  • SKIP-Seminare bietet professionelles Messetraining – Erfolgreich auf der Messe auftreten

    Mit einem gezielten Messetraining in Hannover unterstützt SKIP-Seminare Unternehmen bei der erfolgreichen Messevorbereitung. Das praxisnahe Training vermittelt Gesprächsführung, Körpersprache und Orga

    Messetraining für nachhaltigen Messeerfolg

    Ein Messeauftritt gehört zu den weltweit wichtigsten Plattformen für Wirtschaft und Industrie. Doch ein erfolgreicher Auftritt erfordert mehr als nur exzellente Produkte. Entscheidend ist, wie Mitarbeiter Besucher ansprechen, überzeugen und für das Unternehmen gewinnen. Hier setzt das Messetraining von SKIP-Seminare an.

    „Viele Chancen auf Messen bleiben ungenutzt, weil das Standpersonal nicht optimal vorbereitet ist“, erklärt Marietta Grünwald, Inhaberin von SKIP-Seminare in Köln. „Mit unserem Messetraining machen wir Teams fit für souveräne Auftritte und erfolgreiche Kundenkontakte.“

    Inhalte des Messetrainings

    Das praxisorientierte Training umfasst alle wesentlichen Aspekte der Messevorbereitung:

    – Kundenansprache und Gesprächsführung – vom ersten Kontakt bis zum erfolgreichen Abschluss

    – Körpersprache und Rhetorik – überzeugend auftreten und Vertrauen aufbauen

    – Messeknigge – souveränes Verhalten gegenüber nationalen und internationalen Besuchern

    – Organisation am Messestand – effiziente Abläufe für reibungslose Gespräche

    – Umgang mit Stress und kritischen Fragen – professionell reagieren, statt Chancen zu verlieren

    Das Messetraining in wird als eintägiges Intensivseminar angeboten und kann auf Wunsch direkt am Messestand durchgeführt werden.

    Mit Leitmessen wie der HANNOVER MESSE oder der IAA Transportation ist zum Beispiel Hannover einer der wichtigsten Messestandorte Europas. Für Unternehmen ist es daher besonders wertvoll, ihr Standpersonal professionell vorzubereiten.

    „Ein gut geschultes Team ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Mit unserem Messetraining Hannover steigern Unternehmen nachweislich die Effizienz und den Erfolg ihres Messeauftritts“, betont Marietta Grünwald.

    SKIP-Seminare: Erfahrung und Referenzen

    SKIP-Seminare aus Köln blickt auf über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Messetraining, Messecoaching und Messevorbereitung zurück. Vom mittelständischen Betrieb bis zum internationalen Konzern profitieren Unternehmen von praxisnahen Seminaren, realistischen Übungen und maßgeschneiderten Konzepten.

    Über SKIP-Seminare

    SKIP-Seminare unterstützt Unternehmen seit vielen Jahren mit praxisnahen Trainings und Coachings in den Bereichen Messetraining, Vertrieb und Führungskräfteentwicklung. Ziel ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit für die täglichen Herausforderungen im Kundenkontakt zu machen – ob am Messestand, im Verkauf oder in der Führung.

