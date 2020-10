Skeena durchschneidet 7,01 g/t AuEq über 20 Meter in der Zone 21C Infill-Bohrungen am Eskay Creek

Vancouver, BC (14. Oktober 2020) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/ ) freut sich, zusätzliche Bohrergebnisse der kombinierten Definitions- und Explorationsbohrkampagne der Phase 1 auf dem Projekt Eskay Creek („Eskay Creek“ oder das „Projekt“) im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Sechs helikoptergestützte Bohrgeräte sind jetzt im Rahmen des Phase-2-Programms 2020 aktiv, weitere fünf Geräte sollen in den kommenden Wochen hinzukommen. Der Schwerpunkt des Phase-2-Infill-Programms liegt auf der Umwandlung der Ressourcenkategorie der Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, „PFS“) für die begrenzten Tagebauressourcen. Referenzbilder werden am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens präsentiert.

Höhepunkte der Bohrungen am Eskay Creek:

Water Tower Zone

– 4,58 g/t Au und 29 g/t Ag (4,96 g/t AuEq) über 27,60 m (SK-20-295)

o Einschließlich: 8,01 g/t Au und 36 g/t Ag (8,49 g/t AuEq) über 14,40 m

21C-Zone

– 6,89 g/t Au und 10 g/t Ag (7,01 g/t AuEq) über 20,00 m (SK-20-281)

– 6,38 g/t Au und 7 g/t Ag (6,47 g/t AuEq) über 19,00 m (SK-20-282)

– 17,61 g/t Au und 11 g/t Ag (17,76 g/t AuEq) über 5,87 m (SK-20-283)

– 1,93 g/t Au und 39 g/t Ag (2,46 g/t AuEq) über 52,50 m (SK-20-299)

– 1,86 g/t Au und 12 g/t Ag (2,02 g/t AuEq) über 52,09 m (SK-20-300)

– 8,03 g/t Au und 168 g/t Ag (10,27 g/t AuEq) über 10,50 m (SK-20-330)

Goldäquivalent (AuEq), berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Breiten reichen von 70-100% der angegebenen Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Komposite wurden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Bei den Au- und Ag-Assays, die die längengewichteten AuEq-Verbundkeramiken betreffen, wurden die Gehalte der einzelnen Proben nicht begrenzt. Verarbeitungsgewinnungen wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden zu 100% ausgewiesen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null annulliert. WTZ – Water Tower-Zone, DEEPS – Eskay Deeps.

Walter Coles Jr., President & CEO, kommentierte: „Dies sind solide Ergebnisse. Die Infill-Bohrungen beweisen weiterhin, dass Eskay eine Lagerstätte mit ausgezeichneter Kontinuität und Vorhersagbarkeit ist. Die Hinzufügung von fünf weiteren Bohrgeräten in den kommenden Wochen sollte es uns ermöglichen, unseren aggressiven Zeitplan einzuhalten, um das Infill-Programm der Phase 2 vor Jahresende abzuschließen und bestimmte Explorationsziele mit hoher Priorität zu erproben“, sagte Walter Coles Jr.

Water Tower Zone erweitert

Die Explorationsbohrungen in der Water Towerzone (WTZ) zeigen weiterhin das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung, wie das vor kurzem abgeschlossene Bohrloch SK-20-295 aus dem Jahr 2020 zeigt, das 8,01 g/t Au und 36 g/t Ag (8,49 g/t AuEq) auf 14,40 m durchschnitt, die sich innerhalb einer größeren mineralisierten Hülle mit einem Gehalt von 4.58 g/t Au und 29 g/t Ag (4,96 g/t AuEq) auf 27,60 m befinden. Dieser neue Abschnitt stellt eine 25m neigungsaufwärts verlaufende Erweiterung des historischen Untertagebohrlochs 5925 dar, das Gehalte von durchschnittlich 4,16 g/t AuEq auf 7,25 m und 2,81 g/t AuEq auf 8,78 m durchschnittlicher Länge durchteufte (siehe Abschnitt 10940N unten).

