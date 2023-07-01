„Ist kein Akt, ist Gesetz“ – 20 Jahre ElektroG

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) wird 20 Jahre alt.

Seit 2006 regelt es die erweiterte Herstellerverantwortung und die strukturierte Rücknahme von Elektroaltgeräten in Deutschland. Zum Jubiläum rückt Lightcycle gemeinsam mit Rapper und Schauspieler Eko Fresh die Bedeutung des Gesetzes in den Fokus – mit einem neuen Danke-ElektroG-Kurzvideo im Rahmen der bundesweiten Initiative „Sei helle, bring sie zur Sammelstelle“.

Vor 20 Jahren trat das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) vollständig in Kraft. Damit wurden Hersteller verpflichtet, ihre Produkte zurückzunehmen und fachgerecht zu verwerten. Ziel: Wertstoffe im Kreislauf halten und Schadstoffe aus der Umwelt fernhalten. Allein durch korrekt entsorgte Altlampen konnten in 20 Jahren rund 150.000 Tonnen recycelt und wertvolle Ressourcen geschont werden.

Zum 1. Januar 2026 trat die 4. Novelle des ElektroG in Kraft.

Zentrale Neuerungen sind:

das verpflichtende „Thekenmodell“ an Wertstoffhöfen für batteriehaltige Altgeräte zur Verringerung von Brandrisiken

erweiterte Kennzeichnungs- und Informationspflichten im stationären und Online-Handel

Die punktuellen Anpassungen zeigen: Der gesetzliche Rahmen wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Wie relevant das ist, zeigt der Beleuchtungsbereich: Bis zu 90 Prozent der Materialien moderner Lampen sind recycelbar – vorausgesetzt, sie werden getrennt gesammelt.

Initiative „Sei helle, bring sie zur Sammelstelle“

Lightcycle setzt seine bundesweite Aufklärungskampagne mit Eko Fresh fort. Bereits im vergangenen Jahr erschien ein gemeinsames Rapvideo und ein Interview zum Ressourcenschutz. Die Kernbotschaft: Lampen sind Elektrogeräte – und gehören nicht in den Hausmüll.

Zum ElektroG-Jubiläum folgt nun ein weiteres Kurzvideo direkt an der Sammelbox. Darin betont Eko Fresh die Bedeutung des Gesetzes:

„Seit 20 Jahren gibt’s das ElektroG – klingt trocken, hat aber Power. Es sorgt dafür, dass alte Elektrogeräte und Lampen richtig entsorgt werden. Weniger Elektroschrott, mehr Recycling, weniger Schadstoffe. Bei Lampen können bis zu 90 Prozent wiederverwertet werden. Also: ElektroG regelt – und wir bringen die Sachen zur Sammelstelle. Ist kein Akt – ist Gesetz!“

Die Botschaft: Gesetzlicher Rahmen und praktische Umsetzung gehören zusammen. Ohne klare Vorgaben und aktive Rückgaben gibt es keine funktionierende Kreislaufwirtschaft.

Weiterführende Informationen finden sich unter www.lightcycle.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

Deutschland

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller, das bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen organisiert sowie Leuchten und Dienstleistungen zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) anbietet. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleinmengen von Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 20 Stück können bei den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Für Sanierungsprojekte bietet Lightcycle die Bereitstellung von Containern und die direkte Abholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu und sichert so die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe. In den letzten 15 Jahren hat Lightcycle über 100.000 Tonnen Altlampen zurückgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Groß- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.

Redaktionsbüro LIGHTCYCLE

Pauline Beier

Tel.: +49 30 609801 431

redaktionsbuero@lightcycle.de

www.lightcycle.de

LinkedIn

Instagram

YouTube

Facebook

Über Eko Fresh

Eko Fresh, geboren 1983 in Köln, ist einer der prägendsten deutsch-türkischen Rapper und Entertainer Deutschlands. Mit seinem Debütalbum „Ich bin jung und brauche das Geld“ von 2003 startete er seine mittlerweile 20-jährige Karriere und prägte die deutsche HipHop-Szene nachhaltig. Bekannt für seinen Humor, seine Haltung und seine Rap-Skills, schafft Eko den Spagat zwischen Underground-Credibility und Chart-Erfolgen. Hits wie „König von Deutschland“, „Gheddo“ oder „Aber“ machten ihn zu einem der bekanntesten Rapper des Landes.

Neben seiner Musik ist Eko Fresh als Schauspieler, Moderator, Start-Up-Unternehmer und TV-Gesicht aktiv. Er stand u. a. in der Netflix-Sitcom „Blockbustaz“ und dem Kinofilm „Drei Türken und ein Baby“ vor der Kamera. Als Unternehmer verfolgt er die Philosophie des „German Dreams“ und verbindet Themen wie Digitalisierung, Integration und Community-Teilnahme erfolgreich miteinander.

Eko Fresh ist unter Fans auch als „Freezy“ bekannt und steht für Authentizität, Wandelbarkeit und gesellschaftliches Engagement – sei es in der Musik, auf der Bühne oder in sozialen Projekten.

Pressekontakt:

Thomas Vieten

Tel.: +49 172 721 37 76

E-Mail: vieten@teevau.com

Pressekontakt:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

NurExone wird seine Plattform für Regenerative Medizin auf der NANO.IL.2026 und dem Advanced Therapies Congress im März 2026 präsentieren und gibt ein Unternehmensupdate bekannt EDV und IT Entsorgung in Rostock: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit zertifizierter Datenträgervernichtung