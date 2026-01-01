-
Vom Traum zum Plan: Spezialmesse zu Auslandsaufenthalten wieder on Tour
Sobald der Gedanke an einen Auslandsaufenthalt aufkommt, schwirren meist auch viele Fragen im Kopf herum: Wohin soll es gehen und für wie lange? Wie setze ich meinen Traum um und wer hilft mir dabei?
Genau hier kommt die als „JuBi“ bekannte JugendBildungsmesse ins Spiel: Seit 22 Jahren ist sie die bundesweit größte Spezialmesse für Auslandsaufenthalte und der perfekte Ort, um aus Ideen echte Pläne zu machen. In entspannter Atmosphäre gibt es Zeit, Fragen zu klären und Entscheidungen zu treffen.
Fernweh? – Die JuBi informiert!
Die JuBi-Saison 2026 ist bereits Anfang Januar in Berlin und Köln gestartet. In den kommenden Monaten macht die Messe an weiteren Standorten Halt – immer samstags zwischen 10 und 16 Uhr. Vor Ort beraten ehemalige Teilnehmende und internationale Bildungsexpert:innen kostenfrei zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligendiensten, Praktika und Auslandsstudium. Auch das Team des Bildungsberatungsdienstes weltweiser, der die JuBis organisiert, steht für sachkundige und unabhängige Beratung zum Thema Auslandsaufenthalte bereit.
Beratung zu Auslandsaufenthalten auch online möglich
Wer sich von zu Hause aus informieren und die Austauschorganisationen digital kontaktieren möchte, kann alternativ auch die JuBi-Online-Events besuchen. In verschiedenen Webinaren kann man den Präsentationen folgen oder sich per Chat oder im Video-Call persönlich beraten lassen. Das zusätzliche Beratungsangebot steht ebenfalls kostenfrei zur Verfügung unter: https://weltweiser.de/jugendbildungsmessen/
Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von weltweiser, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig gute Vorbereitung ist, wenn aus Träumen Pläne werden sollen: „Eine umfassende Beratung ist der erste Schritt zum passenden Programm und damit die beste Grundlage für ein erfolgreiches Abenteuer im Ausland!“
JuBi vor Ort – Termine im ersten Halbjahr 2026:
München, 31.01.2026
Düsseldorf, 31.01.2026
Heidelberg, 07.02.2026
Hannover, 07.02.2026
Erfurt, 14.02.2026
Frankfurt, 21.02.2026
Lübeck, 21.02.2026
Bielefeld, 28.02.2026
Bonn, 07.03.2026
Berlin, 07.03.2026
Freiburg, 14.03.2026
Leipzig, 14.03.2026
Düsseldorf, 21.03.2026
Nürnberg, 21.03.2026
München, 11.04.2026
Hamburg, 11.04.2026
Osnabrück, 18.04.2026
Köln, 25.04.2026
Stuttgart, 25.04.2026
Berlin, 09.05.2026
Darmstadt, 09.05.2026
Münster, 30.05.2026
Hamburg, 06.06.2026
Hannover, 06.06.2026
Frankfurt, 13.06.2026
Dortmund, 13.06.2026
Friedrichshafen, 20.06.2026
Köln, 27.06.2026
Berlin, 27.06.2026
München, 04.07.2026
Weiterführende Infos zu Auslandsaufenthalten: weltweiser.de – jugendbildungsmesse.de
Vom Traum zum Plan: Spezialmesse zu Auslandsaufenthalten wieder on Tour
