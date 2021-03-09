So bringt man im Urlaub die Verdauung in Schwung – Natürliche Tipps

Endlich Urlaub! Nur der Darm freut sich oft nicht so sehr und reagiert mit Trägheit, Druck und Blähungen. Hier kommen acht natürliche Tipps, um die Verdauung in Schwung zu bekommen.

Woher kommt die Verstopfung im Urlaub?

Jeder Urlaub bringt räumliche, klimatische und hygienische Veränderungen mit sich. Das Essen ist anders und der Tagesablauf auch. Hinzu kommt, dass das Packen und die Anreise oft stressig sind. Man sitzt lange und trinkt oft zu wenig. Die Klos unterwegs wirken häufig nicht gerade einladend. So kommt einiges zusammen, was dem empfindlichen Darm nicht behagt. Kein Wunder, dass er dann streikt. Doch er lässt sich gut auf natürliche Weise besänftigen.

Natürliche Tipps gegen Reise-Verstopfung

1. Pausen einplanen: Wer die Anreise entspannt gestaltet und öfter bewegte Pausen einplant, vermeidet Stress und tut auch dem Darm etwas Gutes.

2. Toilettengang wichtig nehmen: Pausen sollten nicht nur als lästiges Übel betrachtet und kurz abgehandelt werden. In Ruhe auf eine ordentliche Toilette gehen zu können, hilft dem Darm und dem eigenen Wohlbefinden. Dafür sollte auch mal ein kleiner Umweg drin sein.

3. Viel trinken: Täglich mindestens 1,5 Liter trinken – auch auf Reisen. Bei Hitze können sogar zwei bis drei Liter nötig sein. Für unterwegs am besten einige Flaschen mineralstoffreiches Mineral- oder Heilwasser einpacken. Sie liefern natürliche Mineralstoffe und können damit Schwitzverluste ersetzen.

4. Sulfatreiches Heilwasser trinken: Natürliche sulfatreiche Heilwässer sind seit Urzeiten bewährt, um die Verdauung anzuregen. Denn Sulfat fördert die Produktion von Verdauungssäften, bindet Wasser im Darm und kurbelt die Darmbewegungen an.

5. Ballaststoffe & Flüssigkeit: Als natürliche Verdauungsförderer bieten sich zudem Trockenpflaumen, Flohsamenschalen, Kiwis und weitere ballaststoffreiche Lebensmittel an. Wichtig dabei: genug trinken. Denn nur wenn die Ballaststoffe aufquellen, können sie wirken. Ansonsten entziehen sie dem Darm Wasser, und es geht noch schlechter voran.

6. Leicht essen: Gerade unterwegs sollte der Darm nicht mit schwerer fettreicher Kost belastet werden. Lieber öfter mal leichte Snacks, Vollkornprodukte, Nüsse, Gemüse und Obst essen. Das erfrischt und liefert Ballaststoffe, die dem Darm bei der Verdauung helfen. Auch Fermentiertes wie Sauerkraut, Joghurt oder Kefir kann den Darm unterstützen.

7. Langsam eingewöhnen: Am Urlaubsort müssen sich Körper und Darm auf das veränderte Klima, den neuen Tagesrhythmus und das ungewohnte Essen einstellen. Das klappt am besten, wenn man sich Zeit lässt und gut für sich sorgt.

8. Bewegung im Urlaub: Chillen ist schön, doch wer nur träge in der Sonne liegt, muss sich nicht wundern, wenn auch der Darm dabei träge wird. Also ab und zu mal schwimmen, spazieren gehen oder eine Runde Beachball spielen.

Richtig trinken: Mineral- und Heilwässer

Natürliche Mineral- und Heilwässer versorgen den Körper kalorienfrei mit Flüssigkeit und können zugleich viele wichtige Mineralstoffe liefern. Viele sulfatreiche Heilwässer sind ausdrücklich zugelassen, um die Verdauung zu unterstützen. Passende Heilwässer und weitere Infos sind auf der Website www.heilwasser.com zu finden. Erhältlich sind Heilwässer in gut sortierten Lebensmittel- und Getränkemärkten. Die meisten Heilwässer kann man täglich auch in größeren Mengen trinken. Detaillierte Infos stehen immer auf dem Etikett.

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