21C Zone Infill-Bohrschnitte erwartete Grade und Mächtigkeiten

Das abgeschlossene Infill-Bohrprogramm der 21C Phase 1 hat die geschätzte abgeleitete Ressource bestätigt, die ausschließlich durch historische (vor der Skeena) Bohrkampagnen unterstützt wurde. Das historische Untergrundbohrloch 6462, das 2,96 g/t AuEq auf 17,82 m durchschnitt, korreliert mit den flankierenden 2020-Infill-Bohrlöchern SK-20-280, SK-20-283 und SK-20-284, die 2 durchschnitten.69 g/t Au und 10 g/t Ag (2,82 g/t AuEq) auf 14,00 m, 1,98 g/t Au, 16 g/t Ag (2,19 g/t AuEq) auf 15,75 m und 2,71 g/t Au und 5 g/t Ag (2,78 g/t AuEq) auf 19,50 m. Bohrung SK-20-282 durchschnitt bessere Gehalte als erwartet mit durchschnittlich 6,38 g/t Au und 7 g/t Ag (6,47 g/t AuEq) auf 19,00 m (siehe Abschnitt 10570N unten).

Die Zone 21C, die tiefer liegt und später im aktuellen PEA-Tagebauplan abgebaut wird, befindet sich im stratigrafischen Fußwand-Rhyolith und weist einen etwas niedrigeren Au-Ag-Gehalt auf als die Mineralisierung, die historisch in den Contact Mudstones abgebaut wurde; obwohl diese Art von Mineralisierung historisch nicht von Bedeutung war, hat sie nun jedoch potenziell bedeutende Beiträge zur Wirtschaftlichkeit des Minenplans geleistet.

Update zu den Aktivitäten vor Ort

Das Unternehmen hat nun das Phase-1-Bohrprogramm abgeschlossen und die verbleibenden Ergebnisse werden gemeldet, sobald sie vorliegen. Mit dem erfolgreichen Ausgang der Neuverhandlungen besitzt Skeena nun 100% von Eskay Creek (siehe Neuveröffentlichung vom 5. Oktober 2020). Das Unternehmen konzentriert sich nun auf das Phase-2-Bohrprogramm zur Umwandlung der Ressourcenkategorie und die Kampagne kann nun in den 25m langen Erschließungspuffer eindringen, der alle historischen Minenanlagen umgibt, die zuvor eingeschränkt waren.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein junges Bergbauunternehmen, das sich auf die Erschließung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen bei Eskay Creek, um das Projekt bis zur Vormachbarkeit voranzutreiben. Skeena erkundet auch die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.

Im Namen des Verwaltungsrates von Skeena Resources Limited,

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53803/Skeena Intersects 7.01 gt AuEq_20m DEPRcom.001.jpeg

Walter Coles jr.

Präsident und CEO

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Colin Russell, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, ist die qualifizierte Person des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung der Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten strikt an die CIM-Richtlinien für bewährte Praktiken.

Qualitätssicherung – Qualitätskontrolle

Sobald sie vom Bohrer erhalten und verarbeitet sind, werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und in Säcke verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. Für die Anforderungen der Produktkette werden nummerierte Sicherheitsetiketten an den Laborsendungen angebracht. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC-Proben) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien bei allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd., entworfen und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, beaufsichtigt.

Bohrkernproben werden zur Vorbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Einrichtung ist nach dem ISO/IEC 17025-Standard für Golduntersuchungen akkreditiert, und alle Analysemethoden beinhalten Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Häufigkeiten mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Analyse auf Gold erfolgt durch 50 g Brandprobenfusion mit Atomabsorption (AAS) mit einem unteren Grenzwert von 0,01 ppm und einem oberen Grenzwert von 100 ppm. Proben mit Goldproben von mehr als 100 ppm werden mit einer 50 g-Brandprobenfusion mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse für Silber erfolgt mittels einer 50g-Brandprobenfusion mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5ppm und einer Obergrenze von 10.000ppm. Proben mit Silberproben von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch unter Verwendung eines geochemischen Pakets mit 48 Multielementen durch einen 4-Säuren-Aufschluss analysiert, gefolgt von der Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) und der Massenspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) sowie auf Quecksilber unter Verwendung eines Königswasseraufschlusses mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) als Abschluss. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mit einem Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte hierin gemachte Aussagen und enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der anwendbaren kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Gewähr, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie „antizipiert“, „glaubt“, „Ziele“, „schätzt“, „plant“, „erwartet“, „kann“, „wird“, „könnte“ oder „würde“ gekennzeichnet sein. Vorausblickende Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die sich unter anderem auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Exploration und Erschließung, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt behördlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten beziehen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments als vernünftig erachtet, sind vorausblickende Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solchen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, da sich die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen unterscheiden können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, vorausblickende Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Tabelle 1: Eskay-Creek-Projekt 2020 Längengewichtetes Bohrloch Gold- und Silber-Verbundwerkstoffe:

