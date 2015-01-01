  • Digitale Projektzeiterfassung im Bau- und Handwerk: Wie TimeSec Betriebe fit für 2026 macht

    Berlin, Oktober 2025 – Auf Baustellen zählt jede Sekunde. Steigende Anforderungen, Fachkräftemangel und neue gesetzliche Vorgaben machen präzise Zeiterfassung wichtiger denn je.

    Einfach, mobil und sicher

    Mit TimeSec erfassen Mitarbeitende Arbeitszeiten, Tätigkeiten, Zuschläge und Projekte in Echtzeit – ob auf der Baustelle, im Büro oder unterwegs. Die Anwendung funktioniert auch offline, reduziert Verwaltungsaufwand und ermöglicht individuelle Anpassungen für jeden Betrieb.

    Alle Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert und sind DSGVO-konform.
    „Projekte und Kostenstellen können direkt in der App, im Browser oder am Terminal gewählt werden. Wird die Baustellenadresse hinterlegt, erkennt das System automatisch den Standort – das spart zusätzliche Klicks“, erklärt Sören W. Ladig, Geschäftsführer von TimeSec.
    „In Echtzeit sehen Verantwortliche, wer wann und wo eingestempelt ist. Alle Daten stehen sofort für Nachkalkulation, Rechnungsstellung oder Lohnabrechnung bereit.“

    Mehr Transparenz, weniger Verwaltung

    TimeSec schafft Klarheit und Effizienz: Geschäftsführer, Bauleiter und Verwaltung behalten jederzeit den Überblick über erfasste Projektzeiten. Die digitale Zeiterfassung wird so zu einem zentralen Steuerungs- und Planungstool.

    Die wichtigsten Vorteile:
    Präzise, sekundengenaue Zeiterfassung von überall
    Rechtssicherheit und vollständige Dokumentation
    Echtzeit-Auswertungen für bessere Projektkalkulation
    Automatische Datenübergabe an Lohn- und ERP-Systeme

    Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil

    „Unser Ziel ist es, die Arbeit im Bau- und Handwerk dauerhaft zu vereinfachen“, betont Ladig. „Wer heute digital denkt, sichert sich morgen den entscheidenden Vorsprung.“
    Angesichts des Fachkräftemangels und wachsender Bürokratie wird die digitale Zeiterfassung zum strategischen Erfolgsfaktor moderner Unternehmensführung – und zu einem klaren Pluspunkt bei Ausschreibungen, Audits und Kundenkommunikation.

    Über TimeSec
    Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.
    Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).
    TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.
    Mehr erfahren unter: www.timesec.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TimeSec Zeitmanagement GmbH
    Herr Sören Ladig
    Lückstr. 72/73
    10317 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49 30 30015491?
    web ..: https://timesec.de/
    email : info@timesec.de

    Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.
    Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).
    TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.
    Mehr erfahren unter: www.timesec.de

    Pressekontakt:

    TimeSec Zeitmanagement GmbH
    Herr Sören Ladig
    Lückstr. 72/73
    10317 Berlin

    fon ..: +49 30 30015491?
    web ..: https://timesec.de/
    email : info@timesec.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Digitale Zeiterfassung 2025: Mit TimeSec sind Bau- und Handwerksbetriebe rechtssicher vorbereitet
      Digitale Zeiterfassung wird Pflicht: Bau- und Handwerksbetriebe brauchen rechtssichere Lösungen. TimeSec bietet praxisnahe Software, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt....

    2. Die Auftragslage im Handwerk könnte 2026 weiter kippen: Wie Betriebe jetzt reagieren sollten
      Handwerk 2026: Auftragslage könnte kippen Strategien für Betriebe Erfahre, welche Ursachen dahinterstecken und wie Handwerksbetriebe mit Digitalisierung und gezieltem Marketing gegensteuern können....

    3. Ab 2025 Pflicht – aber Chance: Digitale Zeiterfassung spart Bau- und Handwerksbetrieben tausende Euro
      Ab 2025 wird digitale Zeiterfassung Pflicht - mit TimeSec wird sie zur Chance: Bau- und Handwerksbetriebe sparen tausende Euro und erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben rechtssicher....

    4. Effiziente Marketingplattform Nowsite optimiert digitale Präsenz für Einzelpersonen und kleinere Betriebe
      Nowsite ist eine effiziente Marketingplattform zur Optimierung der digitalen Präsenz von Unternehmen, ideal für Einzelpersonen und kleinere Betriebe....

    5. Seidel Heizung & Bad macht Lust auf Handwerk
      Handwerk hat Zukunft und kann Spaß machen. Die Firma Seidel aus Reichenbach zeigt, wie ein attraktiver Arbeitsplatz aussieht und unterstützt die Instagram Kampagne "Lust auf Handwerk"...

    6. Gilt die neue Pflicht zur Zeiterfassung auch für mein Unternehmen?
      Der aktuelle Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums sieht vor, dass grundsätzlich alle Arbeitgeber künftig verpflichtet sind, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit elektronisch zu erfa...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.