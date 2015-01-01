Digitale Projektzeiterfassung im Bau- und Handwerk: Wie TimeSec Betriebe fit für 2026 macht

Berlin, Oktober 2025 – Auf Baustellen zählt jede Sekunde. Steigende Anforderungen, Fachkräftemangel und neue gesetzliche Vorgaben machen präzise Zeiterfassung wichtiger denn je.

Einfach, mobil und sicher

Mit TimeSec erfassen Mitarbeitende Arbeitszeiten, Tätigkeiten, Zuschläge und Projekte in Echtzeit – ob auf der Baustelle, im Büro oder unterwegs. Die Anwendung funktioniert auch offline, reduziert Verwaltungsaufwand und ermöglicht individuelle Anpassungen für jeden Betrieb.

Alle Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert und sind DSGVO-konform.

„Projekte und Kostenstellen können direkt in der App, im Browser oder am Terminal gewählt werden. Wird die Baustellenadresse hinterlegt, erkennt das System automatisch den Standort – das spart zusätzliche Klicks“, erklärt Sören W. Ladig, Geschäftsführer von TimeSec.

„In Echtzeit sehen Verantwortliche, wer wann und wo eingestempelt ist. Alle Daten stehen sofort für Nachkalkulation, Rechnungsstellung oder Lohnabrechnung bereit.“

Mehr Transparenz, weniger Verwaltung

TimeSec schafft Klarheit und Effizienz: Geschäftsführer, Bauleiter und Verwaltung behalten jederzeit den Überblick über erfasste Projektzeiten. Die digitale Zeiterfassung wird so zu einem zentralen Steuerungs- und Planungstool.

Die wichtigsten Vorteile:

Präzise, sekundengenaue Zeiterfassung von überall

Rechtssicherheit und vollständige Dokumentation

Echtzeit-Auswertungen für bessere Projektkalkulation

Automatische Datenübergabe an Lohn- und ERP-Systeme

Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil

„Unser Ziel ist es, die Arbeit im Bau- und Handwerk dauerhaft zu vereinfachen“, betont Ladig. „Wer heute digital denkt, sichert sich morgen den entscheidenden Vorsprung.“

Angesichts des Fachkräftemangels und wachsender Bürokratie wird die digitale Zeiterfassung zum strategischen Erfolgsfaktor moderner Unternehmensführung – und zu einem klaren Pluspunkt bei Ausschreibungen, Audits und Kundenkommunikation.

Über TimeSec

Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.

Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).

TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Mehr erfahren unter: www.timesec.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TimeSec Zeitmanagement GmbH

Herr Sören Ladig

Lückstr. 72/73

10317 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 30015491?

web ..: https://timesec.de/

email : info@timesec.de

Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.

Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).

TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Mehr erfahren unter: www.timesec.de



Pressekontakt:

TimeSec Zeitmanagement GmbH

Herr Sören Ladig

Lückstr. 72/73

10317 Berlin

fon ..: +49 30 30015491?

web ..: https://timesec.de/

email : info@timesec.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gilt die neue Pflicht zur Zeiterfassung auch für mein Unternehmen?