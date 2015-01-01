Software-Wechsel im Bau: Warum Unternehmen am Start scheitern – nicht an der Software

Wer im Bau eine digitale Zeiterfassung einführt, scheitert selten an der Lösung selbst. Häufiger geht der Schwung beim Start verloren – nämlich dann, wenn Mitarbeiter, Projekte und Baustellen erstmal

Die Entscheidung ist gefallen, die Software ist ausgewählt, der Vertrag unterschrieben. Doch dann beginnt die unsichtbare Phase, die viele Einführungen ausbremst: Stammdaten anlegen. Hunderte Mitarbeitende mit Lohnschlüsseln, dutzende Projekte mit Kostenstellen, Baustellen mit den jeweiligen Tariflagen, Labels für Erschwerniszuschläge. Wer das Hand für Hand neu erfasst, verbringt die ersten Wochen mit Pflegeaufwand statt mit Effizienzgewinn. Das frustriert das Team, verzögert den Nutzen – und produziert nebenbei genau die Fehler, die das System eigentlich ausschließen sollte.

Was importierbar sein muss

Eine Zeiterfassung, die für den Bau gemacht ist, erkennt den Engpass und nimmt ihn ernst. Das heißt konkret: Mitarbeiter-Stammdaten lassen sich aus HR-Systemen oder Excel-Listen übernehmen, ohne dass jemand sie abtippt. Projekte, Baustellen und Kostenstellen kommen strukturiert ins System. Auch Labels für Tätigkeiten oder Erschwerniszuschläge sowie Geräte und Maschinen für die projektbezogene Auswertung sollten Teil des Imports sein.

Was viele Anbieter unterschätzen: Ein einmaliger Import reicht selten. Im Bau ändern sich Mitarbeiter-Bestände saisonal, neue Projekte kommen wöchentlich hinzu. Wiederkehrende Importe – idealerweise automatisiert per API – verhindern, dass sich die ursprüngliche Datenpflege später doch wieder einschleicht.

Bestehende Systeme weiternutzen, nicht ersetzen

Ein weiterer Punkt, der gern übersehen wird: Eine Zeiterfassung muss nicht das nächste All-in-one-Monster sein. Wer bereits ein funktionierendes HR-System oder eine bewährte Projektsoftware nutzt, möchte diese nicht zwingend ersetzen. Sinnvoll ist eine Lösung, die sich in vorhandene Strukturen einfügt: führende Systeme bleiben führend, die Zeiterfassung übernimmt die relevanten Stammdaten und ergänzt sie um das, was sie selbst am besten kann – die Erfassung von Arbeits-, Projekt- und Abwesenheitszeiten.

Das senkt die Hürde für den Umstieg erheblich. Statt eines aufwendigen IT-Projekts mit Lenkungsausschuss wird daraus eine pragmatische Erweiterung der bestehenden Landschaft.

Was Bauunternehmen davon haben

Ein gut vorbereiteter Import bringt drei Effekte: Der Start in das neue System gelingt in Tagen statt Wochen. Die Datenbasis ist von Anfang an sauber – keine doppelt angelegten Mitarbeiter, keine veralteten Projektnamen, keine inkonsistenten Kostenstellen. Und die Akzeptanz im Team steigt deutlich, weil niemand das Gefühl hat, parallel zwei Systeme pflegen zu müssen.

Wer eine digitale Zeiterfassung für den Bau evaluiert, sollte deshalb nicht nur fragen, was die Software kann, sondern wie der Einstieg konkret abläuft. Ein Blick auf die Möglichkeiten zum strukturierten Datenimport bei der Einführung einer Zeiterfassung lohnt sich, bevor die Entscheidung fällt.

Die einfache Faustregel: Eine Lösung, die den Import beherrscht, kennt den Bau. Eine, die ihn dem Kunden überlässt, hat den Alltag dort noch nicht verstanden.

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TimeSec Zeitmanagement GmbH

Herr Sören Ladig

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email : info@timesec.de

Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.

Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).

TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Mehr erfahren unter: www.timesec.de



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