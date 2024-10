smow Designpreis zum zweiten Mal verliehen

Nadja Schulze überzeugt mit schwebenden Leuchten

Der mit 2.500 Euro dotierte Preis in der Kategorie Möbel & Wohnaccessoires ging in diesem Jahr an die Innenarchitektin Nadja Schulze aus Halle.

Leipzig, 25. Oktober 2024

Im Rahmen der diesjährigen Grassimesse wurde gestern zum zweiten Mal der smow Designpreis in der Kategorie Möbel & Wohnaccessoires verliehen. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis ging in diesem Jahr an die Innenarchitektin Nadja Schulze aus Halle.

Nadja Schulze, die im vergangenen Jahr ihren Bachelor-Abschluss an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle abschloss und aktuell ihren Master dort fortsetzt, überzeugte die Jury mit ihrer Leuchtenserie 360° und den schwebenden Leuchten Bow, die Räume neu inszenieren. Die Bow-Leuchten zeichnen sich durch eine Konstruktion mit einem Zeltstangensystem aus und werden mit LEDs beleuchtet, wodurch eine besondere Leichtigkeit und Raumwirkung erzielt wird.

Insgesamt wurden zur Grassimesse 2024 neun Arbeiten im Bereich Möbel- und Wohnaccessoires zugelassen, die noch bis zum 27. Oktober im GRASSI Museum für Angewandte Kunst in Leipzig ausgestellt werden.

Der smow Designpreis wurde von Jörg Meinel, smow-Gründer und Initiator des Preises, persönlich überreicht. Der Preis, der nun zum zweiten Mal anlässlich der Grassimesse verliehen wurde, soll als Plattform dienen, um Innovationen im Interior Design zu fördern und junge Gestalterinnen und Gestalter auf ihrem Weg zu unterstützen. „Es ist unser Ziel, dem Design-Nachwuchs Mut zu machen und ihre Karrieren aktiv zu begleiten. Der smow Designpreis spielt eine wichtige Rolle bei der Realisierung dieses Ziels“, erklärt Meinel.

Dr. Olaf Thormann, Direktor des GRASSI Museums für Angewandte Kunst, würdigte während der gestrigen Pressekonferenz den smow Designpreis, der zu einer deutlichen Steigerung der Einreichungen in der Kategorie Möbel & Wohnaccessoires beigetragen habe und damit einen wichtigen Beitrag zur Grassimesse leiste.

Der Designmöbel-Anbieter smow ist seit vielen Jahren eng mit dem GRASSI Museum für Angewandte Kunst und der renommierten Grassimesse verbunden. Als Ausdruck dieses Engagements wurde der smow Designpreis ins Leben gerufen, um Nachwuchstalente im Bereich Design zu fördern. Bereits seit 2005 unterstützt smow junge Kreative durch verschiedene Initiativen, darunter den Ideenwettbewerb für Architekturstudierende an der Bauhaus-Universität Dessau sowie die Förderung des Internationalen Marianne Brandt Wettbewerbs.

Wir gratulieren Nadja Schulze herzlich zu ihrem Erfolg und freuen uns darauf, ihre weitere Entwicklung im Interior Design mitzuverfolgen.

Bildmaterial zur Preisverleihung sowie zu den Exponaten der Grassimesse finden Sie unter: www.smow.de/presse.

