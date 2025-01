So erreicht der Internetauftritt von Handwerksbetrieben deren Zielgruppe

Die Neukundengewinnung im Handwerksbetrieb ist produktiv, wenn ausreichend qualifizierte Interessenten aus der Kernzielgruppe akquiriert werden.

Handwerker können den Erfolg selbst beeinflussen, indem sie ihrer Zielgruppe entsprechend relevante Informationen zur Verfügung stellen. Von Kunden bestätigte Qualitäts- und Serviceleistungen gehören dazu. Auf nichts reagieren Handwerksinteressenten konsequenter als auf diese.

„Unmöglich ist nur der Weg, den du niemals einschlägst“ (Unbekannt)

Handwerksfirmen sollten ihren Internetauftritt nutzen, ihre Qualitäts- und Serviceleistungen aus der Sicht ihrer ehemaligen Kunden darzustellen. Das steigert ihre Attraktivität und grenzt sie scharf von Wettbewerbern ab.

Strategiewechsel erforderlich

Wenn klassische Werbestrategien in der Adressen- und Neukundengewinnung versagen, ist ein Umdenkprozess in Richtung Internet unausweichlich. Handwerker sollten nicht versuchen, diesem auszuweichen. Sie sollten ihn annehmen und die sich bietenden Chancen für ihren Erfolg nutzen. Die BAUHERRENreport GmbH unterstützt solche Bemühungen mit einer einzigartigen Empfehlungsstrategie.

Qualitätsbewertungen im Netz veröffentlichen

Das Konzept des Unternehmens konzentriert sich auf glaubwürdige und belastbare Qualitätsbewertungen ehemaliger Kunden. Der wichtigste Baustein ist die SE-optimierte Qualitätsberichterstattung über die Empfehlungsplattform BAUHERREN-PORTAL.

Mehrwert, Nutzen und Vorteile der Plattform für Handwerksbetriebe und Interessenten:

o Aussagefähiger Qualitätsauftritt des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL

o Geschütztes Qualitätssiegel „GEPRÜFTE KUNDEN-ZUFRIEDENHEIT“

o Eindeutige Positionierung des Handwerksunternehmens als Qualitätsführer der Region

o Scharfe und nachhaltige Qualitätsabgrenzung von Wettbewerbern

o Ausschöpfung des Einzugsgebietes durch Reichweite des digitalen Qualitätsauftrittes

o Neue Interessenten und damit Neukunden

o Zusätzlicher Absatz und Umsatz für das Handwerksunternehmen

o Internetveröffentlichungen mit garantiertem Top-Ranking

o In Google & Co. auf der ersten Seite ganz oben stehen

o Mehr Sichtbarkeit und Zunahme an Traffic auf der Homepage

o Preiswerte und flexible Internetpräsenz als Qualitätsanbieter

o Belegbare Leistungen, die nachhaltig Vertrauen bei Interessenten bilden

o Orientierungs- und Sicherheitsplus für Interessenten

o Fachliche und emotionale Details, die diese überzeugen

o Antworten auf alle relevanten Fragen von Interessenten

o Glaubwürdige Testimonials, die nachhaltiger wirken als jede Werbung

BAUHERRENreport GmbH

Hier werden Handwerksbetriebe und deren Qualitätsleistungen mit einem einzigartigen Empfehlungskonzept glaubwürdig belegt und professionell präsentiert. Das macht Handwerksqualität zum Blickfang mit einer Sogwirkung für neue Interessenten. Lassen auch Sie Ihr Handwerksunternehmen von einem im Internet sichtbaren, exklusiven Kompetenzprofil profitieren. Dadurch sichern Sie ihm eine scharfe und exklusive Abgrenzung von Mitbewerbern.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH, Tel. 021 31 – 742 789-0 oder via Mail: vdb@bauherrenreport.de)

Zur Qualitätswebseite: WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

Zu unserer Homepage: WWW.BAUHERRENREPORT.DE

