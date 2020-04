Small-Cap-News zu Black Tusk Resources: Top Rebound Chance im Goldsektor

– Hoher Goldgehalt mit Samples von über 200 g/Tonne Gold

– Bohrprogramm mit 18 Zielen ist beantragt und startet in Kürze

– Liquider Aktienhandel mit bis zu 1 Mio. Stücke am Tag

– Sehr niedrige Bewertung von 3 Mio. CAD bei 65 Mio. Aktien

– Akt. Kurs: 0,06 CAD/0,04 EUR Börsen: CSE: TUSK/Frankfurt WKN: A2JRW8

– Kursziel 12 Monate 0,20 CAD/24 Monate 0,40 CAD

Das McKenzie East Gold Projekt Samples von 200 g Gold/Tonne und Agnico Eagle und Osisko als Nachbarn im Val dOr, Quebec. (Tal des Goldes)

Das Kronjuwel von Black Tusk Resources, das McKenzie East Gold Projekt, befindet sich im Abitibi Greenstone Gürtel, in der Val dOr Bergbauregion in Quebec. (Tal des Goldes). In Samples wurden bereits Goldgehalte von über 200 g Gold/Tonne gefunden. Kein Wunder das in der Gegend massive Goldadern vorhanden sind, so sind die direkten Nachbarn Top Goldproduzenten wie OSIKO, Agnico Eagle oder Eldorado Gold.

Das McKenzie East Projekt umfasst zwei Bereiche, die einen Kilometer voneinander entfernt sind. Die größere nördliche Gruppe umfasst insgesamt 1.964 Hektar auf 42 Claims, während die südliche Gruppe 178 Hektar auf vier Claims umfasst.

Das McKenzie East Gold Projekt befindet sich innerhalb des Abitibi Greenstone Gürtels, der viele bedeutende, in Betrieb befindliche Goldminen beheimatet: Osisko-Malarctic Mine, Agnico Eagle-Goldex Mine, Eldorado Gold-Lamaque Mine sowie viele andere Goldvorkommen von Weltklasse.

Black Tusk hat nun die entsprechende Anträge für das 18 Loch umfassende Bohrprogramm im Drill Gebiet eingereicht. Diese soll in der anstehenden Sommer Drill Periode durchgeführt werden. Erste Ergebnisse sollten somit in wenigen Monaten zur Verfügung stehen.

Goldexplorer vor einer neuen Jahrhundert Rallye

NDie Kursentwicklungen und Gewinnchancen bei Goldexplorationsaktien sind extrem vom Zyklus und Goldpreis abhängig. In einem Abwärtstrend gehen schlagartig die Explorationstätigkeiten und Investments zurück und Explorationsfirmen sterben wie die Fliegen. Bei einer Trendwende haben dann die Explorer die besten Kurschancen, die am Anfang eines neuen Zyklus startklar sind. Gewinne von 1000 % sind hier keine Seltenheit.

Mit neuen 7 Jahreshochs im Goldpreis sollten wir vor Beginn einer Jahrhundertrallye bei Goldexplorationsunternehmen stehen.

Goldpreis auf dem Weg zu neuen Höchstkursen

Nach dem letzten Bullrun der im Jahr 2012 in einem Höchstkurs des edlen Metalls bei fast 2.000 Dollar gipfelte, ging es 7 Jahre lang abwärts. Die Trendwende nach oben wurde nun in den letzten Tagen eingeleitet ein neues 7 Jahres hoch wurde erreicht und neue historische Höchstkurse sind in Sicht. Für das Jahr 2021 lauten manche prognose sogar von einem Goldpreis von 3000 Dollar/Unze.

Goldexplorer folgen dem Goldpreis und den Produzenten zeitversetzt!

Der Bullenmarkt beim Gold und bei den Goldproduzenten hat bereits begonnen, über 50% sprangen bekannte Minen wie z.B. Gold Fields in den letzten Monaten in die Höhe und befinden sich nun im Aufwärtstrend. Die Goldexplorer stehen nun in den Startlöchern und in den nächsten Monaten werden einige mit Kursgewinnen von 100 % und mehr Ihre Aktionäre glücklich machen. Es gilt nun, die besten Kandidaten herauszufinden und sich in das Depot zu legen.

Black Tusk Resources ein Top Performance Kandidat im Megatrend

Einer der aktivsten gehandelten Goldexplorer in Kanada ist ohne Zweifel Black Tusk Resources. Mit teilweise über 1 Mio. gehandelten Aktien am Tag wird das Handelsvolumen anderer Explorer deutlich übertroffen. Ein Grund, sich die Firma einmal genauer anzuschauen und zu durchleuchten.

Neben zwei interessanten Liegenschaften u.a Golden Valley Projekt und in British Columbia ist das MC Kenzie East Projekt aktuell mit Sicherheit das spannendste, zudem hier auch das Sommer Drill Programm beginnt und erste Ergebnisse zeitnah erwartet werden.

Fazit:

Black Tusk Resources ist ohne Frage einer der Top-Kandidaten unter den den kanadischen Goldexplorern. Zudem ist ein anständiges Handelsvolumen vorhanden, so dass Orders jederzeit ausgeführt werden können. Im Zuge eines neuen Aufwärtstrends beim Gold und beim Gesamtmarkt der Explorer wird dies zu weiterem Ansteigen der Kurse führen und somit auch die Refinanzierung der weiteren Éxplorationen zu guten Konditionen ermöglichen. Die aktuelle Bewertung ist wie bei fast allen Explorern mit ca. 3 Mio. CAD sehr günstig. Große Hoffnung wird in die McKenzie East Gold Liegenschat gelegt. Kein Wunder, da das who is who aus der Goldminenszene direkt als Nachbar fleißig Gold fördert. Zudem wurden auch schon bei den ersten Testsamples sensationelle Goldgehalte von 200 g/Tonne nachgewiesen. Bleibt zu hoffen, das die hohen Goldgehalte auch durch die Bohrungen bestätigt werden können. Dann wird die Aktie nur noch den Weg nach Norden kennen.

Akt. Kurs: 0,06 CAD/0,04 EUR Börsen: CSE: TUSK/Frankfurt WKN: A2JRW8

Kursziel 12 Monate 0,20 CAD/24 Monate 0,40 CAD

Erstempfehlung am 10.07.2019 bei 0,16 CAD

Black Tusk Resources.

www.blacktuskresources.com

Rating: strong buy

Risiko: mittel

12-M.-Ziel: 0,40 CAD Dollar

Aktienkurs: 0,06 CAD/0,04 EUR

Börsen: CSE: TUSK/Frankfurt

WKN: A2JRW8

Unternehmensinfos:

Land: Kanada

Geschäft: God Explorer

CEO: Richard Penn

Tel. +604.373.8875

500-666 Burrard Str.

Vancouver, B.C. V6C 3P6

E-mail: info@blacktuskresources.com

Analyst: A.Schmidt

