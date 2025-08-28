  • Zahlungslösungen der Zukunft

    Ein Smartphone statt Kartenleser – tapypay zeigt, wie einfach modernes Bezahlen sein kann.

    BildDie Zukunft des Bezahlens wird von innovativen Schweizer Unternehmen wie tapypay mitgeprägt. Das junge Unternehmen mit Sitz in der Schweiz hat sich in kurzer Zeit einen Namen gemacht, weil es eine der grössten Hürden im Zahlungsverkehr beseitigt hat: die Abhängigkeit von teurer Hardware und komplizierten Systemen. tapypay steht für eine neue Generation von Zahlungslösungen, die Kartenzahlungen so einfach macht wie das Telefonieren mit dem Smartphone.

    Im Mittelpunkt steht eine Idee, die ebenso schlicht wie revolutionär ist: Statt ein klassisches Kartenlesegerät zu kaufen, verwandelt tapypay ein gewöhnliches Android-Smartphone in ein vollwertiges Zahlungsterminal. Die App nutzt die NFC-Technologie, um Zahlungen sicher, schnell und kontaktlos abzuwickeln. Nutzer brauchen keinen zusätzlichen Kartenleser, keine Kabel und keine technische Installation, sondern nutzen einfach eine App, die alles kann. Damit schafft tapypay eine Lösung, die sich besonders an kleine Unternehmen, Selbstständige und mobile Dienstleister richtet, die flexibel arbeiten und sofort Zahlungen annehmen möchten.

    Diese Einfachheit ist kein Zufall, sondern Teil einer bewussten Philosophie. tapypay wurde mit dem Ziel gegründet, Bezahlprozesse zu demokratisieren und Technologie so zugänglich zu machen, dass sie im Alltag wirklich hilft. Das Unternehmen hat sich ganz auf den Schweizer Markt ausgerichtet und integriert nicht nur internationale Zahlungsarten wie Visa, Mastercard, Apple Pay oder Google Pay, sondern auch nationale Lösungen wie TWINT, Lunch-Check, Boncard und die PostFinance Card. Selbst Kryptowährungen können angenommen werden. Damit bietet tapypay eine der breitesten Akzeptanzpaletten bei Zahlungsdienstleistungen im Land – ein entscheidender Vorteil für alle, die ihren Kundinnen und Kunden maximale Freiheit beim Bezahlen geben möchten.

    Neben der App bietet tapypay auch eigene Terminals an, die sofort einsatzbereit sind. Geräte wie das tapypay NEO oder Modelle von SUNMI kombinieren ein klares Design mit robuster Technik und Druckfunktion. So deckt tapypay beide Welten ab – das mobile Bezahlen mit dem Smartphone und den stationären Einsatz an der Kasse. Beide Systeme greifen ineinander und werden über ein zentrales Online-Portal verwaltet, in dem Händler ihre Transaktionen in Echtzeit verfolgen, Statistiken abrufen und Geräte konfigurieren können. Diese Transparenz ist ein Kernbestandteil der tapypay-Lösung.

    Auch bei der Preisgestaltung geht das Unternehmen eigene Wege. Statt komplizierter Gebührenmodelle gibt es zwei klar strukturierte Tarife: tapypay GO ohne Grundgebühr und mit Transaktionskosten ab 0,8 Prozent sowie tapypay MAX mit einer monatlichen Gebühr von 9,90 Franken und reduzierten Transaktionskosten.

    Besonders im Fokus steht außerdem das Thema Sicherheit. tapypay ist PCI- und EMV-zertifiziert, erfüllt damit die höchsten internationalen Sicherheitsstandards und schützt jede Transaktion mit modernster Verschlüsselungstechnologie. Gleichzeitig sorgt ein in der Schweiz ansässiger Support für schnellen, persönlichen Service – auch am Wochenende. Diese Kombination aus Technologie, Sicherheit und lokaler Nähe ist einer der Gründe, warum tapypay als Vorreiter einer neuen Zahlungsära gilt.

    Zahlungslösungen der Zukunft müssen flexibel, sicher und transparent sein. Sie müssen es Unternehmen ermöglichen, Kundenzahlungen anzunehmen, wo immer sie stattfinden – im Laden, online oder unterwegs. tapypay zeigt, dass dies längst Realität sein kann. Das Unternehmen zeigt damit, dass Innovation nicht darin besteht, alles neu zu erfinden, sondern Bestehendes einfacher, effizienter und nutzerfreundlicher zu gestalten. Damit prägt das Schweizer Unternehmen den digitalen Wandel entscheidend mit – und zeigt, wie modernes Bezahlen in der Schweiz funktioniert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    checksum AG
    Herr Marco Casagrande
    Gewerbestrasse 11
    6330 Cham
    Schweiz

    +41 58 329 31 80
    https://tapypay.ch/
    info@checksum.ch

    tapypay ist eine Schweizer Zahlungslösung, mit der Händler, Dienstleister und Gastronomen kartengestützte Zahlungen einfach, mobil und ohne zusätzliche Hardware akzeptieren können. Über eine Android-App wird das Smartphone zum Kartenlesegerät – alternativ bietet tapypay auch stationäre Terminals für feste Geschäfts-Standorte.

