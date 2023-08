Sommer-Chic leicht gemacht: BLOOMINIC’s T-Shirt-Kollektion

Stilbewusst und umweltfreundlich: Mit BLOOMINIC machen Sie ein Statement nicht nur in der Mode, sondern auch für die Umwelt. Entdecken Sie eine Welt der Nachhaltigkeit und Kreativität.

Ausgefallene T-Shirts für heiße Tage: BLOOMINIC’s Sommer-Kollektion

BLOOMINIC – allein der Brandname klingt modern, frisch und nach angesagten Designs. Hinter der Marke steht die Gründerin Alina Sieben, die ihre Liebe zur digitalen Kunst mit ihrer Leidenschaft für Mode vereint hat. In ihrer neuen Kollektion präsentiert die Designerin einzigartige und ausgefallene Damen T-Shirts, die auf jeder Sommerparty ein Hingucker sein werden. Die Motive sind dabei so kreativ und vielseitig. Shirts in dezentem Weiß mit pastellfarbenen Motiven, wie das Blumenmuster Shirt „La Beauté“, stehen dabei genauso zu Auswahl, wie knallige Art-Shirts mit Papageien-Print. Die ausgefallenen T-Shirts werden exklusiv im Online-Shop von BLOOMINIC verkauft.

Handdesignte Art-Shirts für den Urlaub und die Freizeit

Die einzigartigen T-Shirts von BLOOMINIC unterstreichen perfekt die Urlaubs- und Sommerstimmung und sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich. Für eine besonders tolle Ferienstimmung sorgt das maritime Shirt „Zitrone Amalfi Mediterranean“, welches in mehreren Ausführungen erhältlich ist. Das von Hand designte Motiv erinnert mit einem griechischen Bauwerk und Zitronenzweigen sofort an einen Urlaub am Mittelmeer. Die neue T-Shirt-Kollektion von BLOOMINIC bietet zudem auch weitere ausgefallene Damen T-Shirts in den klassischen maritimen Farben an. Ein modisches blaues oder rotes Shirt mit einem witzigen, einzigartigen Motiv ist ideal für einen Tag am Urlaubsstrand. Alle im Shop angebotenen Shirts sind aus Baumwolle gefertigt und bieten den Trägerinnen und Trägern somit den besten Komfort.

BLOOMINIC – Kunstvoll gestaltet, nachhaltig gefertigt

Der Online-Shop BLOOMINIC achtet besonders auf Nachhaltigkeit und den bewussten Umgang mit Ressourcen. Die nachhaltige Produktion in Deutschland sorgt dabei für kürzere Transportwege und weniger CO?-Emissionen. Alle georderten Kleidungsstücke werden erst nach ihrer Bestellung bedruckt, denn so geht BLOOMINIC sicher, dass keine Überproduktion stattfindet. Das junge Unternehmen zeigt eindrucksvoll, dass ausgefallene T-Shirts und trendige Mode nicht zwingend mit Fast Fashion einhergehen.

