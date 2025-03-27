  • 20 Jahre Licht-Recycling – Eko Fresh und Lightcycle sagen DANKE

    Zum 20-jährigen Bestehen von Lightcycle und des ElektroG zeigt die laufende Initiative mit Eko Fresh, wie Verbraucher*innen im Alltag einfach nachhaltig handeln können.

    BildDas führende Rücknahmesystem für Beleuchtung Lightcycle dankt allen Verbaucher*innen dafür, dass sie seit 20 Jahren im Alltag nachhaltig handeln, und ihre alten Lampen nicht im Hausmüll entsorgen, sondern zu einer Sammelstelle bringen. Parallel dazu jährt sich auch das Inkrafttreten des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG), das seit zwei Jahrzehnten den Rahmen für die umweltgerechte Entsorgung von Elektroaltgeräten in Deutschland setzt.

    Aus diesem Anlass rückt Lightcycle seine bundesweite Aufklärungsinitiative mit Eko Fresh in den Fokus, die bereits im November 2025 gestartet ist. Unter dem Motto „Sei helle, bring sie zur Sammelstelle“ macht die Initiative seither auf die richtige Entsorgung von Altlampen aufmerksam – und entwickelt sich dabei kontinuierlich weiter: Den Auftakt bildete ein aufmerksamkeitsstarkes Rap-Video, in dem Eko Fresh die Botschaft auf den Punkt bringt. Ergänzend dazu stand er in einem Interview „Ekos Öko-Tipps“ Rede und Antwort, ordnete Hintergründe ein und erreichte so weitere Zielgruppen. Im weiteren Verlauf wurde die Initiative um ein Video anlässlich des 20. Jubiläums des ElektroG ergänzt – bevor nun, zum Lightcycle-Jubiläum, ein weiteres Video die zentrale Botschaft erneut in den Fokus rückt.

    Im aktuellen Video betont Eko Fresh die Rolle der Verbraucher*innen und ihr Engagement: „Seit zwei Jahrzehnten nehmt ihr alte Lampen zurück – das ist echtes Commitment!“ und: „Props an alle da draußen, die ihre Lampen schon zur Sammelstelle bringen.“

    Zwei zentrale Botschaften stehen dabei im Fokus:

    – Lampen sind Elektrogeräte: Sie gehören nicht in den Hausmüll, da sie wertvolle Rohstoffe enthalten und teilweise umweltschädliche Substanzen.
    – Recycling lohnt sich: Bis zu 90 Prozent der Bestandteile von Lampen wie LEDs und Energiesparlampen können recycelt und wiederverwertet werden.

    Eko Fresh bringt die gemeinsame Leistung von System und Verbraucher*innen im Video auf den Punkt: „Ihr zeigt: Recycling läuft und ist längst Teil vom Lifestyle.“ Und weiter: „Also: Licht an, weitermachen – für’n Planeten mit Zukunft!“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH
    Frau Pauline Beier
    Elsenheimerstr. 55a
    80687 München
    Deutschland

    fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117
    web ..: https://www.lightcycle.de
    email : redaktionsbuero@lightcycle.de

    Über Lightcycle
    Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.

    Pressekontakt:

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    Frau Pauline Beier
    Elsenheimerstr. 55a
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