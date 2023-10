SK CONSULTING Stefan Kühn: Warum steigen die Erdölpreise?

Die kontinuierliche Zunahme der Erdölpreise ist ein Thema, das weltweit Beachtung findet und oft Gegenstand intensiver Diskussionen ist.

Verschiedene Faktoren tragen zu diesem Anstieg bei, einschließlich geopolitischer Ereignisse, wirtschaftlicher Bedingungen und der Politik wichtiger Ölförderländer. In diesem Bericht werden einige der Hauptgründe für den steigenden Ölpreis untersucht, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der neuen Preisdisziplin von Saudi-Arabien und Russland liegt.

1. Geopolitische Unruhen und Konflikte

Erdölpreise werden stark von geopolitischen Ereignissen beeinflusst, insbesondere in ölreichen Regionen wie dem Nahen Osten. Konflikte, Sanktionen und politische Spannungen in Ländern wie dem Iran, Venezuela und Libyen führen zu Produktionsausfällen und Lieferstörungen, die die Ölpreise in die Höhe treiben. Vor diesem Hintergrund hat die jüngste Verschärfung des Konflikts in der Ukraine und die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten die Märkte verunsichert und die Preise weiter nach oben getrieben.

2. Angebot und Nachfrage

Das Grundprinzip von Angebot und Nachfrage spielt eine entscheidende Rolle bei der Preisgestaltung von Erdöl. Ein Anstieg der weltweiten Nachfrage, insbesondere aus Schwellenländern wie China und Indien, gepaart mit einer begrenzten Zunahme der globalen Ölförderung, führt zwangsläufig zu höheren Preisen. Ölunternehmen investieren in teure Technologien und Exploration, um neue Reserven zu erschließen, was die Kosten erhöht und sich auf die Preise auswirkt.

3. Die neue Preisdisziplin von Saudi-Arabien und Russland

Eine bedeutende Entwicklung in Bezug auf die Ölpreisgestaltung ist die veränderte Haltung von Saudi-Arabien und Russland. Historisch gesehen waren Saudi-Arabien und die USA enge Verbündete, und die Saudis kooperierten mit den USA, um die Ölpreise stabil zu halten. Dies hat sich jedoch geändert, und Saudi-Arabien hat eine neue Strategie der Preisdisziplin verfolgt.

Die Saudis sind bereit, die Fördermenge zu begrenzen, um die Preise auf einem höheren Niveau zu halten. Diese Politik wurde in Zusammenarbeit mit Russland entwickelt, das ebenfalls von steigenden Ölpreisen profitiert. Die traditionelle Freundschaft zwischen Saudi-Arabien und den USA spielt keine so entscheidende Rolle mehr, und die beiden Länder sind zu einer engeren Zusammenarbeit mit Russland geneigt. Diese neue Allianz hat dazu beigetragen, die Preise auf einem höheren Niveau zu stabilisieren.

4. Inflation und Währungsschwankungen

Inflation und Währungsschwankungen haben ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Erdölpreise. Wenn die Inflation ansteigt und die Kaufkraft der Währungen abnimmt, tendieren die Ölpreise dazu, anzusteigen. Dies liegt daran, dass Öl in US-Dollar gehandelt wird, und eine Abwertung des Dollars führt zu höheren Preisen für Öl und andere Rohstoffe.

Insgesamt zeigt sich, dass die Erdölpreise von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden. Die neue Preisdisziplin von Saudi-Arabien und Russland, gepaart mit geopolitischen Unruhen, Angebot und Nachfrage sowie wirtschaftlichen und monetären Faktoren, hat zu einem anhaltenden Anstieg der Preise geführt. Die Entwicklung der Erdölpreise wird weiterhin eng beobachtet, da sie erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Lebenshaltungskosten der Verbraucher hat.

