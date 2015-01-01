Solero Technologies als „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Die Zertifizierung durch EUPD Research unterstreicht Soleros starkes Engagement für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden

Solero Technologies stellt die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden in den Mittelpunkt der Unternehmenskultur. Dafür wurde das Unternehmen nun von EUPD Research als „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet, was seinen Einsatz für ein unterstützendes und erfolgreiches Arbeitsumfeld widerspiegelt, in dem sowohl körperliche als auch psychische Gesundheit Priorität haben.

In seinen weltweiten Niederlassungen bietet Solero Technologies eine Vielzahl von Initiativen, die die ganzheitliche Gesundheit der Mitarbeitenden fördern. Von unternehmensweiten Gesundheitsinitiativen bis hin zu monatlichen Kampagnen zu Themen wie Ernährung und Bewegung ermutigt das Unternehmen aktiv zu gesunden Gewohnheiten und fördert das Wohlbefinden an allen Standorten.

Solero stellt umfassende Gesundheitsinformationen über interne Kanäle bereit, darunter Newsletter, Intranet-Updates und Informationsmaterialien und arbeitet mit externen Partnern zusammen, um die mentale und körperliche Gesundheit der Mitarbeitenden zu unterstützen. Psychologische Beratungen stehen innerhalb weniger Tage zur Verfügung und Führungskräfteschulungen helfen den Manager*innen, psychische Auffälligkeiten im Arbeitsumfeld zu erkennen und angemessen zu adressieren. Zusätzliche Angebote, wie betriebliche Fahrradprogramme und ein strukturiertes Ideenmanagement, fördern sowohl Engagement als auch Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

„Als ,Gesunder Arbeitgeber‘ zertifiziert zu werden, ist eine besonders begehrte Auszeichnung, die konsequente und gezielte Maßnahmen für die Gesundheit der Mitarbeitenden voraussetzt. Solero ist stolz darauf, diese Anerkennung von EUPD zu erhalten und zu den Unternehmen zu gehören, die ein gesundes und positives Arbeitsumfeld bieten,“ sagte Dr. Donald R. James, CEO von Solero Technologies. „Das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden hat bei Solero höchste Priorität und wir freuen uns, dass wir unserer Solero-Familie ein gesundes und erfolgreiches Arbeitsumfeld bieten. Diesen Erfolg verdanken wir unserer engagierten globalen Wellness-Initiative (Solero PULSE), und wir danken allen Teammitgliedern, die dazu beigetragen haben, dass Solero diese Anerkennung erhält.“

Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research, gratuliert: „Solero Technologies zeigt deutlich, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zentral für die Unternehmenskultur und den Unternehmenserfolg sind. Der umfassende Ansatz des Unternehmens, von globalen Wellness-Initiativen über zugängliche psychologische Unterstützung bis hin zu Führungskräfteschulungen, demonstriert ein starkes Engagement für ein erfolgreiches und positives Arbeitsumfeld. Die Zertifizierung als ,Gesunder Arbeitgeber‘ ist eine wohlverdiente Anerkennung dieser Maßnahmen und ein hervorragendes Beispiel für andere Organisationen.“

Die Zertifizierung „Gesunder Arbeitgeber“ von EUPD Research zeichnet Unternehmen aus, die ein umfassendes Engagement für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden zeigen. Sie hebt Organisationen hervor, die körperliche und mentale Gesundheit priorisieren, die berufliche Entwicklung fördern und die Beteiligung der Belegschaft unterstützen. Für Solero Technologies dient diese Zertifizierung als Beleg für das Bestreben des Unternehmens, eine unterstützende Unternehmenskultur zu schaffen und nachhaltige Mitarbeitergesundheit weltweit zu fördern.

Mehr über die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ erfahren Sie hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +492285043626

web ..: https://eupd-group.com/

email : n.baaken@eupd-research.com

Über Solero Technologies:

Solero Technologies ist ein globaler Anbieter von Steuerungssystemen und bietet ein umfassendes Portfolio an Aktuator- und Magnetventillösungen für viele Automobilsysteme, darunter Getriebe- und E-Antriebe, aktive Fahrwerke, Thermomanagement, Motorsteuerung und Komfortsysteme. Die Kompetenzen des Unternehmens umfassen fortschrittliches Design, Prototyping, Entwicklung und hervorragende Fertigung kombiniert mit einem starken geistigen Eigentumsportfolio über alle Produktkategorien hinweg. Solero ist seit über 100 Jahren in der Automobilindustrie tätig und genießt einen exzellenten Ruf in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Präzision. Weitere Informationen finden Sie unter www.solerotechnologies.com.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: +492285043626

email : n.baaken@eupd-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BLOOH Solution prüft Rohstoffübernahmen in Afrika: Kobalt und Mangan als Schlüsselfaktoren der Energiewende Der Kupfermarkt ist angespannt und macht das Metall attraktiv