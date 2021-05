Sylter Rapsöl – Das perfekte Mitbringsel vom Kurztrip nach Sylt, Pfingsten 2021

Wer an Pfingsten spontan einen Kurztrip nach Sylt macht, bringt seinen Lieben gerne etwas mit. Was wäre da passender als etwas das einzige Sylter Rapsöl (kaltgepresst) von der Insel?

Die 3. Welle ist vorbei, und einem Kurzurlaub an Pfingsten steht nichts mehr im Weg. Touristische Reisen und Sylt Urlaub sind seit dem 17. Mai 2021 wieder erlaubt. Wer also vollständig geimpft ist oder einen negativen Test (max. 48h vor Reisebeginn) mitbringt, kann endlich wieder in einen Bungalow, Appartement oder Ferienwohnung in Sylt. Wer an Pfingsten spontan einen Kurztrip nach Sylt macht, bringt seinen Lieben gerne etwas mit. Was wäre da passender und origineller als etwa das einzige Sylter Rapsöl (kaltgepresst) von der Insel?

Goldenes Öl aus Sylter Boden

Goldgelb blüht Raps auf dem Acker und erfreut nicht allein unser Auge, sondern bietet auch die Grundlage für ein wertvolles Lebensmittel. Aus jeder befruchteten Blüte bildet der Raps eine dunkle Schote, gefüllt mit kleinen, kugeligen Samenkörnern. Der Sylter Jan Petersen hat es sich zur Passion gemacht, daraus ein Qualitätsprodukt zu entwickeln: Das „Original Sylter Rapsöl“.

Wie wird das Sylter Rapsöl hergestellt?

Nach dem Schnitt wird sein Raps zunächst auf Schwad gelegt und darf auf dem Feld zwei Wochen lang an der salzig-gesunden Sylter Luft trocknen. Die weitere Verarbeitung und Produktion erfolgt auf dem Festland in der „Elbmarsch Ölmühle“. Dort wird der Raps schonend kalt gepresst, um die wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten. Der Ölgehalt in der Saat beträgt rund 40 Prozent, der verbleibende Anteil wird getrocknet und gepresst zum verwertbaren Nebenprodukt: Der sogenannte Rapskuchen punktet als proteinreiches Futter für die Tiere auf Jan Petersens Weiden.

Sylter Rapsöl ist regional & nachhaltig

Auch bei der Abfüllung des hochwertigen Öls hat der Landwirt aus Leidenschaft das Thema Nachhaltigkeit im Blick. Die Etiketten auf den Flaschen sind nicht aufgeklebt, sondern im Siebdruckverfahren aufgebracht. Jede Flasche ist übrigens ein Unikat, denn als kleine Besonderheit werden der Boden und eine Ecke der Gefäße von Mitarbeitern der Sylter Werkstätten per Hand goldgelb getönt. Deren Inhalt ist nicht nur wohlschmeckend, sondern auch aus ernährungsphysiologischer Sicht sehr zu empfehlen.

Sylter Rapsöl ist gesund & lecker

Kaltgepresstes Rapsöl enthält Fettsäuren vom Typ Omega-3 und Omega-6 im optimalen Verhältnis, einen hohen Anteil der fettlöslichen Vitamine E, A und K, sowie sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotinoide. In der Anwendung ist das Naturprodukt „Original Sylter Rapsöl“ ein Allrounder, das Produkt kann zum Braten, Backen und zum Marinieren genutzt werden; besonders empfehlenswert jedoch ist es für die „kalte Küche“, zum Beispiel als Grundlage für eine leckere Salatsauce. Somit sind die hübschen Flaschen mit der gelben Ecke eine Bereicherung für jeden gesundheitsbewussten Haushalt.

Wo kann man das Sylter Rapsöl kaufen?

Erhältlich ist das „Original Sylter Rapsöl“ lokal in ausgesuchten Läden auf Sylt. Und natürlich kann man das Sylter Rapsöl online kaufen im eigenen Online-Shop.

Was macht das original Sylter Rapsöl so wertvoll?

Seine Reinheit

Die einzige Zutat ist Pflanzenöl aus Sylter Raps, kalt gepresst

Seine Nährwerte

Sylter Rapsöl enthält pro 100ml:

Brennwert 3404 kJ / 828 kcal

Fett 92 g

gesättigte Fettsäuren 6,2 g

einfach ungesättigte Fettsäuren 60,1 g

mehrfach ungesätt. Fettsäuren 25,7 g

Kohlenhydrate 0 g

davon Zucker 0 g

Eiweiß 0 g

Salz 0 g

Omega-3 Fettsäuren 7,80 g

davon A-Linolensäure 7,80

