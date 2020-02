SKVTechnik liefert Ventilatoren – beschleunigen von Trocknungsprozessen

Trocknungsprozesse gehören zu den vielfältigen Anwendungsgebieten beim Einsatz von Ventilatoren. Warum beim Trocknen Ventilatoren eingesetzt werden, erläutert SKVTechnik.

Ventilatoren der SKVTechnik haben eine größeren Volumenleistung im Verhältnis zu Seitenkanalverdichtern. Gleichzeitig ist die Stromaufnahme pro gelieferten Kubikmeter Luft geringer. Ventilatoren leisten im Vergleich jedoch einen wesentlich geringeren Druck als Seitenkanalverdichter. Das bedeutet für Anwendungen, die hohe Drücke erfordern, werden vorrangig Seitenkanalverdichter eingesetzt. Bei Anwendungen, die hohe Luftmengen benötigen, werden vorrangig Ventilatoren eingesetzt.

Jetzt zu den Trocknungsprozessen:

Bei der Trocknung wird die im Gut enthaltene Feuchtigkeit an die umgebende Luft abgegeben. Dabei wird umso mehr Feuchtigkeit pro Zeiteinheit vom Gut abgegeben, wenn die Umgebungsluft trockner ist. Das führt zur Erkenntnis, so schnell wie möglich und so viel wie möglich trockene Luft um das zu trocknende Gut strömen zu lassen, damit die mit Feuchtigkeit angereicherte Luft abgeleitet wird. Genau dieser Prozess wird mit Ventilatoren befördert. Dabei ist der Druck, mit dem die Luft am Gut vorbeigeströmt wird nicht entscheidend. Entscheidend ist aber, dass es sehr viel Luft ist.

Ventilatoren schaffen diese Herausforderung spielend. Der V38 schafft 2300 m³/Stunde mit 1,6kW Leistung. Das sind 28 m³ pro Minute. Mit ihm wird ordentlich Wind produziert, dieser hat aber vergleichsweise wenig Druck. Wenn das zu trocknende Gut jetzt noch durch ein Wendesystem umgeschichtet wird, dann werden beim Trocknungsprozess schnelle hervorragende Ergebnisse erreicht. SKVTechnik bietet diesen Ventilator als 3phasiges Modell für 760 EURO netto in seinem neuen Online Shop (www.seitenkanalverdichter-technik.de). Der Verkauf erfolgt ausschließlich an gewerbliche Kunden.

Der Vorteil von Ventilatoren liegt auf der Hand:

Ist, wie im oben beschriebenen Beispiel, nur Volumenleistung bei der Anwendung gefragt, dann ist der Ventilator die energieeffizientere Alternative. Ein Seitenkanalverdichter wäre ein Energieverschwender. Anlagenbauer sollten sich also beim Einsatz von Seitenkanalverdichtern immer überlegen, ob wirklich solch hohe Drücke benötigt werden oder ob nicht der Einsatz von Ventilatoren die bessere Alternative ist.

Als Hilfsmittel stellt SKVTechnik auf der Webseite skvent.de ein Berechnungsmodul zur Verfügung, bei dem der vom Besucher eingegebene Arbeitspunkt die Basis für die vorgeschlagenen Seitenkanalverdichter ist. Interessenten sollten vor dem Kauf diese Seite besuchen. Wenn danach immer noch Unklarheiten über die Zweckmäßigkeit des Einsatzes von Seitenkanalverdichtern oder Ventilatoren bestehen, dann kann der Interessent auch gern bei SVKTechnik direkt anrufen und sich konkret informieren.

SKVTechnik stellt Außendienstmitarbeiter für den Kundenbesuch zur Verfügung, die als studierte Ingenieure die Anlagensituation beurteilen können, Fragen beantworten können und durch die umfassende Markterfahrung durch Vorschläge und Anregungen den Anlagenbauer unterstützen. Interessierte nutzen diese Möglichkeiten.

Seitenkanalverdichter und Ventilatoren werden an den europäischen Markt innerhalb von 4 Tagen geliefert. Kunden der SKVTechnik kaufen Verdichter oder Ventilatoren mit den besonderen Vorteilen des Großhandels. SKVTechnik gibt fast 100% seiner Einkaufsvorteile an seine Kunden weiter. Somit haben Kunden Vorteile im Einkauf, die auch Wiederverkäufern, die bei SKVTechnik einkaufen, zugute kommen kann. Flache Strukturen und effiziente Kostenverwaltung halten die Preise bei SKVTechnik seit dem Markteinstieg in 2012 dauerhaft niedrig.

Falls Kunden bei der Bestellung Hilfe benötigen, dann kann gern eine Anfrage an SKVTechnik per Email gesendet werden. Alle Seiten oder Shops der SKVTechnik haben einen entsprechenden Hilfe-Link. Ein schriftliches Angebot wird meist innerhalb von 4-6 Stunden dem Kunden verfügbar gemacht. Ein Angebot erfolgt mit Angabe der ungefähren Lieferzeit und den konkreten Preisen incl. Lieferkosten.

Pressekontakt: SKVTechnik

Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Tel. 0172 7799600

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

