Proske Inc. begrüßt Toby Frowen als Vice President US

Proske GmbH in München, Deutschland, Muttergesellschaft von Proske Inc. in New York, NY, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen im strategischen Meeting- und Eventmanagement, freut sich, die Ernennung von Toby Frowen zur Vice Presidentin für die USA bekannt zu geben. In ihrer neuen Rolle wird Toby die Geschäfte von Proske Inc. in den USA leiten und direkt an die Co-CEOs des Mutterkonzerns berichten.

Toby Frowen hatte zuvor unter anderem Positionen in Großunternehmen, wie die globale Leitung für Meetings und Events des Biotech- und Pharma-Konzerns Amgen, wo sie ihr Fachwissen ausbauen konnte. Darüber hinaus verfügt Toby über vielseitige Fähigkeiten und Erfahrungen, die sie in verschiedenen Rollen von Planung, Beschaffung und Prozessgestaltung bis hin zu Geschäftsentwicklung, Beratung, Strategie und Implementierung einsetzte.

In ihrer neuen Rolle bei Proske Inc. strebt Toby an, die Präsenz des Unternehmens in den USA massiv zu steigern und gleichzeitig die Strategic Meeting Management Programme bei den bestehenden Kunden zu modernisieren. Ihre Vision für Innovation harmoniert nahtlos mit Proskes Engagement zur Transformation der Branche. Sie sagt: „Proske als Agentur verfügt über ein einzigartiges Set von Fähigkeiten und ich freue mich diese auf dem US-Markt einzubringen. Ich bin schon lange mit Larissa Steinbäcker und Rene Proske in Kontakt, und ich fühle mich wirklich geehrt, jetzt Teil des wachsenden Teams zu sein.“

Co-CEO Larissa Steinbäcker äußerte ihre Begeisterung über die Entscheidung und sagte: „Wir sind sehr glücklich, Toby an unserer Seite zu haben, um unser Unternehmen in den USA weiter aufzubauen. Toby war früher Kunde von Proske, und wir könnten kein besseres Feedback bekommen, als dass sie jetzt mit uns arbeitet.“

Chairman Rene Proske fügt hinzu: „Wir sehen das enorme Potenzial von Proske in den USA, und Tobys innovativer und nachhaltig orientierter Ansatz wird unseren Erfolg auf diesem Markt antreiben. Sie ist nicht nur eine professionelle Bereicherung, sondern auch eine großartige Person, die unsere Werte verkörpert.“

Unter Tobys Führung ist Proske Inc. bereit für einen erfolgreichen Markteintritt in den USA und baut auf dem starken Fundament des europäischen Teams auf. Das kontinuierliche Wachstum von Proske, das sich seit 2019 mehr als verdoppelt hat, setzt sich mit diesem bedeutenden Schritt fort und führt zu einer weiteren Erfolgsgeschichte, dieses Mal auf amerikanischem Boden.

Über Proske:

Das schon 1986 in München gegründete und ansässige Familienunternehmen Proske GmbH fokussiert sich auf die Beratung seiner Kunden und unterstützt sie, die eigenen Unternehmensziele in Meetings mit klaren Kommunikationskonzepten und auf technisch höchstem Niveau zu realisieren. Proske gilt als führender Partner im Bereich Strategische Meeting Management Programme (SMMP). Für das Unternehmen arbeiten mehr als 130 Spezialistinnen und Spezialisten, die 16 unterschiedliche Sprachen sprechen. Die Proske GmbH ist weltweit tätig und besitzt eine ISMS-Zertifizierung gemäß ISO 27001.

Die globale Ausrichtung ist ein integraler Bestandteil des DNA von Proske. Das Unternehmen ist stolz auf sein starkes und erfahrenes Team, zu dem eine eigene Abteilung für Beschaffung, Kreation, Produktion und Digital gehört, die alle unter einem Dach für den Kunden arbeiten.

