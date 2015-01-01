Lightcycle: Ressourcenschutz ist Klimaschutz, denn jede Rückgabe zählt

Die lang anhaltende Hitze raubt vielen den Schlaf, während die Diskussion über das Wassersparen im Alltag den Klimawandel wieder unmittelbar spürbar macht.

Viele Menschen fühlen sich machtlos und fragen sich, was sie selbst konkret tun können. Die Antwort liegt oft direkt vor uns: in Schubladen, Schränken und Kellern. Alte Lampen, ausgediente Smartphones, defekte Wasserkocher oder ungenutzte Elektrozahnbürsten enthalten wertvolle Rohstoffe. Werden sie richtig zurückgegeben, können die enthaltenen Materialien für neue Produkte genutzt werden. Das spart Energie und Wasser, schont natürliche Ressourcen und senkt klimarelevante Emissionen. Lightcycle zeigt mit einem bundesweiten Netz an Sammelstellen, wie einfach Klimaschutz im Alltag sein kann.

Wer ausgediente Lampen und Elektroaltgeräte richtig zurückgibt, schafft die Voraussetzung dafür, dass wertvolle Materialien zurückgewonnen und schadstoffhaltige Bestandteile fachgerecht behandelt werden können. „Klimaschutz wird häufig mit großen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen verbunden. Doch auch im Alltag können wir konkret handeln. Die richtige Rückgabe von Lampen und Elektrogeräten ist dafür ein einfaches Beispiel“, sagt Stephan Riemann, Geschäftsführer von Lightcycle.

Wertvolle Rohstoffe im Kreislauf halten durch die Sammelstellen von Lightcycle

Elektrogeräte enthalten wertvolle Materialien wie Metalle, Kunststoffe und elektronische Bauteile. Durch die getrennte Sammlung lassen sich verwertbare Bestandteile zurückgewinnen und erneut einsetzen. Das schont natürliche Ressourcen und stärkt die Kreislaufwirtschaft. Auch ausgediente LED- und Energiesparlampen können zu großen Teilen recycelt werden. Nach Angaben von Lightcycle lassen sich bis zu 90 Prozent ihrer Bestandteile wiederverwerten, darunter Glas und Metalle.

Was gehört zur Sammelstelle?

Die Grundregel ist einfach: Hat ein Produkt einen Stecker, ein Kabel, eine Batterie, einen Akku oder fest verbaute elektronische Komponenten, handelt es sich in der Regel um ein Elektrogerät. Dazu zählen auch Gegenstände, die nicht sofort als solche erkennbar sind, etwa blinkende Schuhe, beleuchtete Möbel oder smarte Kleidungsstücke. Ausgediente LED- und Energiesparlampen sowie Leuchtstoffröhren gehören zu einer Lightcycle-Sammelstelle für Altlampen. Alternativ können sie, ebenso wie Elektroaltgeräte, auf dem Wertstoffhof oder bei einer entsprechenden Rücknahmestelle im Handel abgegeben werden. Diese finden Sie unter www.sammelstellensuche.de.

Lassen sich Batterien oder Akkus ohne Beschädigung aus einem Gerät entnehmen, sollten sie vor der Rückgabe entfernt und separat bei einer Batteriesammelstelle abgegeben werden. Geräte mit fest verbauten Akkus werden vollständig als Elektroaltgerät zurückgegeben. Vor der Entsorgung lohnt sich jedoch ein genauer Blick. Funktionierende Geräte können weiterverwendet, verkauft, getauscht oder verschenkt werden.

Lightcycle-Umfrage zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg

Eine repräsentative Verian-Umfrage im Auftrag von Lightcycle zeigt: 84 Prozent der Verbraucher*innen wissen, wo sie alte LED- und Energiesparlampen richtig abgeben können. Bundesweit stehen dafür mehrere tausend Lightcycle-Sammelstellen im Handel und bei kommunalen Einrichtungen zur Verfügung. Gleichzeitig geht die falsche Entsorgung über den Hausmüll weiter zurück. Das zeigt, dass das Bewusstsein für die richtige Rückgabe wächst und die vorhandenen Angebote zunehmend genutzt werden.

Mehr Klimaschutz durch Aufklärung

Doch Sammelstellen und funktionierende Recyclingverfahren allein reichen nicht aus. Je mehr Verbraucher*innen diese Möglichkeiten nutzen, desto mehr Wertstoffe können in den Kreislauf zurückgeführt werden. Um dieses Bewusstsein weiter zu stärken, organisiert Lightcycle mit den Rohstoffwochen eine Entdeckungsreise zu verborgenen Rohstoffen und bereitet die Themen Ressourcenschutz, Recycling und Kreislaufwirtschaft altersgerecht auf. Schulen können sich dafür ganz einfach anmelden und das Recycling-Erlebnis in ihre Klassenzimmer bringen.

Bundesweit stehen mehrere tausend Sammelstellen in Bau-, Drogerie- und Supermärkten sowie im Elektrofachhandel zur Verfügung. Diese sind unter www.sammelstellensuche.de einfach auffindbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Martha Stanchi

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 89 8091317-23

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist das nicht gewinnorientierte Rücknahmesystem führender Beleuchtungshersteller. Seit über 20 Jahren organisiert das Unternehmen die fachgerechte Entsorgung von ausgedienten Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten. Als beauftragter Dritter erfüllt Lightcycle die gesetzlichen Anforderungen des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) für Hersteller und Händler.

Privatpersonen können Altlampen bequem über Sammelboxen im Handel oder über Wertstoffhöfe abgeben. Für größere Mengen ab 20 Stück stehen spezielle Großmengensammelstellen zur Verfügung; Sanierungsprojekte profitieren von Containerlösungen und Abholservice. Durch die Rückführung in den Wertstoffkreislauf werden wertvolle Rohstoffe gesichert und die Umwelt entlastet. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Lightcycle über 150.000 Tonnen Altlampen recycelt. Weitere Informationen und eine Sammelstellensuche finden Sie unter lightcycle.de und sammelstellensuche.de.



Pressekontakt:

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Frau Martha Stanchi

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80802 München

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