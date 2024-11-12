Smarte Verpackungslinien: Wie SuperTrak den Durchsatz revolutioniert

Die Verpackungsindustrie steht vor einem Wandel, der Flexibilität, Geschwindigkeit und kompakte Lösungen erfordert. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist die Antwort!

Nürnberg, 21. Oktober 2025 – Die Anforderungen an Verpackungsmaschinen sind heute komplexer denn je. Der Trend zu kleineren Losgrößen und häufigen Produktwechseln verlangt von Maschinenherstellern, Lösungen zu liefern, die nicht nur höchste Effizienz, sondern auch maximale Agilität bieten. Traditionelle Fördertechnik mit ihren starren Taktungen und komplexen, mechanischen Umbauten ist für diese Dynamik oft nicht ausgelegt und birgt hohe Risiken für Projekte.

SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist speziell dafür entwickelt, diesen Herausforderungen zu begegnen und Verpackungsmaschinenherstellern einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Die Lösung: Dynamik statt Statik in der Anlagengestaltung

Das Herzstück der SuperTrak CONVEYANCE(TM)-Technologie sind unabhängig voneinander steuerbare Shuttles auf einem magnetischen Fördersystem. Für Maschinenbauer ergeben sich daraus folgende entscheidende Vorteile:

–> Höchste Flexibilität als Verkaufsargument: Die Shuttles können individuell in Geschwindigkeit, Richtung und Position programmiert werden. Das ermöglicht Ihren Kunden, verschiedene Produkte gleichzeitig auf derselben Linie zu verarbeiten – ganz ohne mechanischen Umbau. Sie liefern eine Anlage, die sich per Knopfdruck anpasst und so neue Märkte erschließt.

–> Gesteigerte Effizienz und Produktivität: Durch das Eliminieren starrer Taktungen und die Möglichkeit, Engpässe zu umfahren, können Sie Ihren Kunden eine optimierte Gesamtleistung und einen gesteigerten Durchsatz von bis zu 900 Teile pro Minute garantieren.

–> Reduzierung von Komplexität und Platzbedarf: Der speziell für die Verpackungsindustrie entwickelte HORIZON 3 zeichnet sich durch seinen kompakte Bauweise aus. Er ermöglicht es Ihnen, komplexeste Bewegungsabläufe auf einer deutlich kleineren Fläche zu realisieren. Weniger mechanische Teile bedeuten zudem vereinfachtes Design, geringeren Wartungsaufwand und niedrigere Herstellkosten für Ihre Anlagen.

Eugen Goidenko, Director Automation Products, Global, erklärt: „Die Inbetriebnahme des HORIZON 3 ist für Maschinenbauer denkbar einfach. Durch unser modulares Stecksystem funktioniert das wie bei Lego. Die einzelnen Module werden einfach zusammengesteckt – schnell, einfach und mit voller Flexibilität, die Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben können.“

SuperTrak CONVEYANCE(TM) beweist, dass fortschrittliche Technologie nicht nur in der Performance, sondern auch in der Einfachheit ihrer Integration einen echten Mehrwert schafft. Sie liefert Maschinenherstellern die Grundlage, hochproduktive, flexible und wirtschaftliche Systeme zu entwickeln, die den Herausforderungen von morgen gewachsen sind.

Innovation live erleben: SuperTrak CONVEYANCE(TM) auf der SPS Messe in Nürnberg

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 121 in Halle 3 und erleben Sie, wie Sie mit SuperTrak CONVEYANCE(TM) Ihre Maschinen für die Zukunft rüsten und sich vom Wettbewerb abheben können.

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der SPS-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SUPERTRAK

