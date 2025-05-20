  • So wecken Handwerkerbetriebe mehr Interesse bei möglichen Kunden

    In einem Markt, in dem Kunden oft monatelang auf Termine warten, geht es bei der Kundengewinnung um Vertrauen, Sichtbarkeit und Professionalität.

    BildEs folgen Strategien, um das Interesse potenzieller Kunden gezielt zu wecken:

    1. Digitale Visitenkarte: Die Website als Verkaufstalent

    Viele Kunden suchen zuerst online. Eine veraltete oder fehlende Website wirkt heute oft wie eine geschlossene Werkstatt-Tür.

    o Vorher-Nachher-Bilder: Hochwertige Fotos von abgeschlossenen Projekten sind Ihr stärkstes Verkaufsargument.
    o Klare Spezialisierung: Sagen Sie nicht nur „Wir machen Heizungen“, sondern „Experten für Wärmepumpen-Nachrüstung im Altbau“.
    o Einfache Kontaktwege: Ein Button „Jetzt Termin für Erstberatung sichern“ funktioniert besser als ein verstecktes Kontaktformular.

    2. Lokale Dominanz durch Google Business Profile

    Wenn jemand nach „Elektriker in meiner Nähe“ sucht, sollten Sie auftauchen.

    o Bewertungsmanagement: Bitten Sie zufriedene Kunden aktiv um eine Google-Bewertung. Ein Betrieb mit 4,8 Sternen und 50 Rezensionen bekommt den Zuschlag eher als einer ohne Bewertungen.
    o Aktuelle Infos: Pflegen Sie Öffnungszeiten und laden Sie regelmäßig Schnappschüsse von der Baustelle hoch.

    3. „Social Proof“ & Nahbarkeit

    Handwerk ist Vertrauenssache. Menschen kaufen bei Menschen.

    o Blick hinter die Kulissen: Nutzen Sie Instagram oder Facebook, um das Team zu zeigen. Ein sympathisches Foto vom Azubi oder dem neuen Firmenwagen macht Sie nahbar.
    o Erklär-Videos: Kurze Tipps (z.B. „So entlüften Sie Ihre Heizung richtig“) positionieren Sie als Experten, noch bevor der Kunde einen Auftrag erteilt hat.

    4. Professionalität im Erstkontakt

    Der erste Eindruck entscheidet oft über den Auftragswert.

    o Schnelligkeit: Wer innerhalb von 24 Stunden auf eine Anfrage reagiert, sticht 80% der Konkurrenz aus.
    o Digitales Angebot: Ein sauber formatiertes PDF-Angebot wirkt professioneller als ein handgeschriebener Zettel.
    o Markenauftritt: Ein einheitliches Logo auf Kleidung, Fahrzeugen und Briefpapier signalisiert Beständigkeit und Qualität.

    5. Kooperationen statt Konkurrenz

    Bilden Sie Netzwerke mit ergänzenden Gewerken.

    o Der Fliesenleger empfiehlt den Sanitär-Fachbetrieb, der Maler den Bodenleger.
    o Diese erhalten „warme“ Kontakte, bei denen das Vertrauen durch die Empfehlung besteht.

    Zusammenfassung der Prioritäten

    Sichtbarkeit: Google Business Profil optimieren für mehr lokale Anfragen

    Vertrauen: Echte Projektfotos & Rezensionen für eine höhere Abschlussquote einsetzen

    Effizienz: Digitale Anfragen-Bearbeitung für Zeitersparnis und Profi-Image

    Zu diesem Thema lohnt sich auch ein kostenloser Besuch unserer Webseite:

    WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

    Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)
    Kontakt: 021 31-742 789-0 oder 0172-213 26 02 Mail: vdb@bauherrenreport.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bauherrenreport GmbH
    Herr Theo van der Burgt
    Ludwig-Erhard-Straße 30
    41564 Kaarst
    Deutschland

    fon ..: 02131 – 74 27 890
    fax ..: 02131 – 74 27 894
    web ..: http://www.bauherrenreport.de
    email : vdb@bauherrenreport.de

    Professionelle Handwerksbetriebe sind kundenorientierter als andere. Sie generieren das Interesse potenzieller Handwerkerkunden durch Veröffentlichungen von Kundenbewertungen zu ihren Qualitäts- und Serviceleistungen.

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    Bauherrenreport GmbH
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