Die Supra Master Connekt Akademie (SMCSCOOL) vereint ab dem 18. Februar 2026 erstmals Experten aus Medizin, Psychologie, Heilkunst und Bewusstseinsarbeit auf einer gemeinsamen Plattform.

Eine neue Ära der ganzheitlichen Bildung beginnt:

Das Ziel:

Menschen auf ihrem Weg zur persönlichen Transformation professionell und verantwortungsvoll zu begleiten.

Eine Vision wird Wirklichkeit

„Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen nach tieferen Antworten suchen“, erklärt Gründer Michael. „Die SMCSCOOL schafft einen Raum, in dem uraltes Wissen auf moderne Technologie trifft und in dem Fachexperten aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammenarbeiten. Nicht gegeneinander, sondern miteinander – für das Wohl der Studierenden.“

Die SMCSCOOL ist mehr als eine gewöhnliche Online-Akademie. Sie ist ein lebendiges Ökosystem, in dem Wissen geteilt, Erfahrungen ausgetauscht und echte Transformation ermöglicht wird.

Ein Zuhause für Expertise:

Diese Fachexperten bauen die SMCSCOOL auf

Ab dem 18. Februar 2026 öffnet die SMCSCOOL ihre Registrierung für qualifizierte Fachexperten aus zwölf Kernbereichen:

Medizin & Heilkunst

Psychologen – Professionelle psychologische Beratung und Begleitung

Ärzte in beratender Ausübung – Medizinische Expertise mit ganzheitlichem Blick

Heilpraktiker – Naturheilkundliche Behandlung und Gesundheitsbegleitung

Reiki Heiler – Energetische Heilarbeit und Chakra-Balance

Lebensgestaltung & Orientierung

Lebensberater – Unterstützung bei Lebensentscheidungen und Neuausrichtung

Astrologen – Kosmische Orientierung und astrologische Lebensanalyse

Ernährungsberater – Ganzheitliche Ernährungskonzepte für Körper und Geist

Bewusstseinsarbeit & Transformation

Spirituelle Lehrer – Weisheitslehren und spirituelle Entwicklung

Bewusstseins-Lehrer – Achtsamkeitstraining und Bewusstseinsschulung

Mindset Trainer – Mentale Stärke und Glaubenssatztransformation

Körper & Bewegung

Yoga Lehrer – Asanas, Pranayama und körperliche Bewusstseinsarbeit

Tai Chi Lehrer – Meditative Bewegungskunst und Energiefluss.

Jeder dieser Experten bringt sein Fachwissen ein und gestaltet aktiv die Zukunft der SMCSCOOL mit.

Die Aufbauphase:

Gemeinsam Großes schaffen

Von Februar bis Mai 2026 entsteht das Herzstück der SMCSCOOL: Ein durchdachtes, aufeinander abgestimmtes Kursprogramm, entwickelt von Praktikern für Praktizierende.

Was in dieser Zeit geschieht:

Experten entwickeln ihre individuellen Kursinhalte

Workshops und Coaching-Programme werden konzipiert. Die Community der Trainer vernetzt sich und tauscht sich aus. Technische Tools werden getestet und optimiert. Die Grundlage für ein einzigartiges Lernerlebnis wird geschaffen.

„Wir nehmen uns bewusst diese drei Monate Zeit“, betont Michael. „Qualität braucht Raum zur Entfaltung. Unsere Experten sollen nicht unter Zeitdruck arbeiten, sondern mit Liebe zum Detail Inhalte schaffen, die wirklich etwas bewegen.“

Technologie trifft Tradition: Die innovativen Tools der SMCSCOOL.