HOLE-ID UDF (DIESEKERNLÄNGAu ( Ag AuÄq (g/t) Zone

m S E g/t)(

) ( ( g/t)

m) m)

SK-20-27 ANHÄNGIGE 21C

5 ASSAYS

SK-20-27 AUFGEHOBEN 21C

6

SK-20-27 ANHÄNGIGE 21C

7 ASSAYS

SK-20-27 AUFGEHOBEN 21C

8

SK-20-27 ANHÄNGIGE 21C

9 ASSAYS

SK-20-28150.2156.05.75 2.7612 2.92 21C

0 5 0

SK-20-28175.0189.014.00 2.6910 2.82 21C

0 0 0

EINSCHLI176.0177.01.00 10.130 10.55 21C

ESSLICH 0 0 5

SK-20-28148.0168.020.00 6.8910 7.01 21C

1 0 0

EINSCHLI156.9158.01.10 20.25 20.27 21C

ESSLICH 0 0 0

UND 158.0158.70.70 32.89 32.92 21C

0 0 0

UND 158.7159.60.95 44.88 44.91 21C

0 5 0

UND 159.6160.40.80 18.27 18.34 21C

5 5 5

SK-20-28164.0183.019.00 6.387 6.47 21C

2 0 0

EINSCHLI171.0171.70.75 11.90 11.90 21C

ESSLICH 0 5 0

UND 171.7172.60.88 10.515 10.75 21C

5 3 5

UND 172.6174.01.37 20.2<5 20.20 21C

3 0 0

UND 174.0175.31.30 15.911 16.10 21C

0 0 5

UND 180.0180.50.52 18.07 18.09 21C

0 2 0

UND 180.5181.71.18 16.0<5 16.00 21C

2 0 0

SK-20-28146.5152.35.87 17.611 17.76 21C

3 0 7 1

EINSCHLI146.5148.01.50 21.910 22.03 21C

ESSLICH 0 0 0

UND 149.5151.01.50 24.518 24.74 21C

0 0 0

UND 151.0152.31.37 15.1<5 15.15 21C

0 7 5

SK-20-28156.5172.215.75 1.9816 2.19 21C

3 0 5

SK-20-28148.8152.03.20 18.122 18.39 21C

4 0 0 0

EINSCHLI150.2151.00.71 15.731 16.16 21C

ESSLICH 9 0 5

UND 151.0152.01.00 44.922 45.19 21C

0 0 0

SK-20-28167.0186.519.50 2.715 2.78 21C

4 0 0

EINSCHLI171.5173.01.50 12.0<5 12.05 21C

ESSLICH 0 0 5

SK-20-28 AUFGEHOBEN 21C

7

SK-20-29268.0269.51.50 1.035 1.10 WTZ

3 0 0

SK-20-29275.5287.011.50 1.105 1.16 WTZ

3 0 0

SK-20-29290.0296.66.64 2.7711 2.91 WTZ

3 0 4

SK-20-29300.5301.51.00 0.909 1.02 WTZ

3 0 0

SK-20-29307.5313.56.00 0.9615 1.16 WTZ

3 0 0

SK-20-29409.9411.01.07 1.005 1.07 WTZ

3 3 0

SK-20-29431.0432.01.00 0.598 0.70 WTZ

3 0 0

SK-20-29463.0466.03.00 1.228 1.32 DEEPS

3 0 0

SK-20-29516.4520.54.04 1.155 1.22 DEEPS

3 6 0

SK-20-29618.0619.01.00 1.087 1.17 DEEPS

3 0 0

SK-20-29 NSA WTZ

4

SK-20-29197.0198.01.00 0.3497 1.63 WTZ

5 0 0

SK-20-29259.9287.527.60 4.5829 4.96 WTZ

5 0 0

EINSCHLI260.4274.814.40 8.0136 8.49 WTZ

ESSLICH 0 0

EINSCHLI260.4262.01.60 53.527 53.86 WTZ

ESSLICH 0 0 0

UND 272.2273.31.10 8.75178 11.12 WTZ

0 0

SK-20-29148.1152.03.83 2.97324 7.28 21C

9 7 0

EINSCHLI148.1149.00.83 5.97534 13.09 21C

ESSLICH 7 0

UND 149.0150.01.00 3.61538 10.78 21C

0 0

SK-20-29164.5217.052.50 1.9339 2.46 21C

9 0 0

EINSCHLI168.8170.31.50 1.58102015.18 21C

ESSLICH 5 5

UND 189.0190.51.50 10.0<5 10.05 21C

0 0 5

SK-20-30149.1153.03.92 2.05140 3.92 21C

0 7 9

SK-20-30163.7215.752.09 1.8612 2.02 21C

0 0 9

EINSCHLI165.6166.81.13 24.032 24.43 21C

ESSLICH 9 2 0

SK-20-30220.5222.62.16 2.445 2.51 21C

0 0 6

