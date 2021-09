Slavi Kutchoukov kündigt Sperre von 140 Millionen USD in SLV-Token für 7 Jahre an

…ein weiterer kluger Schachzug

Das dezentrale Projekt Slavicoin hat angekündigt, 700 Millionen der Slavi-Token für einen Zeitraum von 7 Jahren zu sperren.

Die Ankündigung von Slavi Kutchoukov, CEO und Gründer von Slavicoin, bezüglich der Sperrung seiner nativen SLV-Token bezieht sich auf die Platzierung von 700 Millionen nativen SLV-Token in einem geschlossenen Smart Contract. Der Betrag entspricht 70 % der Gesamtausgabe von SLV-Token, die für 7 Jahre gesperrt bleiben. Das Projekt hat auch erklärt, dass es die Token in Teilen freischalten wird, wobei jedes halbe Jahr 50 Millionen Token freigegeben werden.

Das Slavi-Protokoll plant auch, eine spezielle Staking-Kampagne für Benutzer mit einer Reihe von Vorteilen gegenüber anderen ähnlichen Angeboten auf dem Markt zu starten. Das Staking-Programm sieht einen Mechanismus vor, bei dem jedes Mal, wenn ein Benutzer eine Belohnung erhält, die gleiche Anzahl von Token von den gesperrten 700 Millionen SLV verbrannt wird, was zu einem deflationären Modell führt. Die Kampagne wird so lange laufen, bis alle 700 Millionen SLV verbrannt sind.

Ein solcher Ansatz bringt zahlreiche Vorteile für die Gemeinschaft des Slavi-Projekts mit sich. Zu den wichtigsten wertschöpfenden Vorteilen gehört der Rückgang des Gesamtangebots an im Umlauf befindlichen SLV-Token, wodurch der Wert des verbleibenden Angebots erhöht wird. Das Entwicklungsteam glaubt, dass ein solcher Mechanismus in Zukunft eine Rolle bei der Bestimmung des Preises des Slavi-Tokens spielen kann, als gut durchdachte Strategie, um Benutzer zu motivieren, ihr Vermögen zu investieren.

www.slavicoin.io ist eine Multi-Chain-Kryptowährungsplattform, die Benutzern mit einer minimalen Anzahl von Iterationen Zugang zu allen Vorteilen der Blockchain-Technologien bietet. Das dezentrale Protokoll umfasst einen vollständigen Satz von Produkten wie eine Brieftasche, eine Börse und eine Cross-Chain-Bridge und viele andere, wobei sich alle Funktionen auf die Arbeit mit verschiedenen Ketten konzentrieren, so dass ein universeller DeFi-Raum entsteht. Mehr als zwanzig Blockchains werden von Slavi Dapp unterstützt, darunter Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Solana, Mina, Polygon, Polkadot, NEAR, Tron usw. Die Slavi-Plattform umfasst ein gesamtes Ökosystem in einer einheitlichen Anwendung, die es Benutzern ermöglicht, zu handeln, zu erhöhen Einkommen, greifen Sie auf die besten Anlagemöglichkeiten zu, buchen Sie Luxus mit SLV-Token und vieles mehr.

Die Slavi-Plattform hat kürzlich mehrere erfolgreiche Finanzierungsrunden abgeschlossen, die dem Projekt genügend Mittel zur Entwicklung und Bereitstellung der Anwendung für die anschließende Vermarktung und Skalierung zur Verfügung gestellt haben.

