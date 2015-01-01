Welche Daten sind elektronisch aufzuzeichnen?

Der Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums schreibt vor, dass Arbeitgeber künftig Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit elektronisch erfassen müssen.

Diese Aufzeichnungspflicht gilt grundsätzlich für alle Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im Büro, auf der Baustelle oder im Homeoffice tätig sind.

Ziel der Regelung ist eine vollständige, nachvollziehbare und manipulationssichere Erfassung der Arbeitszeit. Dadurch sollen Überstunden, Ruhezeiten und gesetzliche Höchstarbeitszeiten besser kontrollierbar werden – sowohl für Arbeitgeber als auch für Beschäftigte.

Die erfassten Daten müssen:

zeitnah, also möglichst am selben Tag, eingetragen oder automatisch gespeichert werden,

elektronisch gespeichert und auf Anfrage der Arbeitsschutzbehörden vorgelegt werden können,

vor nachträglichen Änderungen oder Manipulation geschützt sein.

Das Gesetz schreibt kein bestimmtes System oder Gerät vor – entscheidend ist, dass die Dokumentation manipulationssicher erfolgt. Damit kommen sowohl digitale Terminals, mobile Apps als auch Cloud-Lösungen infrage.

Beispiel TimeSec:

Die Systeme von TimeSec erfassen Arbeitszeiten automatisch und fälschungssicher über App, Terminal oder Cloud-Backend. Änderungen oder Korrekturen werden protokolliert und bleiben nachvollziehbar, was die gesetzlichen Anforderungen vollständig erfüllt.

Damit wird klar: Eine einfache Excel-Tabelle oder handschriftliche Notizen reichen künftig nicht mehr aus, sobald die elektronische Pflicht greift. Arbeitgeber sollten daher frühzeitig auf eine zertifizierte, datenschutzkonforme Lösung umstellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TimeSec Zeitmanagement GmbH

Herr Sören Ladig

Lückstr. 72/73

10317 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 30015491?

web ..: https://timesec.de/

email : info@timesec.de

Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.

Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).

TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Mehr erfahren unter: www.timesec.de



Pressekontakt:

TimeSec Zeitmanagement GmbH

Herr Sören Ladig

Lückstr. 72/73

10317 Berlin

fon ..: +49 30 30015491?

web ..: https://timesec.de/

email : info@timesec.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Pflicht zur digitalen Zeiterfassung: TimeSec unterstützt Unternehmen beim rechtssicheren Übergang Welche Mitbestimmungsrechte hat der Betriebsrat bei der elektronischen Zeiterfassung?