SK-20-30 AUFGEHOBEN 21C

1

SK-20-30147.0151.94.84 3.0095 4.27 21C

2 9 3

SK-20-30172.3221.549.16 1.6724 1.99 21C

2 5 1

SK-20-30 ANHÄNGIGE 21C

3 ASSAYS

SK-20-30 ANHÄNGIGE 21C

4 ASSAYS

SK-20-30 ANHÄNGIGE 21C

5 ASSAYS

SK-20-30 ANHÄNGIGE 21C

6 ASSAYS

SK-20-30 ANHÄNGIGE 21C

8 ASSAYS

SK-20-30 ANHÄNGIGE 21C

9 ASSAYS

SK-20-31 ANHÄNGIGE 21C

0 ASSAYS

SK-20-31 ANHÄNGIGE 21C

1 ASSAYS

SK-20-31 ANHÄNGIGE 21C

2 ASSAYS

SK-20-31187.4201.714.25 2.139 2.24 21C

3 5 0

SK-20-31142.5149.46.84 2.15376 7.16 21C

4 6 0

EINSCHLI145.4146.51.14 3.56112518.56 21C

ESSLICH 0 4

SK-20-31139.0150.111.15 2.1332 2.56 21C

5 0 5

SK-20-31188.7195.06.25 2.495 2.56 21C

5 5 0

SK-20-31138.5149.511.04 0.7558 1.53 21C

6 5 9

SK-20-31170.6200.029.31 1.8712 2.03 21C

6 9 0

EINSCHLI124.5125.50.96 9.74439 15.59 21C

ESSLICH 4 0

SK-20-31137.3152.014.62 1.1436 1.62 21C

7 8 0

SK-20-31194.0206.012.00 2.5826 2.92 21C

7 0 0

SK-20-31 ANHÄNGIGE 21C

8 ASSAYS

SK-20-31 ANHÄNGIGE 21C

9 ASSAYS

SK-20-32165.3180.415.14 1.1027 1.47 21C

0 0 4

SK-20-32191.8193.01.12 1.7632 2.19 21C

0 8 0

SK-20-32197.0213.016.00 1.586 1.67 21C

0 0 0

SK-20-32145.4150.24.85 0.9956 1.73 21C

3 1 6

SK-20-3288.9491.502.56 3.276 3.35 21C

4

SK-20-32103.5107.54.00 1.628 1.72 21C

4 0 0

SK-20-32113.5122.59.00 5.6715 5.87 21C

4 0 0

EINSCHLI119.5121.01.50 16.827 17.16 21C

ESSLICH 0 0 0

SK-20-32193.0204.511.50 1.569 1.69 21C

4 0 0

SK-20-32149.0153.24.27 2.7495 4.00 21C

5 0 7

SK-20-3289.5098.509.00 2.9310 3.06 21C

6

SK-20-32120.3136.015.69 1.169 1.28 21C

6 1 0

SK-20-3291.62108.016.38 2.017 2.10 21C

7 0

SK-20-32116.5128.812.36 1.448 1.55 21C

7 0 6

SK-20-32141.4149.58.06 0.6342 1.19 21C

7 4 0

SK-20-32 AUFGEHOBEN 21C

8

SK-20-3288.5790.001.43 1.7323 2.04 21C

9

SK-20-3294.6099.444.84 4.728 4.83 21C

9

SK-20-32104.6118.013.39 2.398 2.50 21C

9 1 0

SK-20-32124.0128.54.50 1.309 1.42 21C

9 0 0

SK-20-32146.4157.511.08 1.3138 1.82 21C

9 2 0

SK-20-32206.5214.07.50 4.785 4.85 21C

9 0 0

EINSCHLI209.5210.51.00 12.28 12.31 21C

ESSLICH 0 0 0

SK-20-3398.58109.010.42 1.498 1.59 21C

0 0

SK-20-33141.0152.311.30 5.3466 6.22 21C

0 0 0

EINSCHLI142.2143.00.75 7.83410 13.30 21C

ESSLICH 5 0

UND 143.0143.70.75 55.3320 59.57 21C

0 5 0

SK-20-33198.5209.010.50 8.03168 10.27 21C

0 0 0

EINSCHLI200.0201.51.50 31.1845 42.37 21C

ESSLICH 0 0 0

UND 204.5206.01.50 9.45148 11.42 21C

0 0

Goldäquivalent (AuEq), berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Breiten reichen von 70-100% der angegebenen Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Komposite wurden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Bei den Au- und Ag-Assays, die die längengewichteten AuEq-Verbundkeramiken betreffen, wurden die Gehalte der einzelnen Proben nicht begrenzt. Verarbeitungsgewinnungen wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden zu 100% ausgewiesen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null annulliert. WTZ – Water Tower-Zone, DEEPS – Eskay Deeps.

