  • Welche Daten sind elektronisch aufzuzeichnen?

    Der Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums schreibt vor, dass Arbeitgeber künftig Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit elektronisch erfassen müssen.

    Diese Aufzeichnungspflicht gilt grundsätzlich für alle Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im Büro, auf der Baustelle oder im Homeoffice tätig sind.

    Ziel der Regelung ist eine vollständige, nachvollziehbare und manipulationssichere Erfassung der Arbeitszeit. Dadurch sollen Überstunden, Ruhezeiten und gesetzliche Höchstarbeitszeiten besser kontrollierbar werden – sowohl für Arbeitgeber als auch für Beschäftigte.

    Die erfassten Daten müssen:
    zeitnah, also möglichst am selben Tag, eingetragen oder automatisch gespeichert werden,
    elektronisch gespeichert und auf Anfrage der Arbeitsschutzbehörden vorgelegt werden können,
    vor nachträglichen Änderungen oder Manipulation geschützt sein.

    Das Gesetz schreibt kein bestimmtes System oder Gerät vor – entscheidend ist, dass die Dokumentation manipulationssicher erfolgt. Damit kommen sowohl digitale Terminals, mobile Apps als auch Cloud-Lösungen infrage.

    Beispiel TimeSec:

    Die Systeme von TimeSec erfassen Arbeitszeiten automatisch und fälschungssicher über App, Terminal oder Cloud-Backend. Änderungen oder Korrekturen werden protokolliert und bleiben nachvollziehbar, was die gesetzlichen Anforderungen vollständig erfüllt.

    Damit wird klar: Eine einfache Excel-Tabelle oder handschriftliche Notizen reichen künftig nicht mehr aus, sobald die elektronische Pflicht greift. Arbeitgeber sollten daher frühzeitig auf eine zertifizierte, datenschutzkonforme Lösung umstellen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TimeSec Zeitmanagement GmbH
    Herr Sören Ladig
    Lückstr. 72/73
    10317 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49 30 30015491?
    web ..: https://timesec.de/
    email : info@timesec.de

    Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.
    Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).
    TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.
    Mehr erfahren unter: www.timesec.de

    Pressekontakt:

    TimeSec Zeitmanagement GmbH
    Herr Sören Ladig
    Lückstr. 72/73
    10317 Berlin

    fon ..: +49 30 30015491?
    web ..: https://timesec.de/
    email : info@timesec.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Sanktionen & Compliance Digitale Zeiterfassung – Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen?
      Mit der Einführung der gesetzlichen Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung wird die Einhaltung der Vorgaben Teil des betrieblichen Arbeitsschutzes und damit auch behördlich überprüfbar....

    2. „Smart Maintenance“ – die elektronisch gestützte Wartung!
      Smart Maintenance meint nicht nur ein zukunftsweisendes technisches Verfahren sondern greift auch direkt in den Produktionsprozess ein!...

    3. Gilt die neue Pflicht zur Zeiterfassung auch für mein Unternehmen?
      Der aktuelle Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums sieht vor, dass grundsätzlich alle Arbeitgeber künftig verpflichtet sind, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit elektronisch zu erfa...

    4. Andreas Matuska vergleicht Coaching-Methoden: Welche Ansätze für welche Klienten geeignet sind
      Andreas Matuska bietet einen umfassenden Vergleich verschiedener Coaching-Methoden und zeigt, welche Ansätze am besten zu unterschiedlichen Klienten passen....

    5. Krankenkassentest 2021: Welche Kassen sind günstiger, welche einfach besser?
      Das Branchenportal krankenkasseninfo.de startete erneut einen großen Preis-Leistungs-Vergleich aller 75 geöffneten gesetzlichen Krankenkassen....

    6. Die häufigsten Wein Mythen im Faktencheck. Welche stimmen und welche sind Nonsens?
      Beim Thema Wein gibt es eine Reihe von Mythen, die sich hartnäckig halten. Welche sind wahr und welche gehören in das Reich der Märchen? Wir untersuchen die häufigsten Mythen im...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.