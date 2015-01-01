  • Zur Fussball-WM 2026: Teamgeist zeigen, Licht recyceln

    Teamgeist entscheidet nicht nur auf dem Fußballplatz über Erfolg und Niederlage.

    Auch beim Ressourcenschutz können wir gemeinsam Großes erreichen. Zur Fußball-WM 2026 ruft Lightcycle zusammen mit bekannten Stimmen aus dem Sport dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und alte Lampen richtig zu recyceln. Denn nachhaltiges Handeln ist Mannschaftssache.

    Wenn bei der Fußball-Weltmeisterschaft Millionen Menschen mit ihren Teams mitfiebern, steht ein Gedanke besonders im Mittelpunkt: Gemeinsam erreicht man mehr. Genau diesen Teamgeist greift Deutschlands führendes Rücknahmesystem für Beleuchtung, Lightcycle, mit seinen Aufklärungsinitiativen zum Licht-Recycling auf.

    Prominente Persönlichkeiten aus der Sportwelt machten es vor. Sportjournalistin Laura Wontorra und ihr Vater Jörg Wontorra, Sportmoderator Jochen Breyer, Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen sowie Olympiasieger Fabian Hambüchen haben sich in den vergangenen Jahren für die Lightcycle-Initiative engagiert. Ob im Stadion, in der Schwimmhalle, in der Turnarena oder vor der Kamera: Die Lightcycle-Botschafterinnen und Botschafter stehen für Fairness, Verantwortung und Zusammenhalt. Werte, die auch beim nachhaltigen Umgang mit Ressourcen gefragt sind.

    Alte Lampen gehören nicht in den Hausmüll
    Defekte LED- und Energiesparlampen sind Elektroaltgeräte und müssen getrennt gesammelt werden. Nur durch die fachgerechte Rückgabe an einer Sammelstelle können wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und wiederverwendet werden. Bis zu 90 Prozent der Lampenbestandteile lassen sich recyceln.

    Die Fußball-WM macht vor, was möglich ist, wenn Menschen gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Auch beim Licht-Recycling kommt es auf jeden Einzelnen an. Wer alte Lampen richtig entsorgt, leistet einen einfachen, aber wichtigen Beitrag zum Ressourcenschutz.

    Bundesweit stehen mehrere tausend Sammelstellen in Bau-, Drogerie- und Supermärkten sowie im Elektrofachhandel zur Verfügung. Diese sind unter www.sammelstellensuche.de einfach auffindbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH
    Frau Pauline Beier
    Elsenheimerstr. 55a
    80687 München
    Deutschland

    fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117
    web ..: https://www.lightcycle.de
    email : redaktionsbuero@lightcycle.de

    Über Lightcycle
    Lightcycle ist das führende, nicht gewinnorientierte Rücknahmesystem der deutschen Beleuchtungsindustrie. Seit über 20 Jahren organisiert das Unternehmen die fachgerechte Entsorgung von ausgedienten Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten. Als beauftragter Dritter erfüllt Lightcycle die gesetzlichen Anforderungen des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) für Hersteller und Verbraucher.
    Privatpersonen können Altlampen bequem über Sammelboxen im Handel oder über Wertstoffhöfe abgeben. Für größere Mengen ab 20 Stück stehen spezielle Großmengensammelstellen zur Verfügung; Sanierungsprojekte profitieren von Containerlösungen und Abholservice. Durch die Rückführung in den Wertstoffkreislauf werden wertvolle Rohstoffe gesichert und die Umwelt entlastet. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Lightcycle über 150.000 Tonnen Altlampen recycelt. Weitere Informationen und eine Sammelstellensuche finden Sie unter lightcycle.de und sammelstellensuche.de.

    Pressekontakt:

    Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH
    Frau Pauline Beier
    Elsenheimerstr. 55a
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