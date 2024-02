„Einfach Licht recyceln!“ – Britta Steffen ruft im Olympiajahr zum Lampenrecycling auf

Weltweit trainieren Sportler*innen für die anstehenden Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Wie anspruchsvoll diese Vorbereitung ist, weiß Britta Steffen, Doppel-Olympiasiegerin im Schwimmen, nur zu gut. In ihrer sportlichen Laufbahn konnte sie zahlreiche Topplatzierungen erreichen. Gegenwärtig setzt sie sich im Rahmen der Lightcycle Aufklärungsinitiative „Einfach Licht recyclen!“ für die ressourcenschonende Entsorgung von LED- und Energiesparlampen ein. In einem Videoaufruf erklärt sie, wie einfach es ist, ausgediente Leuchtmittel zur Sammelstelle zu bringen und ruft Verbraucher*innen dazu auf, diese nicht im Hausmüll zu entsorgen, sondern im Handel oder auf dem Wertstoffhof.

Mit harter Arbeit, Bahn um Bahn, näherte sich Steffen einst den Zielen, denen der Hochleistungssport auch heute nachjagt. Inzwischen hat sich ihr persönlicher Fokus verändert: Als Wirtschaftsingenieurin für Umwelt und Nachhaltigkeit setzt sie sich neben dem UN-Nachhaltigkeitsziel „Leben unter Wasser“ (SDG 14) im Rahmen der aktuellen Initiative „Einfach Licht recyceln!“ insbesondere für die richtige Entsorgung von Lampen ein, sodass diese zurück in den Materialkreislauf fließen können. Ihre klare Botschaft lautet: „Olympiasiegerin zu werden, Medaillen zu gewinnen, ist harte Arbeit. Ressourcen zu schonen hingegen kann sehr einfach sein. Dafür können wir im Alltag mit kleinen Dingen beginnen.“

Licht-Tipps für den Ressourcenschutz

Die einstige Weltklasseschwimmerin erklärt in einem weiteren Video „3 Fragen über Nachhaltigkeit“, dass es sowohl im Sport als auch im Ressourcenschutz darauf ankommt, auf Qualität vor Quantität zu setzen. Je hochwertiger die Materialien und Komponenten der Lampen und Leuchten sind, desto nachhaltiger können diese genutzt werden. So halten gute LEDs mindestens zehn Jahre. Sobald die Lampen defekt sind, sollten diese zu einer Sammelstelle im Handel oder Wertstoffhof gebracht werden – denn bis zu 90 Prozent der Lampenbestandteile können wiederverwertet werden. Mit der Eingabe der Postleitzahl oder des Ortes auf www.sammelstellensuche.de kann die nächste Sammelstelle für Altlampen gefunden werden. Britta Steffen appelliert: „Ressourcenschutz heißt Umweltschutz und nur so werden wir langfristig unsere Lebensgrundlagen erhalten.“

