Skeena Resources schließt Bought-Deal-Finanzierung über 143,8 Millionen CAD ab

Vancouver, BC (8. Oktober 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) (Skeena Gold & Silver, Skeena oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-silver-ltd/) freut sich, den Abschluss des zuvor angekündigten Bought-Deal-Angebots von 5.991.500 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 24,00 CAD pro Stammaktie (der Angebotspreis) für einen Bruttoerlös von 143.796.000 CAD (das Angebot) bekannt zu geben, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken zum Kauf von bis zu 781.500 zusätzlichen Stammaktien zum Angebotspreis.

Die Stammaktien werden mittels eines Prospektnachtrags zum Basisprospekt des Unternehmens (der Basisprospekt) in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec angeboten. Die Stammaktien werden außerdem mittels eines US-Prospektnachtrags zur Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (einschließlich des Basisprospekts) in den Vereinigten Staaten angeboten.

BMO Capital Markets fungierte als alleiniger Bookrunner für das Angebot im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken, zu dem UBS Securities Canada Inc., Raymond James Ltd., RBC Dominion Securities Inc., TD Securities Inc., CIBC World Markets Inc., SCP Resource Finance LP, Agentis Capital Markets (First Nations Financial Markets LP), Canaccord Genuity Corp. und Desjardins Securities Inc. gehören.

Der Erlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für die weitere Entwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Stammaktien in einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.

Über Skeena

Skeena ist ein führendes Edelmetallentwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek konzentriert – eine ehemalige produzierende Mine im berühmten Goldenen Dreieck in British Columbia, Kanada. Eskay Creek wird eine der höchstgradigen und kostengünstigsten Tagebauminen für Edelmetalle der Welt sein, mit einer beträchtlichen Silber-Nebenproduktproduktion, die viele primäre Silberminen übertrifft. Skeena hat sich zu nachhaltigen Bergbaupraktiken und zur Maximierung des Potenzials seiner Mineralressourcen verpflichtet. In Partnerschaft mit der Tahltan Nation ist Skeena bestrebt, positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinden zu pflegen und gleichzeitig langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum für seine Stakeholder zu schaffen.

Kontaktinformation:

Galina Meleger

Vice President Investor Relations

E-Mail: info@skeenagold.com

Tel.: 604-684-8725

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder durch Verweis aufgenommen wurden, stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, glauben, vorschlagen, erwägen, generieren, anstreben, prognostizieren, planen, in Betracht ziehen, schätzen, erwartet, wird erwartet, potenziell und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, werden, könnten oder würden erfolgen, erreicht werden oder eintreten, können zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Pläne zur Förderung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek bis zur Produktionsreife, die Verarbeitungskapazität der Mine, die laufenden Beziehungen zu den Interessengruppen, einschließlich der indigenen Gemeinschaften, die voraussichtlichen Kosten der Mine, die voraussichtlichen Nebenprodukte der Mine und die Meilensteine des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen wieder und basieren notwendigerweise auf mehreren Schätzungen und Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen operativen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Ungewissheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beeinflussen können, gehören unter anderem: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbundenen Risiken, einschließlich Genehmigungen und anderer behördlicher Zulassungen; Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einschließlich Veränderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Bergbaupläne und andere Faktoren, einschließlich Unfällen, Ausfällen von Geräten, schlechtem Wetter und anderen Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten; sowie andere Risikofaktoren, die im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im Lagebericht für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr, im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 31. März 2025, im Kurzprospekt des Unternehmens vom 19. März 2025 und in den anderen periodischen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Aufsichtsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

