Software Architecture Gathering 2026 – Call for Papers jetzt geöffnet

Die internationale Konferenz für Softwarearchitektur

Die nächste Ausgabe des Software Architecture Gathering (SAG) findet vom 16. bis 19. November 2026 in Berlin statt. Veranstaltet vom iSAQB® in Kooperation mit heise conferences, bringt das Event die internationale Softwarearchitektur-Community zusammen und dient als Plattform für Wissensaustausch, praxisnahe Einblicke sowie professionelles Networking.

Mit mehr als 40 Sessions und Workshops sowie über 50 international renommierten Speaker:innen und Expert:innen bietet das SAG ein umfassendes Programm rund um aktuelle und zukünftige Herausforderungen der Softwarearchitektur.

Call for Papers bis zum 9. Juni 2026 geöffnet

Der Call for Papers für das SAG 2026 ist ab sofort geöffnet. Softwarearchitekt:innen, Entwickler:innen, Technologieverantwortliche und Praktiker:innen sind eingeladen, Vorschläge für Vorträge und Workshops einzureichen. Gesucht werden englischsprachige Beiträge mit hohem Praxisbezug, die Diskussionen in der Softwarearchitektur-Community anregen.

Die Themen können unter anderem technische Deep Dives, Erfahrungsberichte aus realen Projekten, Architekturentscheidungen, Leadership-Perspektiven sowie zukunftsweisende Ideen umfassen, die die Zukunft der Softwarearchitektur prägen.

Einreichungen sind möglich unter: https://sessionize.com/sag2026-cfp/

Das Konferenzprogramm wird in acht Tracks gegliedert sein, die zentrale Themen moderner Softwarearchitektur abdecken

– Architecture Foundations – Kernkompetenzen, Methoden und Prinzipien, die jede:r Softwarearchitekt:in benötigt

– Architecture in the Age of AI – Wie KI Architekturarbeit, Systeme, Werkzeuge und Entscheidungsprozesse verändert

– Modern Architectural Practices – DDD, API-getriebene Architekturen, Cloud-native Systeme, Platform Engineering, DevOps und evolutionäre Architektur

– Emerging Technologies & Quantum Computing – Neue Technologien, Plattformen, Werkzeuge und Quantencomputing-Szenarien, die zukünftige Architekturentscheidungen beeinflussen können

– Socio-Technical Architecture – Kommunikation, Zusammenarbeit, Leadership, Organisationsdesign und Architektur-Governance

– Security, Resilience & Sustainability – Entwicklung sicherer, zuverlässiger, anpassungsfähiger und verantwortungsvoller Systeme

– Lessons Learned from Practice – Praxisnahe Fallstudien, konkrete Erfahrungen, Fehlschläge, Trade-offs und umsetzbare Erkenntnisse

– Outside the Box – Relevante Ideen und Perspektiven außerhalb klassischer Architekturkategorien, die dennoch für Softwarearchitekt:innen wichtig sind

Weitere Informationen unter: https://www.software-architecture-gathering.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

iSAQB GmbH

Frau ranziska Deutsch

Feuerbachstraße 6

14471 Potsdam

Deutschland

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email : media@isaqb.org

Das International Software Architecture Qualification Board (iSAQB®) ist ein internationaler Verein, der sich aus führenden Fachexpert:innen aus Industrie, Beratungsunternehmen und Wissenschaft zusammensetzt. Als Non-Profit-Organisation entwickelt das iSAQB technologische Standards und Zertifizierungen im Bereich Softwarearchitektur. Das wesentliche Ziel des iSAQB ist es, die Aus- und Weiterbildung von Softwarearchitekt:innen international zu standardisieren und kontinuierlich zu verbessern. Als unabhängiges Gremium ist das iSAQB Träger des internationalen modularen Schulungs- und Zertifizierungssystems „Certified Professional for Software Architecture“ (CPSA®). Das Zertifizierungssystem ermöglicht Softwarearchitekt:innen, ihren Wissensstand und ihre Fähigkeiten durch ein international anerkanntes Prüfungsverfahren zertifizieren zu lassen.

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