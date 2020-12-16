Vom Glanz zum Gewinn: Weihnachtsbeleuchtung clever recyceln

Die Feiertage sind vorüber, der Baum wird abgeschmückt und die Dekoration wandert zurück in die Kisten.

Doch was tun, wenn die Lichterkette beim letzten Einsatz den Geist aufgegeben hat oder der LED-Schwippbogen flackert? Lightcycle informiert, warum der Hausmüll tabu ist und wie Verbraucher*innen beim Entsorgen wertvolle Ressourcen sichern können.

Spätestens nach dem Dreikönigstag am 6. Januar endete in vielen Haushalten die Weihnachtssaison. Beim Verstauen der Dekoration fällt oft auf: Manche Lichterkette hat ausgedient. Was viele nicht wissen: Lichterketten sind keine gewöhnlichen Abfälle, sondern gelten gesetzlich als Elektrogeräte. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe wie Kupfer in den Kabeln und Kunststoffe, die durch Recycling in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden müssen.

Der kleine Unterschied: Leuchte oder Lampe?

Für die korrekte Entsorgung ist ein genauer Blick notwendig: Handelt es sich um eine Lichterkette, bei der die Leuchtmittel (LEDs) fest verbaut sind? Dann gilt das gesamte Produkt als Elektroaltgerät (Leuchte). Sind die Leuchtmittel, etwa LED- oder Energiesparlampen, jedoch aus der Fassung herausdrehbar, sollten diese entnommen und separat als „Lampe“ entsorgt werden. Der Rest der Kette (Kabel und Fassungen) wird dann getrennt als Elektroschrott behandelt.

Einfache Rückgabe beim Wocheneinkauf

Die Entsorgung ist dabei denkbar einfach und lässt sich oft mit dem ohnehin anstehenden Wocheneinkauf erledigen. Sammelboxen für Leuchtmittel (die herausgeschraubten LEDs) finden sich in tausenden Drogeriemärkten, Supermärkten, Bau- und Elektromärkten. Die Lichterkette selbst (als Elektrokleingerät) kann bei Wertstoffhöfen sowie in größeren Bau- und Elektromärkten abgegeben werden – oft auch ohne Neukauf eines Gerätes.

Um die nächstgelegene Abgabestelle für LED- und Energiesparlampen oder E-Schrott zu finden, bietet Lightcycle unter www.sammelstellensuche.de eine postleitzahlengenaue Suche an. Hier finden Verbraucher*innen mit wenigen Klicks einen von tausenden Sammelorten in ihrer Nähe.

Wiederverwenden statt Wegwerfen

Bevor es jedoch ans Entsorgen geht, lohnt sich der Gedanke an die Nachhaltigkeit: Funktioniert die Lichterkette noch, passt aber nur nicht mehr zum aktuellen Dekotrend? Tauschbörsen, Flohmärkte oder das Verschenken im Freundeskreis sind die ressourcenschonendsten Alternativen. Auch Lichterketten lassen sich ganzjährig nutzen – etwa für stimmungsvolles Licht auf dem Balkon in lauen Sommernächten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

Deutschland

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