Die SMCSCOOL bietet ihren Experten und zukünftigen Studierenden eine technische Infrastruktur, die ihresgleichen sucht:

Kommunikation auf höchstem Niveau Meeting-Räume für 1:1 Beratungen Geschützte Räume für vertrauliche Einzelgespräche mit kristallklarer Bild- und Tonqualität Online Workshop-Räume Interaktive Gruppenräume für bis zu 100 Teilnehmer mit Whiteboard, Bildschirmfreigabe und Breakout-Sessions Schulungsräume für Kurse Professionelle Lernumgebungen mit Video-on-Demand, Live-Streaming und direkter Interaktion Intelligentes Buchungssystem Automatisierte Terminvergabe, Kalendersynchronisation und Erinnerungsfunktionen Lernen neu gedacht Modernes Lernmanagementsystem Strukturierte Kurspfade, die Studierende Schritt für Schritt durch ihre Lernreise führen Fortschrittstracking Individuelle Entwicklungskurven und Meilensteine sichtbar machen Interaktive Lernmodule Gamification-Elemente, Quizze und praktische Übungen für nachhaltiges Lernen Bewusstseinsarbeit mit modernster Technologie Frequenzgeneratoren & Binaural Beats Therapeutische Klangfrequenzen zur Unterstützung von Meditation, Heilung und Bewusstseinserweiterung VR-Meditation Immersive 3D-Meditationsumgebungen für tiefe Entspannung und innere Reisen Chakra-Arbeitsmodule Interaktive Tools zur Visualisierung und Balance der Energiezentren Interaktive Heilkreise Virtuelle Gruppenräume für gemeinsame Energiearbeit und Heilrituale

Was die SMCSCOOL besonders macht:

1. Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Zum ersten Mal arbeiten Mediziner, Psychologen, Heilpraktiker und spirituelle Lehrer auf einer gemeinsamen Plattform. Diese Vernetzung ermöglicht ganzheitliche Betreuung aus allen relevanten Perspektiven.

2. Verantwortungsvolle Begleitung

Die SMCSCOOL nimmt die Verantwortung für ihre Studierenden ernst. Professionelle Standards und ethische Richtlinien bilden das Fundament aller Angebote.

3. Moderne Technologie

Von VR-Meditation bis zu intelligenten Lernpfaden – die SMCSCOOL nutzt modernste Technologie, um Bewusstseinsarbeit zeitgemäß und effektiv zu gestalten.

4. Lebendige Community

Experten und Studierende bilden eine aktive Gemeinschaft, in der Wissen geteilt, Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsam gewachsen wird.

Mai 2026: Die Türen öffnen sich

Im Mai 2026 ist es soweit:

Die SMCSCOOL öffnet ihre Türen für alle Lernenden weltweit. Dann steht ein vollständiges, professionell entwickeltes Kursprogramm bereit, das Menschen auf allen Stufen ihrer Entwicklung abholt und begleitet.

Studierende erwartet:

Ein umfassendes Kursangebot von Grundlagen bis zu Masterclass-Niveau.

Persönliche Betreuung durch erfahrene Coaches und Trainer.

Zugang zu innovativen Bewusstseinstools und Technologien.

Eine unterstützende Community von Gleichgesinnten.

Flexible Lernmöglichkeiten, die sich dem individuellen Lebensrhythmus anpassen.

Jetzt Teil der Bewegung werden

Sie sind Experte in einem der genannten Bereiche?

Sie möchten Ihr Wissen weitergeben und Teil einer revolutionären Bildungsplattform werden?

Sie glauben an die Kraft der Transformation und möchten Menschen auf ihrem Weg begleiten?

Dann ist jetzt Ihre Zeit gekommen.

Die Registrierung für Fachexperten startet am 18. Februar 2026 unter:

www.smcscool.de

Werden Sie Gründungsmitglied der SMCSCOOL und gestalten Sie die Zukunft der Bewusstseinsbildung aktiv mit.

Über die SMCSCOOL

Die Supra Master Connekt Akademie (SMCSCOOL) ist eine innovative Online-Plattform für ganzheitliche Bewusstseinsbildung. Sie verbindet Expertise aus Medizin, Psychologie, Heilkunst und spiritueller Arbeit mit modernster Technologie. Ziel ist die professionelle, verantwortungsvolle Begleitung von Menschen auf ihrem Weg zur persönlichen Transformation.

