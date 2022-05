Liebe von Zauberhänden gemacht

Mara Raabe aus Kassel legt bereits ihren dritten Roman um Liebe und ein medizinisches Thema vor

Mit „Liebe von Zauberhänden gemacht“ legt die Kasseler Autorin und ehemalige Augenärztin bereits ihren dritten Roman, erschienen im Herzsprung-Verlag, vor. „Meine Bücher sind keine reinen Liebesromane. Sie haben ein Grundthema, das anregen soll zum Nachdenken und Nachfragen“, sagt die versierte Autorin über ihr neues Buch.

Ging es in ihrem Erstlingswerk „Das Geheimnis der toskanischen Duftbriefe“ um das Thema Samenspende, so war es in „Das Geheimnis einer Bruderliebe“ die Zeugungsunfähigkeit, derer sie sich annahm. In dem 190 Seiten umfassenden Buch „Liebe von Zauberhänden gemacht“ dreht sich nun alles um das Thema Schönheitsoperationen, um notwendige und überflüssige, um erfolgreiche und weniger erfolgreiche.

„Eines meiner Lieblingsworte der heutigen Zeit ist Entschleunigung“, berichtet Mara Raabe über ihr Schreiben. „Ich möchte mit meinen Büchern eine Lesergruppe ansprechen oder animieren, mithilfe eines Buches zu entspannen, aus der Gegenwart einzutauchen in eine Traumwelt, um diese Welt mit allen Sinnen zu erleben.“ Dabei legt sie großen Wert darauf, die Landschaft, in der das Geschehen spielt, möglichst getreu wiederzugeben. Spielten die ersten zwei Bücher in der Toskana, so ist das dritte am Lago Maggiore bei den Borromäischen Inseln angesiedelt. Wer einmal dahinfährt, sieht vielleicht in seiner Fantasie am Hang die Klinik Fortini, wohnt in dem Tagungshotel mit dem einzigartigen Blick auf die Isola Bella oder spaziert durch die engen, holprigen Gassen von Stresa.

Ganz nebenbei erfährt der Leser in dem Buch aber auch etwas über Sinn und Unsinn ästhetischer Operationen, über Erfolge und Misserfolge und über Aktivisten, deren Ziel es ist, Schönheitswahn an den Pranger zu stellen. „Jede Figur, auch deren Name, ist sorgfältig ausgesucht, hat ihren eigenen Lebensweg, den der Leser mitgehen kann und am Ende vielleicht sogar auf eine Fortsetzung hofft“, gibt die Autorin preis.

Mara Raabe: Liebe von Zauberhänden gemacht

ISBN: 978-3-98627-024-7, Taschenbuch, 190 Seiten

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herzsprung-Verlag GbR

Herr Thorsten Meier

Mühlstr. 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.herzsprung-verlag.de

email : info@herzsprung-verlag.de

2014 haben die beiden Verleger Martina und Thorsten Meier als zweiten, unabhängigen Verlag nach Papierfresserchens MTM-Verlag, einem Kinder- und Jugendbuchverlag, den Herzsprung-Verlag gegründet, der sich auf die Herausgabe von Belletristik, Lyrik und Sachbüchern im Erwachsenenbereich spezialisiert hat.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Herr Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Dr. Reuter IR: Evolution Energy schließt Abnahmevertrag mit chinesischem Graphit-Produzenten