8. Mai 2025 – Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder WRLG oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) ( OTCQB: WRLGF) freut sich, über den Verkauf des Goldes aus der Massenprobe der Mine Madsen zu berichten.

Bis heute hat das Unternehmen 2.350 Unzen der 2.498 Unzen, die in der Massenprobe produziert wurden, verkauft.

Das Gold wurde bei Verkäufen, die zwischen Ende März und Anfang Mai stattfanden, zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 3.293 US$ pro Unze verkauft und brachte bis dato einen Erlös von 7,7 Millionen US$.

Das restliche Gold wird bei der Schlussabrechnung mit der Scheideanstalt verrechnet.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Maurice Mostert, P.Eng., Vice President of Technical Services bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für technische Dienste auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch drei in der ehemals aktive Goldminen – Rowan, Mount Jamie und Red Summit – umfasst.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79527/WRLG_080525_DEPRcom.001.png

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrlgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie antizipieren, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dazu zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Pläne und den Zeitplan für die mögliche Produktion des operativen Betriebs in der Mine Madsen, das Potenzial (einschließlich der Menge an Tonnen und der Gehalte des Material aus dem Massenprobenahmeprogramm) der Mine Madsen, den Nutzen des Testabbaus, etwaiges ungenutztes Wachstumspotenzial in der Lagerstätte Madsen oder der Lagerstätte Rowan sowie die zukünftigen Ziele und Pläne des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, die Schwankungen der Rohstoffpreise, der Zeitplan und die Ergebnisse der Aufräum- und Sanierungsarbeiten in der Mine Madsen sowie Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Managements Discussion and Analysis) für das Jahr zum 31. Dezember 2024 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

