Sommerferien zu kurz für großes Fernweh?

Auf der JugendBildungsmesse JuBi stellen Expert:innen der Austausch Branche ihre Programme zu Auslandsaufenthalten vor.

Roadtrip, Strandurlaub oder Reise in die Berge – wer Fernweh hat, kennt das Gefühl: Kaum ist man angekommen, rückt die Rückreise schon wieder näher.

Doch so schön ein Urlaub auch ist: Für echte Fernweh-Getriebene ist die Zeit oft viel zu kurz. Gerade wenn man Lust hat, ein Land intensiver kennenzulernen, tiefer in den Alltag vor Ort einzutauchen und mehr mitzunehmen als ein paar schöne Erinnerungsfotos, geht es nach wenigen Wochen meist schon wieder zurück nach Hause.

Für diejenigen, die schon immer davon geträumt haben, eine längere Zeit im Ausland zu leben und die Kultur eines anderen Landes intensiv kennenzulernen, könnte ein Auslandsaufenthalt die perfekte Lösung sein. Dieser ermöglicht es, für einen längeren Zeitraum in einem anderen Land zu leben und intensiv in den Alltag vor Ort einzutauchen. Und dabei geht es um viel mehr als nur um Urlaub. Es ist eine Chance, neue Freundschaften zu knüpfen, Sprachkenntnisse zu sammeln, eine andere Lebensweise zu entdecken und persönlich zu wachsen. Indem man sich auf ein solches Abenteuer einlässt, öffnet man sein Herz und seinen Geist für neue Erfahrungen und Erkenntnisse. Man lernt, sich in einer fremden Umgebung zurechtzufinden und mit kulturellen Unterschieden umzugehen. Diese Fähigkeiten sind von unschätzbarem Wert und bereichern das Leben auf lange Sicht.

Gut vorbereitet in die Ferne

Doch wie plant man einen Auslandsaufenthalt? Welche Programme gibt es? Worauf sollte man bei der Auswahl achten? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Vorbereitung zu beginnen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es auf der JugendBildungsmesse „JuBi“, die im Juni und Juli wieder bundesweit in zahlreichen Städten stattfindet.

Returnees und Bildungsexpert:innen informieren dort kostenlos zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreise, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligenarbeit sowie Praktikum und Studium im Ausland.

Die Vorlaufzeiten unterscheiden sich je nach Programm deutlich. Grundsätzlich gilt: Je konkreter die Wünsche zu Gastland, Unterbringung, Schule oder Projektbereich sind, desto früher sollte man sich informieren und bewerben. Für Programme wie Schüleraustausch oder geförderte Freiwilligendienste empfiehlt sich häufig eine Vorlaufzeit von mindestens einem dreiviertel Jahr vor der geplanten Ausreise. So bleibt genug Zeit für Beratung, Bewerbung, Vorbereitung und gegebenenfalls die Suche nach einer passenden Gastfamilie. Kurzfristiger möglich sind dagegen oft Sprachreisen oder Work & Travel-Aufenthalte.

Neben den Programmanbietern ist weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe, vor Ort und berät unabhängig zum Thema Auslandsaufenthalt. Als erfolgreichste Spezial-Messe zum Thema Bildung im Ausland bietet die JuBi die einzigartige Möglichkeit, persönlich mit Anbietenden in Kontakt zu treten und den Traum vom Ausland in die Tat umzusetzen. Die Vor-Ort-Messen sind kostenlos und immer samstags zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet.

Beratung auch online möglich

Wer sich von zu Hause aus informieren und die Austauschorganisationen digital kontaktieren möchte, kann alternativ auch die JuBi-Online-Events besuchen. In verschiedenen Webinaren kann man den Präsentationen folgen oder sich per Chat oder im Video-Call persönlich beraten lassen. Das zusätzliche Beratungsangebot steht ebenfalls kostenfrei zur Verfügung.

JuBi vor Ort – Termine im Juni und Juli 2026:

06.06.26: Hannover

06.06.26: Hamburg

13.06.26: Frankfurt

13.06.26: Dortmund

20.06.26: Friedrichshafen

27.06.26: Köln

27.06.26: Berlin

04.07.26: München

Weitere Termine und Informationen:

weltweiser.de/jugendbildungsmessen/

jugendbildungsmesse.de

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weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

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