Tabelle 2: Standorte und Orientierungen der Minenrasterbohrlöcher:

HOLE-IDOSTEN (m)NORDEN (mELEVATIONLÄNGE (AZIMUT (DIP (°

) m) ° )

(m) )

SK-20-29,809.0 10,565.0 960.3 62.0 92.8 -69.8

76

SK-20-29,809.0 10,566.0 958.9 26.0 112.1 -71.0

78

SK-20-29,809.0 10,566.0 958.8 200.0 87.0 -78.0

80

SK-20-29,809.0 10,566.0 958.6 170.0 89.0 -85.0

81

SK-20-29,809.0 10,566.0 958.3 195.0 89.3 -74.1

82

SK-20-29,787.0 10,602.0 942.1 190.0 106.8 -62.0

83

SK-20-29,787.0 10,602.0 943.6 195.0 107.1 -66.3

84

SK-20-29,701.0 10,997.0 835.1 669.0 92.4 -61.5

93

SK-20-29,620.0 10,901.0 847.8 283.0 92.5 -44.7

94

SK-20-29,620.0 10,901.0 848.0 305.0 80.3 -45.3

95

SK-20-29,699.0 10,422.0 962.2 225.0 103.0 -63.0

99

SK-20-39,699.0 10,422.0 961.8 232.0 103.0 -59.1

00

SK-20-39,699.0 10,422.0 962.0 46.0 96.0 -66.0

01

SK-20-39,699.0 10,422.0 961.2 226.0 96.2 -69.0

02

SK-20-39,687.0 10,377.0 966.5 225.0 91.8 -74.1

13

SK-20-39,687.0 10,377.0 966.8 154.0 91.7 -79.0

14

SK-20-39,687.0 10,377.0 966.2 218.0 103.2 -72.9

15

SK-20-39,687.0 10,377.0 966.2 224.3 105.3 -66.0

16

SK-20-39,687.0 10,377.0 968.4 212.0 115.9 -65.8

17

SK-20-39,687.0 10,377.0 966.4 220.0 97.2 -63.1

20

SK-20-39,713.0 10,627.0 920.4 162.0 104.2 -62.4

23

SK-20-39,713.0 10,627.0 918.1 206.0 134.4 -64.8

24

SK-20-39,712.0 10,627.0 920.1 161.0 140.0 -62.0

25

SK-20-39,713.0 10,627.0 919.1 164.0 133.8 -70.0

26

SK-20-39,713.0 10,627.0 917.9 165.0 127.8 -74.0

27

SK-20-39,713.0 10,627.0 920.0 23.0 111.1 -71.9

28

SK-20-39,712.0 10,627.0 918.0 214.0 128.1 -81.9

29

SK-20-39,713.0 10,627.0 921.2 219.0 147.3 -79.1

30

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53803/Skeena Intersects 7.01 gt AuEq_20m DEPRcom.002.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53803/Skeena Intersects 7.01 gt AuEq_20m DEPRcom.003.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53803/Skeena Intersects 7.01 gt AuEq_20m DEPRcom.004.png

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Skeena Resources Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : kearle@skeenaresources.com

Pressekontakt:

Skeena Resources Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

email : kearle@skeenaresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Innovation durch Kooperation EnWave unterzeichnet Technologiebewertungsabkommen inklusive Lizenzoptionen mit amerikanischem Industriehanfproduzenten