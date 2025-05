Skandinavischer Zuckertraum: Das Naschhaus auf Erfolgskurs

8 Jahre Naschhaus: Berlins süßeste Adresse feiert Jubiläum – mit über 100.000 glücklichen Kund*innen, riesigem Sortiment und jeder Menge Marabou

Berlin, Mai 2025 – Vor acht Jahren öffnete sich mitten in Berlin-Friedrichshain eine kleine Tür in eine andere Welt. In eine Welt aus Lakritz, Schokolade und Fruchtgummi – und in eine Welt voller schwedischer Lebensfreude. Heute ist das Naschhaus viel mehr als nur ein Süßwarenladen: Für über 100.000 Kund*innen, die Süßes lieben, ist es ein kulinarischer Kurztrip nach Skandinavien, ein Stück Kindheit zum Mitnehmen und ein Lieblingsort.

Ein Paradies für Zuckerschnuten – und wahrscheinlich die größte Marabou-Auswahl Berlins

Im naschhaus.de gibt es Marabou-Sorten, von denen selbst eingefleischte Schweden-Urlauber noch nie gehört haben. Rund 150 verschiedene Produkte der Kultmarke stehen im Regal: von Klassikern wie „Daim“ oder „Salzlakritz“ bis zu verrückten Limited Editions wie „Popcorn“, „Fudge-Meersalz“ oder „Oreo Mint“.

Dazu gesellen sich über 1800 weitere skandinavische Leckereien: vegane Fruchtgummis von BUBS Candy, salzige OLW-Dillchips mit original Dip-Mix, nostalgische Bonbons, skurrile Lakritzsorten und natürlich Julmust und Påskmust zur Weihnachts- und Osterzeit.

Ein Stück Skandinavien mitten in Berlin

Der Laden in der Wühlischstraße 25 in Berlin-Friedrichshain ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern auch ein Ort zum Entdecken. Wer schon einmal zwischen den bunten Lösgodis-Boxen gestanden und sich seine eigene Tasche zusammengestellt hat, der weiß: Das ist nicht einfach nur Einkaufen – das ist ein Erlebnis. „Viele Kund*innen sagen: Es fühlt sich an wie früher – nur besser. Es riecht nach Kindheit und nach allem, was man liebt“, erzählt Andreas Dittberner, der Gründer des Unternehmens.

Er hat das Naschhaus 2017 gegründet – mit dem Ziel, ein Stück Skandinavien nach Berlin zu bringen. Und das mit Erfolg: Über die Jahre ist der kleine Laden zu einem Hotspot für Süßigkeitenliebhaber*innen geworden, nicht nur in Berlin, sondern europaweit. Denn auch online verschickt das Naschhaus seine süßen Schätze – sogar mit Kühlversand im Sommer.

Zahlen, die süß klingen – und nach mehr schmecken

– Gegründet im Mai 2017 in Berlin-Friedrichshain

– Über 100.000 zufriedene Kund*innen

– Rund 1800 Produkte aus Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen

– Fast 150 Sorten Marabou im Sortiment

– Lieferung in viele europäische Länder – klimatisiert und schnell

Was Kund*innen sagen:

„Ich dachte, ich kaufe einfach eine Tafel Marabou – und kam mit einem Karton voller Schokolade raus.“ – Sarah M., Berlin

„Ich bin Schwede. Und ich muss ehrlich sagen: So eine Auswahl haben wir nicht mal in Stockholm.“ – Johan B., Stockholm

„Das Naschhaus ist mein Happy Place. Wann immer ich schlechte Laune habe, kaufe ich mir Lakritz mit weißer Schokolade.“ – Hannah K., Leipzig

Vertrauen, das man schmecken kann – unsere Zuverlässigkeit ist kein Zufall

Bei über 100.000 zufriedenen Kund*innen darf man eines nicht aus den Augen verlieren: Vertrauen muss man sich verdienen. Seit 2019 sind wir Trusted Shops zertifiziert – mit über 2.200 echten Bewertungen und durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen. Und das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit, liebevoller Verpackung und echtem Kundenservice.

Wir liefern nicht nur süß, sondern auch sicher: mit schnellem Versand, zuverlässiger Bezahlung und einem Support, der wirklich hilft – freundlich, unkompliziert, persönlich.

Oder wie eine Kundin schreibt:

„Super schneller Versand, alles frisch und perfekt verpackt. Ich bestelle nur noch hier!“

Egal ob online oder im Laden: Wer bei uns nascht, kann sich auf eines verlassen – bei uns kommt nicht nur die Schokolade sicher an, sondern auch das gute Gefühl.

Nicht nur naschen – sondern erleben

Ob lose Bonbons in der Papiertüte, schicke Geschenkgläser mit Naschhaus-Mix oder süße Gutscheine: Das Sortiment ist liebevoll zusammengestellt und wechselt ständig. Die Tradition der Fika – also der schwedischen Kaffeepause mit Gebäck – wird hier ebenso zelebriert wie der Lördagsgodis, der Brauch, am Samstag Süßigkeiten zu verspeisen.

Und was kommt als Nächstes?

„Wir haben noch viel vor“, sagt Dittberner. „Neue Produkte, neue Ideen – aber unser Herz bleibt immer bei der schwedischen Süßkultur. Es gibt einfach nichts Schöneres, als Menschen mit etwas Süßem glücklich zu machen.“

Pressekontakt:

Andreas Dittberner

Gründer & Inhaber Naschhaus

mail@naschhaus.de

naschhaus.de

