Gesetzentwurf zur elektronischen Zeiterfassung: TimeSec bietet praxisnahe Lösungen für Arbeitgeber

Das Bundesarbeitsministerium plant eine Pflicht zur digitalen Arbeitszeiterfassung – TimeSec hilft Unternehmen, die Anforderungen rechtzeitig und einfach umzusetzen.

Berlin: Die Pläne des Bundesarbeitsministeriums nehmen konkrete Formen an. Laut aktuellem Gesetzentwurf sollen Arbeitgeber künftig verpflichtet sein, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit elektronisch zu erfassen. Damit folgt das Ministerium der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und will für mehr Transparenz und Fairness im Arbeitsalltag sorgen. Ausnahmen sollen lediglich für Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Mitarbeitenden gelten. Zudem sind abweichende Regelungen durch Tarifverträge möglich, um branchenspezifische Flexibilität zu wahren.

Für viele Unternehmen – insbesondere aus Bau, Handwerk und Produktion – bedeutet das einen deutlichen organisatorischen Wandel. Hier setzt TimeSec an: Mit digitalen Systemen, die sich unkompliziert in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen, bietet das Unternehmen rechtssichere und praxistaugliche Lösungen.

„Viele Betriebe stehen jetzt vor der Frage: Wie erfülle ich die neuen Anforderungen, ohne meinen Arbeitsalltag zu verkomplizieren?“, sagt Markus Schneider, Geschäftsführer der TimeSec Zeitmanagement GmbH. „Unsere Antwort lautet: Mit intelligenter Zeiterfassung, die einfach funktioniert. Ob am Terminal, per App oder mobil auf der Baustelle – die Daten werden automatisch, sicher und gesetzeskonform erfasst.“

Das TimeSec-System deckt alle Anforderungen des Gesetzentwurfs ab und berücksichtigt zusätzlich branchenspezifische Besonderheiten, etwa bautarifliche Zuschläge, Pausenregelungen oder Mehrarbeitszeiten. Die Software kann sowohl auf stationären Geräten als auch auf Smartphones oder Tablets genutzt werden und ist vollständig cloudbasiert.

„Wir begrüßen, dass der Gesetzgeber klare Rahmenbedingungen schafft“, betont Schneider. „Wer jetzt auf digitale Lösungen setzt, verschafft sich Planungssicherheit – und spart gleichzeitig Zeit, Papier und Verwaltungsaufwand.“

Mit Blick auf die angekündigten Übergangsfristen empfiehlt TimeSec, den Umstieg frühzeitig vorzubereiten. Unternehmen können sich auf www.timesec.de umfassend informieren und kostenlose Beratungstermine vereinbaren.

Über TimeSec

Die TimeSec Zeitmanagement GmbH ist Spezialist für digitale Zeiterfassungssysteme und bietet seit über zehn Jahren praxisorientierte Lösungen für Bau, Handwerk und Industrie. Das Unternehmen vereint technologische Kompetenz mit tiefem Branchenverständnis und hilft Betrieben, gesetzliche Anforderungen effizient umzusetzen. Mit innovativer Software, mobilen Terminals und einer intuitiven Benutzeroberfläche unterstützt TimeSec Unternehmen dabei, Zeit, Kosten und Ressourcen optimal zu managen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TimeSec Zeitmanagement GmbH

Herr Sören Ladig

Lückstr. 72/73

10317 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 30015491?

web ..: https://timesec.de/

email : info@timesec.de

Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.

Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).

TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Mehr erfahren unter: www.timesec.de



Pressekontakt:

TimeSec Zeitmanagement GmbH

Herr Sören Ladig

Lückstr. 72/73

10317 Berlin

fon ..: +49 30 30015491?

web ..: https://timesec.de/

email : info@timesec.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Isac Schwarzbaum – Die sportliche Erfolgsgeschichte eines außergewöhnlichen Athleten Art Cologne 2025: Messe.TV berichtet über Skulpturen und zeitgenössische Kunst