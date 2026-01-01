Vom Traum zum Plan: Spezialmesse zu Auslandsaufenthalten wieder on Tour

Sobald der Gedanke an einen Auslandsaufenthalt aufkommt, schwirren meist auch viele Fragen im Kopf herum: Wohin soll es gehen und für wie lange? Wie setze ich meinen Traum um und wer hilft mir dabei?

Genau hier kommt die als „JuBi“ bekannte JugendBildungsmesse ins Spiel: Seit 22 Jahren ist sie die bundesweit größte Spezialmesse für Auslandsaufenthalte und der perfekte Ort, um aus Ideen echte Pläne zu machen. In entspannter Atmosphäre gibt es Zeit, Fragen zu klären und Entscheidungen zu treffen.

Fernweh? – Die JuBi informiert!

Die JuBi-Saison 2026 ist bereits Anfang Januar in Berlin und Köln gestartet. In den kommenden Monaten macht die Messe an weiteren Standorten Halt – immer samstags zwischen 10 und 16 Uhr. Vor Ort beraten ehemalige Teilnehmende und internationale Bildungsexpert:innen kostenfrei zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligendiensten, Praktika und Auslandsstudium. Auch das Team des Bildungsberatungsdienstes weltweiser, der die JuBis organisiert, steht für sachkundige und unabhängige Beratung zum Thema Auslandsaufenthalte bereit.

Beratung zu Auslandsaufenthalten auch online möglich

Wer sich von zu Hause aus informieren und die Austauschorganisationen digital kontaktieren möchte, kann alternativ auch die JuBi-Online-Events besuchen. In verschiedenen Webinaren kann man den Präsentationen folgen oder sich per Chat oder im Video-Call persönlich beraten lassen. Das zusätzliche Beratungsangebot steht ebenfalls kostenfrei zur Verfügung unter: https://weltweiser.de/jugendbildungsmessen/

Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von weltweiser, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig gute Vorbereitung ist, wenn aus Träumen Pläne werden sollen: „Eine umfassende Beratung ist der erste Schritt zum passenden Programm und damit die beste Grundlage für ein erfolgreiches Abenteuer im Ausland!“

JuBi vor Ort – Termine im ersten Halbjahr 2026:

München, 31.01.2026

Düsseldorf, 31.01.2026

Heidelberg, 07.02.2026

Hannover, 07.02.2026

Erfurt, 14.02.2026

Frankfurt, 21.02.2026

Lübeck, 21.02.2026

Bielefeld, 28.02.2026

Bonn, 07.03.2026

Berlin, 07.03.2026

Freiburg, 14.03.2026

Leipzig, 14.03.2026

Düsseldorf, 21.03.2026

Nürnberg, 21.03.2026

München, 11.04.2026

Hamburg, 11.04.2026

Osnabrück, 18.04.2026

Köln, 25.04.2026

Stuttgart, 25.04.2026

Berlin, 09.05.2026

Darmstadt, 09.05.2026

Münster, 30.05.2026

Hamburg, 06.06.2026

Hannover, 06.06.2026

Frankfurt, 13.06.2026

Dortmund, 13.06.2026

Friedrichshafen, 20.06.2026

Köln, 27.06.2026

Berlin, 27.06.2026

München, 04.07.2026

Weiterführende Infos zu Auslandsaufenthalten: weltweiser.de – jugendbildungsmesse.de

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

