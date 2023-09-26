  • Solutiance AG gibt Konzernzahlen für FY 2025 bekannt

    Potsdam (IRW-Press/16.04.2026) –
    * FY 2025 Umsatzziel mit Wachstum von 12% erreicht
    * FY 2025 Break-Even erreicht, EBT mit 0,1 MEUR um 133% verbessert
    * Deutliche Steigerung der Umsätze im Betreiberpflichten-Controlling (+60%)
    * Hauptversammlung am 19. Mai 2026

    Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), KI-gestützter Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat die Umsatzerlöse des Konzerns im vergangenen Geschäftsjahr 2025 um 12% auf 6,8 MEUR (2024: 6,1 MEUR) gesteigert. Davon entfielen 5,2 MEUR auf Services im Bereich Dachmanagement 4.0 (2024: 5,1 MEUR). Die Umsätze aus dem Betreiberpflichten-Controlling fielen mit insgesamt 1,6 MEUR deutlich höher aus als im Vorjahr (2024: 1,0 MEUR).

    Die Konzernleistung, die zusätzlich zu den Umsatzerlösen die Bestandsveränderung in Ausführung befindlicher Bauaufträge sowie die sonstigen betrieblichen Erträge umfasst, erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 MEUR auf 7,2 MEUR (2024: 6,4 MEUR).

    Der Auftragseingang ist mit 6,5 MEUR gegenüber dem Vorjahr (8,5 MEUR) um 24% gesunken. Hiervon entfielen 4,7 MEUR (-32%) auf das Servicepaket Dachmanagement (2024: 6,9 MEUR) und 1,8 MEUR (+13%) auf das Servicepaket Betreiberpflichten Controlling (2024: 1,6 MEUR). Der Rückgang im Auftragseingang ist weiterhin auf die Zurückhaltung der Kunden bei der Beauftragung größerer Reparaturleistungen im Bereich Dachmanagement 4.0 zurückzuführen. Gleichzeitig unterstreicht der Anstieg der von Solutiance betreuten Dachfläche auf rund 4,6 Millionen Quadratmeter zum 1. Januar 2026 die unverändert hohe Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens.

    Beim Materialaufwand kam es im Geschäftsjahr 2025 zu einem Anstieg um 0,2 MEUR auf 3,4 MEUR (2024: 3,2 MEUR). Das entspricht 50% der Gesamtleistung (2024: 50%). Diese Position spiegelt das Plattformgeschäftsmodell wider, bei dem Solutiance als Vertragspartner fungiert und die Leistungen von Partnerunternehmen erbracht werden.

    Die Personalkosten sind im Berichtsjahr um 12% auf insgesamt 2,8 MEUR gestiegen (2024: 2,5 MEUR). Die im Vergleich zum Umsatz proportional gestiegenen Personalkosten sind auf die Erweiterung des C-Level-Teams sowie das Aufsetzen eines neuen Vertriebsteams (Prospect Management) zurückzuführen. Die Zinsaufwendungen betrugen im Berichtsjahr 0,1 MEUR (2024: 0,1 MEUR), davon betreffen 0,01 MEUR die Abzinsung von Rückstellungen (2024: 0,01 MEUR). Der Konzern konnte im Geschäftsjahr 2025 erstmals einen Jahresüberschuss von 0,1 MEUR erwirtschaften, was eine Steigerung um 133% gegenüber dem Vorjahr bedeutet (2024: -0,3 MEUR).

    Die Hauptversammlung findet am 19. Mai 2026 in Berlin statt. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2025 steht ab 30. April 2026 zum Download zur Verfügung.

    Die zugehörigen KPIs zum Geschäftsjahr 2025 sind auf
    solutiance.com/investoren-kpis zu finden.

    (Ende)

    Aussender: Solutiance AG
    Adresse: Horstweg 8a, 14482 Potsdam
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 331 867193 00
    E-Mail: investor-relations@solutiance.com
    Website: www.solutiance.com

    ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)
    Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Solutiance AG
    Marie-Christin Lehmann
    Großbeerenstraße 179
    14482 Potsdam
    Deutschland

    email : investor-relations@solutiance.com

    Pressekontakt:

    Solutiance AG
    Marie-Christin Lehmann
    Großbeerenstraße 179
    14482 Potsdam

    email : investor-relations@solutiance.com


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