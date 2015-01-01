  • Smartphone statt Kartenterminal: Wie tapypay den Bezahlalltag verändert

    Mit tapypay wird jedes Android-Smartphone zum Kartenterminal – schnell, flexibel und ohne zusätzliche Hardware. Die App ermöglicht kontaktlose Zahlungen überall.

    BildImmer mehr Unternehmen in der Schweiz setzen auf flexible und mobile Bezahllösungen. Mit tapypay wird dieser Trend konsequent weitergedacht: Die App verwandelt jedes NFC-fähige Android-Smartphone oder -Tablet in ein vollwertiges Kartenterminal. Damit können Händlerinnen und Händler Kartenzahlungen und mobile Zahlmethoden kontaktlos entgegennehmen – ohne zusätzliches Kartenlesegerät und ohne technische Hürden.

    Die Nutzung ist bewusst einfach gehalten. Nach dem Download der App und einer kurzen Registrierung kann sofort kassiert werden. Ob Debit- oder Kreditkarte, Mobile Wallet oder digitale Zahlungsmethode: tapypay unterstützt unter anderem Visa, Mastercard, Maestro, V PAY, TWINT, Google Pay und Apple Pay. Unternehmen jeder Grösse erhalten so eine moderne, sichere und flexible Möglichkeit, Zahlungen anzunehmen.

    Gerade für mobile Dienstleister, Marktstände, Lieferdienste oder Betriebe mit wechselnden Standorten eröffnet die Smartphone-Lösung neue Freiheiten. Die Abhängigkeit von stationären Terminals entfällt, und selbst spontane Verkäufe lassen sich problemlos abwickeln. Gleichzeitig profitieren Nutzerinnen und Nutzer von klaren und transparenten Konditionen. Es gibt weder Mindestumsätze noch versteckte Kosten oder Aktivierungsgebühren. Abgerechnet wird pro Transaktion oder über ein Paketmodell für regelmässige Verkäufe.

    Auch der administrative Aufwand reduziert sich spürbar. Sämtliche Verkäufe, Umsätze und Berichte lassen sich zentral über das Online-Portal von tapypay verwalten. Damit behalten Unternehmen jederzeit den Überblick, ganz gleich, wie viele Geräte im Einsatz sind oder an welchen Standorten bezahlt wird.

    Mit dieser Lösung trägt tapypay dazu bei, bargeldloses Bezahlen in der Schweiz noch einfacher und zugänglicher zu machen. Die Vision ist klar: Zahlungen sollen überall möglich sein – schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Hardware. Unternehmen, die diesen Schritt ausprobieren möchten, benötigen dafür lediglich ein Smartphone und wenige Minuten Zeit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    checksum AG
    Herr Marco Casagrande
    Gewerbestrasse 11
    6330 Cham
    Schweiz

    fon ..: +41 58 329 31 80
    web ..: https://tapypay.ch/
    email : info@checksum.ch

    tapypay ist eine Schweizer Zahlungslösung, mit der Händler, Dienstleister und Gastronomen kartengestützte Zahlungen einfach, mobil und ohne zusätzliche Hardware akzeptieren können. Über eine Android-App wird das Smartphone zum Kartenlesegerät – alternativ bietet tapypay auch stationäre Terminals für feste Geschäfts-Standorte.

