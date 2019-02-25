  • Sketchnotes für die Hosentasche: Große Bild-Bibliothek (Bibi)

    Die neue Sketchnotes Bild-Bibliothek bietet Lehrkräften und Coaches einfache Symbole, eine tägliche Zeichenchallenge und einen KI-Symbolgenerator für visuelles Lernen.

    BildPraxisnahe Symbole, tägliche Zeichenchallenge und KI-Symbolgenerator erleichtern den Einstieg ins Visualisieren.

    Mit der neuen Sketchnotes Bild-Bibliothek steht Lehrkräften, Trainer:innen und Coaches ab sofort eine umfangreiche Sammlung handgezeichneter Symbole zur Verfügung, die speziell für den Einsatz in Bildung, Coaching und Moderation entwickelt wurde.

    Das Ziel: Visuelle Kommunikation einfach, alltagstauglich und für jede Erfahrungsstufe zugänglich zu machen.

    Die Bild-Bibliothek bietet über tausend klar strukturierte Sketchnote-Symbole zu typischen Themen aus Unterricht, Weiterbildung, Beratung und vieles mehr. Dank des reduzierten Zeichenstils lassen sich die Symbole schnell erlernen und direkt im Schulalltag, in Workshops oder Coachings einsetzen – ganz ohne „Zeichentalent“ (typisch für Sketchnotes).

    Die Web-App lässt sich auf jedem Gerät nutzen: Direkt am PC, auf dem Tablet oder dem Smartphone.

    Tägliche Zeichenchallenge für nachhaltiges Lernen

    Ein besonderes Highlight ist die integrierte tägliche Zeichenchallenge. Nutzer:innen erhalten jeden Tag ein neues Symbolmotiv und trainieren so kontinuierlich ihre visuelle Routine. Der niedrigschwellige Ansatz hilft dabei, Hemmschwellen abzubauen und Schritt für Schritt Sicherheit im Zeichnen zu gewinnen. Der Austausch mit Gleichgesinnten in einem Safe-Space hilft beim Dranbleiben und motiviert jeden Tag aufs Neue.

    KI-Symbolgenerator: Ideen auf Knopfdruck

    Ergänzt wird das Angebot durch einen KI-gestützten Symbolgenerator, der aus Begriffen oder Themen passende Sketchnote-Ideen generiert. So entstehen in Sekunden neue visuelle Anregungen. Ideal zur Unterrichtsvorbereitung, für Coaching-Sessions oder zur schnellen Visualisierung spontaner Gedanken.

    Mit der Sketchnotes Bild-Bibliothek wird visuelles Denken zu einem leicht integrierbaren Bestandteil des pädagogischen und beratenden Alltags. Weitere Informationen und ein direkter Einstieg sind online verfügbar unter bibi.sketchnotes.com.

    Ran an die Stifte!

    Sketchnotes.com ist ein etabliertes, von der OMCC GmbH geführtes, Portal zum Thema visuelle Kommunikation, Bildsprache und einfaches Zeichnen. Das Angebot besteht aus Anleitungen, Kursen und Software.

