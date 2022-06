Slavi präsentiert ersten Prototypen eines innovativen Krypto-Geldautomaten

Slavi stellte seinen innovativen Krypto-Geldautomaten auf dem „High End Congress of Economic Diplomacy“ in Monaco vor

Der Gründer des Blockchain-basierten Projekts Slavi, Slavi Kutchoukov, präsentierte den innovativen Krypto-Geldautomaten auf dem „High End Congress of Economic Diplomacy“ in Monaco vom 16. bis 19. Mai. Diese wegweisende Veranstaltung zog mehrere Teilnehmer aus verschiedenen Ländern an, darunter Regierungsmitglieder, Vertreter diplomatischer Missionen, Geschäftsleute und Investoren aus den teilnehmenden Ländern.

Slavi Finance ist eine Blockchain- und KI-basierte innovative FinTech-Lösung, die auf WEB 3.0 basiert und es Unternehmen, Banken und Privatpersonen ermöglicht, mit Leichtigkeit und Einfachheit in einen Krypto- und Fiat-Adoptivlebensstil überzugehen.

Slavi Crypto Bank bietet viele Funktionen, wie Banking, Fiat-zu-Kryptowährung-Konvertierung, Geldautomatendienste, Finanztransfers, Zahlungen, Kreditlinien und viele andere Einrichtungen. Die stabilen Wechselkurse, Kryptowährungs- und Fiat-Liquiditätspools, Kundendienstoptionen und eine Vielzahl anderer Innovationen werden ständig aktualisiert und eingeführt.

Vorteile von Slavi Crypto ATM:

Sofortiger Druck von 7 verschiedenen Kartentypen;

Mehrsprachiger Support 24/7;

Zahlung mit Bankkarten in Kryptowährung und Fiat-Assets weltweit;

Kryptowährungskaufoptionen schneller als an einer regulierten Börse, bei denen Benutzer die Überprüfung bestehen und ein vollständiges Paket von Dokumenten bereitstellen müssen;

EMV-Kartenauffüllungs-Management-System;

Zugriff auf 3rd-Party-Anwendungen, einschließlich Web 3-Anwendungen;

Zugriff auf 5.000 Kryptowährungen auf den 30 TOP-Blockchains über die Slavi Dapp;

Sofortiger Umtausch und Auszahlung in 40+ verschiedenen lokalen Währungen;

Sofortige Bereitstellung von Bankkarten durch Scannen von Fingerabdrücken und ID;

Möglichkeit, seltene NFT-Token für Fiat mit Slavi Finance zu kaufen;

Kryptowährungskaufoptionen für lokale Währungen mit minimalen Provisionen weltweit;

Automatisiertes Alarmsystem per E-Mail und SMS mit verwalteter Eskalationsmatrix;

Sofortige KYC- und Kartenausgabe an neue Mitglieder;

Abgelaufener, verlorener oder gestohlener Kartenersatz in Echtzeit;

Sofortige Ausgabe von Debit- und Kreditkarten der Marke Slavi;

Asset-Tracking-/Stock-Management-System;

Die Überprüfung der Verwendung des Geldautomaten dauert nur wenige Minuten.

Kryptowährungskaufoptionen für Fiat-Cash;

5 Millionen US-Dollar operatives Limit für Privatpersonen.

Slavi ist die erste kettenübergreifende dezentrale SuperDApp mit 30+ Blockchains und Ein-Klick-Zugriff auf Web 3.0-, Play2Earn- und NFT-Dienste. Slavi unterstützt die gängigsten Blockchain-Protokolle (Binance Smart Chain, Polkadot, Solana, Bitcoin, Litecoin, Dash, Ethereum, Tron, Polygon und mehr) und das Projekt wächst immer schneller. Das Slavi Wallet ist bereits im App Store erhältlich.

Die Monaco-Ausgabe des „High End Congress of Economic Diplomacy“ wurde von der International Union of Bilateral Chambers of Commerce and Industry United Arab Emirates organisiert.

