So ein Dingsda – der neue Countrysong von Jens Dammann

Westernmusik made in Germany

„So ein Dingsda“? Was ist denn ein „Dingsda“? Offenbar ist das etwas, was sich zunächst nicht näher beschreiben lässt. Es könnte sein, dass dieses „Dingsda“ den Betrachter dermaßen umgehauen hat, dass ihm plötzlich die passenden Worte gefehlt haben.

So oder so ähnlich muss es wohl gewesen sein, als Country-Musiker Jens Dammann kurz nach Ende seines Konzerts und schon fast auf dem Nach-Hause-Weg eine bildhübsche Frau im Gegenlicht in der Eingangstür stehen sah – bekleidet lediglich mit Hut, Stiefel und ansonsten nur mit einem Hauch von Nichts, also mit eben diesem „Dingsda“.

Dass solch ein „Dingsda“ wohl alle Männerherzen höherschlagen lässt, muss ebenso wenig erläutert werden, wie der weitere Verlauf der Geschichte. Alles kommt so, wie es kommen muss …

„So ein Dingsda“ ist ein weiterer Song komplett aus der Feder von Jens Dammann, dem singenden Cowboy. Dieser Titel reiht sich ein in eine ganze Folge deutschsprachiger Country-Songs, für die Jens Dammann sowohl die Musik als auch den Text geschrieben hat. Er betont immer, dass alle seine Lieder autobiografische Züge haben, aber ob die Story von „So ein Dingsda“ sich tatsächlich so zugetragen hat, das wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben…

EAN 4 260175 144022

DE-F28-25-402-01 / 3:16

Music and Lyrics by Jens Dammann

Arranged by Bob Wundermann

Publishing by JAY KAY Music

Produced and mastered by Robert Meister

TonArt Studio Bremen

Co.-Produced by Jens Dammann

Backing vocals by Anne Schröder,

Cover photo front by adobe

Vover photo inside by Torsten Rolle

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2025 XENIA Records Best.-Nr.: 14402

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Xenia Records

