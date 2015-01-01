Rekordwert: 84 Prozent kennen richtigen Entsorgungsort für alte Lampen

84 Prozent der Verbraucher*innen wissen, wohin sie ihre alten LED- und Energiesparlampen richtig entsorgen können – ein neuer Höchstwert seit Beginn der Erhebung.

Gleichzeitig geht die falsche Entsorgung über den Hausmüll weiter zurück. Die aktuellen Umfrageergebnisse von Lightcycle zeigen damit einen klaren Trend zu mehr Umweltbewusstsein und bestätigt den Erfolg der kontinuierlichen Aufklärungsarbeit rund um die richtige Rückgabe von Altlampen.

Eine aktuelle repräsentative Verian-Umfrage im Auftrag von Lightcycle, Deutschlands führendem Rücknahmesystem für Beleuchtung, zeigt: Die überwiegende Mehrheit der Verbraucher*innen kennt den richtigen Entsorgungsortent für ihre ausgedienten LED- und Energiesparlampen. Beliebtester Entsorgungsort bleibt mit 63,7 Prozent die kommunale Sammelstelle (z. B. Wertstoffhof). Auch der stationäre Handel gewinnt weiter an Bedeutung und steigt im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozentpunkte auf 20 Prozent. Gleichzeitig setzt sich der positive Trend beim Hausmüll fort: Nur noch 6,6 Prozent der Befragten geben an, ihre alten Lampen darüber zu entsorgen. (Vorjahr: 8 Prozent).

„Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich das Entsorgungsverhalten der Verbraucher*innen weiter in die richtige Richtung entwickelt. Besonders erfreulich ist die steigende Nutzung des Handels als Rückgabestelle, da diese Angebote niedrigschwellig und alltagsnah sind“, so Stephan Riemann, Geschäftsführer bei Lightcycle.

Beliebtester Entsorgungsort: Sammelstellen weiterhin klar vorne

Die Nutzung kommunaler Sammelstellen bleibt auf konstant hohem Niveau. Nachdem im Vorjahr 65 Prozent der Befragten angaben, ihre Altlampen dort zu entsorgen, liegt der aktuelle Wert mit 63,7 Prozent nur leicht darunter. Der stationäre Handel hingegen baut seine Rolle weiter aus: Mit einem Anstieg von 17 auf 20 Prozent zeigt sich, dass die Rückgabemöglichkeiten im Handel zunehmend relevanter werden.

Steigendes Umweltbewusstsein: Hausmüll verliert weiter an Bedeutung

Ein besonders positiver Trend zeigt sich erneut beim Rückgang falscher Entsorgungswege. Der Anteil derjenigen, die ihre Altlampen über den Hausmüll entsorgen, ist von 8 Prozent im Vorjahr auf 6,6 Prozent gesunken. Dies unterstreicht das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung fachgerechter Entsorgung und die damit verbundenen Umweltvorteile.

Bundesweit stehen mehrere tausend Lightcycle Sammelstellen in Bau-, Drogerie- und Supermärkten sowie im Elektrofachhandel zur Verfügung. Diese sind unter www.sammelstellensuche.de einfach auffindbar.

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Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

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email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



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