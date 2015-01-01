Sommer, Sonne, neues Piercing? Wie der perfekte Urlaubs-Look sicher und unkompliziert abheilt

Die Buchungskalender der Piercingstudios bestätigen diesen Trend jedes Jahr aufs Neue. Damit der frische Schmuck optimal abheilt, gilt es im Sommer auf ein paar Besonderheiten zu achten.

Frühjahr und Sommer sind Hochsaison in deutschen Piercingstudios. Damit der neue Körperschmuck pünktlich zur Festival- und Strandsaison glänzt, braucht die Haut in der warmen Jahreszeit einfach ein wenig Extra-Aufmerksamkeit. Piercing-Experte Wildcat erklärt, warum der Sommer sogar handfeste Vorteile bietet und wie die Pflege ganz entspannt gelingt.

Gronau, Juli 2026: Ob Bauchnabel, Helix oder Nostril: Der Wunsch nach neuem Körperschmuck steigt pünktlich zur Badesaison und den großen Sommerfestivals spürbar an. Die Buchungskalender der Piercingstudios bestätigen diesen Trend jedes Jahr aufs Neue. Damit der frische Schmuck nicht nur gut aussieht, sondern auch optimal abheilt, gilt es in den Sommermonaten auf ein paar Besonderheiten zu achten. Der führende Piercing-Spezialist Wildcat gibt praktische Tipps, wie Schmuckliebhaber sicher und beschwerdefrei durch die heißen Monate kommen.

Sommer-Plus: Viel frische Luft statt enger Kleidung

Entgegen vieler Gerüchte ist der Sommer für ein neues Piercing keineswegs tabu. Im Gegenteil, die warme Jahreszeit bringt einen unschlagbaren Vorteil mit sich. „Im Winter sind grobe Pullover, enge Hosenbünde am Bauchnabel oder dicke Mützen die größten Herausforderungen für ein frisches Piercing“, erklärt Damien Siedler, Piercing-Experte und CEO von Wildcat. „Wiederholte Reibung oder Druck können den Stichkanal reizen und die Heilung verzögern.“ Lockere Sommerkleidung hingegen vermindert Druck, Reibung und Wärmestau rund um das Piercing und kann dadurch Irritationen reduzieren.

Schweiß, Schwimmen, Sonne: Worauf zu achten ist

Damit die Abheilung reibungslos verläuft, sollten drei sommerliche Faktoren im Blick behalten:

Schweiß: Bei Temperaturen über 30 Grad kommt der Körper natürlich ins Schwitzen. Da Schweiß Bakterien und Salze transportieren kann, sollte die Einstichstelle nach dem Schwitzen sanft gereinigt werden, um Irritationen vorzubeugen.

Schwimmen: Chlor- und Salzwasser können den frischen Stichkanal beanspruchen. Zudem können in Badeseen oder Pools Keime vorkommen, die den Heilungsprozess stören. Eine kleine, temporäre Badepause zahlt sich hier aus.

Sonne: UV-Strahlung bedeutet zusätzlichen Stress für die Haut. Ein frisch gestochenes Piercing freut sich in der Anfangszeit über ein schattiges Plätzchen und sollte vor direkter Sonne oder Solariumbesuchen geschützt werden.

Das 3-Punkte-Pflegeprotokoll für Sommer-Piercings

Mit der richtigen Routine ist das Sommer-Piercing absolut machbar. Wildcat empfiehlt drei einfache Schritte für den Alltag:

Smarte Badepause: Auf ausgiebiges Schwimmen und Untertauchen sollte in der frühen Heilungsphase verzichtet werden. Wie lange die Pause sein sollte, hängt ganz von der Piercingstelle und dem individuellen Heilungsverlauf ab. Kurzes, hygienisches Abduschen ist natürlich völlig unbedenklich und erfrischend.

Cremes fernhalten: Herkömmliche Pflege- und Sonnencremes sind wichtig für die Haut, gehören aber nicht direkt in oder an den Stichkanal, um Reizungen zu vermeiden.

Schonende Pflege: Ein flüssiges, alkoholfreies und speziell entwickeltes Pflegemittel (z. B. Piercing-Spray) reinigt die Stelle sanft und unterstützt den Körper optimal bei der Regeneration.

Fazit: Das richtige Timing für den perfekten Look

Ein Piercing im Sommer ist mit der passenden Aufmerksamkeit absolut machbar. Wer seinen Urlaub ohnehin lieber entspannt im Schatten verbringt oder am Pool nur die Füße ins Wasser hält, kann sich den Wunsch nach neuem Schmuck bedenkenlos erfüllen. Wer hingegen einen reinen Strand-, Action- oder Tauchurlaub plant, verschiebt den Studiotermin einfach auf die Zeit nach der Reise oder lässt sich vorab im Studio umfassend zu den besten Optionen beraten.

Über Wildcat

Wildcat ist ein führender Anbieter für Piercingschmuck und gilt als Pionier der Branche in Deutschland. Seit der Gründung 1989 hat sich das Unternehmen zu einem international tätigen Akteur entwickelt, der den weltweiten Großhandel, eigene stationäre Studios in Deutschland sowie einen erfolgreichen Onlineshop betreibt. Das Sortiment umfasst eine breite Auswahl an hochwertigem Körperschmuck, von zertifizierten Basismaterialien bis hin zu exklusiven Kollektionen. Wildcat steht für langjährige Erfahrung sowie höchste Standards in Sachen Materialqualität und Sicherheit. Weitere Informationen: www.wildcat.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wildcat

Herr Damien Siedler

Wankelstr. 5

48599 Gronau

Deutschland

fon ..: 49 (0) 25 62 99 2 99 -0

fax ..: +49 (0) 25 62 99 2 99 -29

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email : presse@wildcat.de

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