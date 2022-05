Sitka Gold bestätigt Durchgängigkeit des hochgradigen Goldkorridors auf RC-Goldprojekt

Auf die neuesten, starken Bohrergebnisse von Sitka Gold reagiert der Markt mit einem massiven Kursanstieg!

Der Count-Down von Sitka Gold Corp. (CSE: SIG; FRA: 1RF) beginnt bei der Zahl 21. Diese Nummer hatte das Entdeckungsbohrloch „Blackjack“ auf dem RC Goldprojekt im Yukon im Herbst vergangenen Jahres. In der Zwischenzeit hat Sitka auch während der harten Wintermonate 1.242,8 Meter in vier strategischen Löchern weitergebohrt. Jetzt folgen die Ergebnisse: Bohrloch 22 vor ca. drei Wochen, Bohrloch 23 heute und in Kürze die Bohrergebnisse der Löcher 24 und 25. Alle drei bisher veröffentlichten Bohrungen aus dieser neuentdeckten Zone bestätigen die Durchgängigkeit eines hochgradigen Goldkorridors!

Cor Coe, P.Geo., CEO und Director von Sitka kommentierte: „Bohrloch 23 lieferte einige beeindruckende Ergebnisse mit ähnlichen Merkmalen wie unser erstes Entdeckungsbohrloch in der Zone Blackjack (Bohrloch 21) und unser erstes Folgebohrloch (Bohrloch 22, siehe Pressemitteilung vom 26. April 2022) und zeigt weiterhin, dass wir einen strukturell kontrollierten, hochgradigen Goldkorridor innerhalb des größeren intrusionsbezogenen Goldsystems bei RC Gold gefunden haben.“ Sitka will die Bohrungen in den nächsten Wochen mit zwei Bohrgeräten wieder aufnehmen und sich erneut auf die Blackjack-Zone konzentrieren. Das Unternehmen will die beiden Bohrgeräte so positionieren, dass die goldreiche Zone seitlich entlang des interpretierten Streichens in östlicher und westlicher Richtung weiter erprobt werden kann. Bis zum Sommer will Sitka ein Bohrprogramm über insgesamt 10.000 Meter abschließen.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Sitka Gold bestätigt Durchgängigkeit des hochgradigen Goldkorridors auf RC-Goldprojekt

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

