  • Sanktionen & Compliance Digitale Zeiterfassung – Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen?

    Mit der Einführung der gesetzlichen Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung wird die Einhaltung der Vorgaben Teil des betrieblichen Arbeitsschutzes und damit auch behördlich überprüfbar.

    Unternehmen, die gegen die neuen Regeln verstoßen, müssen künftig mit Bußgeldern, Auflagen oder weiteren arbeitsrechtlichen Folgen rechnen.

    Welche Verstöße können geahndet werden?
    Laut dem Entwurf des Bundesarbeitsministeriums gelten Verstöße insbesondere dann als ordnungswidrig, wenn Arbeitgeber Arbeitszeiten nicht, unvollständig oder gar nicht elektronisch aufzeichnen, Aufzeichnungen nicht aufbewahren oder nicht vorlegen, manipulierbare Systeme einsetzen oder Anordnungen der Arbeitsschutzbehörde nicht befolgen.

    Welche Bußgelder drohen?
    Fehlerhafte oder fehlende Arbeitszeiterfassung kann als Ordnungswidrigkeit nach § 22 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geahndet werden.
    Es drohen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro pro Verstoß, bei systematischen oder wiederholten Verstößen können Auflagen oder weitere Prüfungen durch die Arbeitsschutzbehörden erfolgen,
    in besonders schweren Fällen kann dies auch arbeitsrechtliche Konsequenzen (z. B. Schadensersatzforderungen) nach sich ziehen.

    Wichtig:
    Die Behörden können bei wiederholten oder groben Verstößen auch die Nutzung bestimmter Systeme untersagen, wenn diese als nicht manipulationssicher gelten.

    Wie können Unternehmen sich absichern?

    Mit einem zertifizierten, manipulationssicheren System wie TimeSec lassen sich alle Anforderungen des Gesetzes zuverlässig erfüllen:

    automatische, lückenlose Zeiterfassung

    manipulationsgeschützte Speicherung

    revisionssichere Auswertung und Exportfunktionen

    gesetzeskonforme Dokumentation für Prüfinstanzen

    Compliance als Wettbewerbsvorteil

    Eine rechtssichere Zeiterfassung schützt nicht nur vor Sanktionen, sondern stärkt auch das Vertrauen von Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und Auftraggebern. Sie signalisiert Professionalität, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein – zentrale Werte moderner Unternehmensführung.

    Damit gilt:
    Die Nichteinhaltung der Zeiterfassungspflicht kann teuer werden.
    Unternehmen, die frühzeitig auf digitale, DSGVO-konforme Systeme wie TimeSec setzen, vermeiden Risiken und positionieren sich als compliance-sicher und zukunftsorientiert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TimeSec Zeitmanagement GmbH
    Herr Sören Ladig
    Lückstr. 72/73
    10317 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49 30 30015491?
    web ..: https://timesec.de/
    email : info@timesec.de

    Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.
    Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).
    TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.
    Mehr erfahren unter: www.timesec.de

    Pressekontakt:

    TimeSec Zeitmanagement GmbH
    Herr Sören Ladig
    Lückstr. 72/73
    10317 Berlin

    fon ..: +49 30 30015491?
    web ..: https://timesec.de/
    email : info@timesec.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Digitale Zeiterfassung 2025: Mit TimeSec sind Bau- und Handwerksbetriebe rechtssicher vorbereitet
      Digitale Zeiterfassung wird Pflicht: Bau- und Handwerksbetriebe brauchen rechtssichere Lösungen. TimeSec bietet praxisnahe Software, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt....

    2. Ab 2025 Pflicht – aber Chance: Digitale Zeiterfassung spart Bau- und Handwerksbetrieben tausende Euro
      Ab 2025 wird digitale Zeiterfassung Pflicht - mit TimeSec wird sie zur Chance: Bau- und Handwerksbetriebe sparen tausende Euro und erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben rechtssicher....

    3. Schnell, einfach und unkompliziert – die digitale Zeiterfassung
      Die digitale Welt schreitet voran und das Arbeiten mit hilfreichen digitalen Apps ist relevanter denn je. MomoZeit bietet die Möglichkeit einer digitalen Arbeitszeiterfassung - innovativ und einfach!...

    4. Gilt die neue Pflicht zur Zeiterfassung auch für mein Unternehmen?
      Der aktuelle Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums sieht vor, dass grundsätzlich alle Arbeitgeber künftig verpflichtet sind, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit elektronisch zu erfa...

    5. Sanktionen: Was ist aus Sicht des Compliance Officers zu tun?
      Global tätige Banken denken aktiv darüber nach, wie erweiterte Sanktionen gegen China aussehen könnten....

    6. Steigende Personalkosten in der Gastronomie – Digitale Zeiterfassung spart Betrieben bis zu 5.000 Euro monatl
      Angesichts steigender Ausgaben für Lebensmittel, Energie und Personal steht die Gastronomiebranche zunehmend unter wirtschaftlichem Druck....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.