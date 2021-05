Erfolgsfaktoren für eine moderne Revisionsarbeit

Welche Erfolgsfaktoren solltest du für eine moderne Revisionsarbeit kennen?

Das Three Lines of Defence-Modell ist wichtiger Bestandteil des internen Kontrollsystems. Dabei sind Risikomanagement, Compliance und Interne Revision unverzichtbare Beauftragte der Geschäftsführung. Bei der Implementierung einer Internen Revision ist die organisatorische Unabhängigkeit zu beachten. Eine sichere Einrichtung der Internen Revision gelingt dir mit den neuen Revisionsstandards DIIR Nr. 3 und IDW PS 983.

Welche Anforderungen muss eine moderne Interne Revision heute erfüllen?

Mit dem Seminar Interne Revision und der Online Schulung Interne Revision erlernst du die modernsten Techniken für deine Tätigkeit in der Prüfung. Mit dem Seminar Interne Revision trainierst du folgende fachliche Skills:

– Die Interne Revision – ein wirksames Kontrollinstrument

– Erfolgsfaktoren einer modernen internen Revision

– Agile Auditing: Neue Techniken für die Interne Revision

– Revisionshandbuch und risikoorientierte Prüfungsplanung

– Interne Revision als Co-Pilot der Geschäftsführung – aktuelle Prüfungsthemen

Business Judgement Rule als Basis für Haftungsansprüche

Damit die Geschäftsführung bei einer unternehmerischen Entscheidung zum Wohle der Gesellschaft handeln kann, ist es von zentraler Bedeutung, dass die erste Führungsebene auf verlässliche Informationen zurückgreifen kann.

Dabei übernimmt die Interne Revision die wichtige Information als Qualitätssicherer und als Informationsgeberin.

Ein heikler Sonderfall ergibt sich dann, wenn die Interne Revision feststellt, dass sich das Leitungsorgan grundsätzlich zu wenig informiert oder ungeprüfte Informationen als Entscheidungsbasis verwendet. In unserem Informationsblog Interne Revision – Auf was kommt es an? und mit Seminare Interne Revision erhältst du die wichtigsten Informationen zur Begrenzung möglicher Haftungsrisiken.

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest du direkt hier.

