Sommerferien im Appartement mitten in Westerland, Sylt

Sommerferien am Meer und doch in der Stadt – Sylt ist immer ein Reise wert, auch mit dem eigenen Auto. Jetzt Appartement in Westerland Sylt buchen!

Wer jetzt noch nicht die Sommerferien im Süden gebucht hat, oder wem mögliche Quaratäne-Regelungen bei der Rückkehr zu ungewiss sind, der bleibt vielleicht in der Heimat und sucht was an Nord- oder Ostsee. Flexibel, sicher, nicht weit weg und trotzdem am Meer…

Im 6. Obergeschoß des Hauses Wilhelmstraße 6 erwartet die Gäste von Bene Vivere das mit hellem Mobiliar ansprechend eingerichtete, etwa 23qm große, neu ausgebaute Tiny Appartement in Westerland. Von dem zur Westseite ausgerichteten Balkon haben Gäste einen traumhaften Blick über Westerland, die Friedrichstraße und können von dort auch das Meer sehen.

Das 1-Zimmer-Appartement ist geeignet für 1 bis 2 Personen. Das komplette Appartement wurde im Jahr 2021 Kernsaniert und mit hellen hochwertigen Tischlereinbauten versehen. Eine moderne offene Einbauküche aus dem Hause Siemens lässt kaum Wünsche offen. Diese beinhaltet 2 Platten Herd, Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher. Das Bad ist mit hochwertigen Natursteinfliesen, maßgefertigter Duschabtrennung aus Glas und Rain Shower Brause ausgestattet. Ein drehbares Fernsehgerät mit Kabelempfang, und WLAN komplettieren die Ausstattung. Die Stereoanlage ist kompatibel mit allen bekannten Streaming Anbietern wie Spotify und Amazon Music…

Lage

Komfortables Appartementhaus im Zentrum von Westerland mit Fahrstuhl bis zum 6. Obergeschoss, unmittelbar am Rande der Fußgängerzone und in der Nähe des Hauptbahnhofes Westerland gelegen. Aktuelles Sylt Wetter: Einfach die WebCams Sylt checken

Anreise

Soweit Feriengäste mit dem eigenen Auto anreisen (Sylt Shuttle oder Fähre) oder sich auf der Insel gar einen Leihwagen nehmen, steht Ihnen auf dem Parkdeck kostenfrei ein Stellplatz zur Verfügung. Mitgebrachte oder auf der Insel geliehene Fahrräder können im abschließbaren Fahrradraum abgestellt werden. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants finden Sie in direkter Nähe.

Über Bene Vivere

Die Appartements Westerland von Bene Vivere befinden sich in einer verkehrsberuhigten Straße in unmittelbarer Nähe des Friedrichshains, dem ältesten Wald der Insel. Zum Strand sind es etwa 5 Minuten zu Fuß, in die Innenstadt 15 Minuten, oder Sie entspannen sich in unserem ca. 800qm großen, idyllisch eingewachsenen Garten. Da kann auch gerne mal ein Regentag kommen, in den Appartements in Sylt hält man sich gerne auf.

Bene Vivere reserviert Ihre Erholung auf Sylt, egal ob Sie alleine zu zweit oder mit der ganzen Familie anreisen. Sie können uns gerne für Anfragen betreffend ihres Sylt Urlaubes per Kontaktformular oder per Telefon kontaktieren. Wir verstehen uns als innovative und kreative Vermieter und sind flexibel was Ihre Wünsche und Anregungen angeht. Sprechen sie uns diesbezüglich gerne an.

Alle Ferienwohnungen Sylt (Appartement, Ferienwohnung & Bungalow) finden Sie unter https://www.bene-vivere.de/ferienwohnungen/

Oder wie wäre es mit einem Gutschein für einen Urlaub auf Sylt als ultimative Geschenkidee?

Kontakt

Bene Vivere – Gut Leben

Götz Lämmle

Kampstrasse 62

25980 Westerland/ Sylt

Telefon: +49 4651 967307

Telefax: +49 4651 967318

E-Mail: info@bene-vivere.de

Internet: www.bene-vivere.de

https://www.bene-vivere.de/ferienwohnungen/tiny-appartement/

https://www.bene-vivere.de/ferienwohnungen/ferienwohnung/

https://www.bene-vivere.de/ferienwohnungen/bungalow/

Wichtige Informationen:

https://www.bene-vivere.de/webcam-sylt-strand-wetter/

https://www.bene-vivere.de/autozug-sylt-shuttle/

https://www.bene-vivere.de/anreise-sylt/

