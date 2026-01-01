  • Vom Traum zum Plan: Spezialmesse zu Auslandsaufenthalten wieder on Tour

    Sobald der Gedanke an einen Auslandsaufenthalt aufkommt, schwirren meist auch viele Fragen im Kopf herum: Wohin soll es gehen und für wie lange? Wie setze ich meinen Traum um und wer hilft mir dabei?

    BildGenau hier kommt die als „JuBi“ bekannte JugendBildungsmesse ins Spiel: Seit 22 Jahren ist sie die bundesweit größte Spezialmesse für Auslandsaufenthalte und der perfekte Ort, um aus Ideen echte Pläne zu machen. In entspannter Atmosphäre gibt es Zeit, Fragen zu klären und Entscheidungen zu treffen.

    Fernweh? – Die JuBi informiert!

    Die JuBi-Saison 2026 ist bereits Anfang Januar in Berlin und Köln gestartet. In den kommenden Monaten macht die Messe an weiteren Standorten Halt – immer samstags zwischen 10 und 16 Uhr. Vor Ort beraten ehemalige Teilnehmende und internationale Bildungsexpert:innen kostenfrei zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligendiensten, Praktika und Auslandsstudium. Auch das Team des Bildungsberatungsdienstes weltweiser, der die JuBis organisiert, steht für sachkundige und unabhängige Beratung zum Thema Auslandsaufenthalte bereit.

    Beratung zu Auslandsaufenthalten auch online möglich

    Wer sich von zu Hause aus informieren und die Austauschorganisationen digital kontaktieren möchte, kann alternativ auch die JuBi-Online-Events besuchen. In verschiedenen Webinaren kann man den Präsentationen folgen oder sich per Chat oder im Video-Call persönlich beraten lassen. Das zusätzliche Beratungsangebot steht ebenfalls kostenfrei zur Verfügung unter: https://weltweiser.de/jugendbildungsmessen/

    Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von weltweiser, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig gute Vorbereitung ist, wenn aus Träumen Pläne werden sollen: „Eine umfassende Beratung ist der erste Schritt zum passenden Programm und damit die beste Grundlage für ein erfolgreiches Abenteuer im Ausland!“

    JuBi vor Ort – Termine im ersten Halbjahr 2026:

    München, 31.01.2026

    Düsseldorf, 31.01.2026

    Heidelberg, 07.02.2026

    Hannover, 07.02.2026

    Erfurt, 14.02.2026

    Frankfurt, 21.02.2026

    Lübeck, 21.02.2026

    Bielefeld, 28.02.2026

    Bonn, 07.03.2026

    Berlin, 07.03.2026

    Freiburg, 14.03.2026

    Leipzig, 14.03.2026

    Düsseldorf, 21.03.2026

    Nürnberg, 21.03.2026

    München, 11.04.2026

    Hamburg, 11.04.2026

    Osnabrück, 18.04.2026

    Köln, 25.04.2026

    Stuttgart, 25.04.2026

    Berlin, 09.05.2026

    Darmstadt, 09.05.2026

    Münster, 30.05.2026

    Hamburg, 06.06.2026

    Hannover, 06.06.2026

    Frankfurt, 13.06.2026

    Dortmund, 13.06.2026

    Friedrichshafen, 20.06.2026

    Köln, 27.06.2026

    Berlin, 27.06.2026

    München, 04.07.2026

    Weiterführende Infos zu Auslandsaufenthalten: weltweiser.dejugendbildungsmesse.de

    Veröffentlichungsfrei sofort | Veröffentlichung zu redaktionellen Zwecken kostenlos | Belegexemplar erbeten

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    weltweiser – Der unabhängige Bildungsberatungsdienst & Verlag
    Herr Thomas Terbeck
    Schloss Cappenberg 4
    59379 Selm-Cappenberg
    Deutschland

    fon ..: 02306978113
    web ..: https://weltweiser.de/
    email : presse@weltweiser.de

    weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

    Pressekontakt:

    weltweiser – Der unabhängige Bildungsberatungsdienst & Verlag
    Herr Thomas Terbeck
    Schloss Cappenberg 4
    59379 Selm-Cappenberg

    fon ..: 02306978113
    email : presse@weltweiser.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Vom Traum in die Ferne
      Auf den JugendBildungsmessen die richtige Organisation für deinen Auslandsaufenthalt finden...

    2. PLAN-B NET ZERO gründet PLAN-B NET ZERO GREEN HYDROGEN GmbH: Fokus auf grünen Wasserstoff und E-Methanol
      PBNZ-Ausgründung für grünen Wasserstoff...

    3. Das Auslandsjahr muss kein Traum bleiben
      Jeder zweite Traum von einem Auslandsaufenthalt, als junger Mensch absolviert, scheitert an der Finanzierung, an Eltern und Freunden oder am Willen, dieses Vorhaben auch wirklich zu realisieren....

    4. Der Traum vom Trading
      Immer mehr Menschen versuchen ihr Glück mit Trading, einer neuartigen Form des Börsenhandels....

    5. Für den Traum vom nachhaltigen Eigenheim
      Umweltschonend bauen mit Leichtbeton-Mauerwerk...

    6. Ein eigener Achtformpool – der Traum im Garten
      Ein Achtformpool ist eine besonders edle Wahl, wenn es um einen eigenen Swimmingpool im Garten geht. Durch die Wahl dieser Form zeigt man deutlich seinen besonderen, individuellen Stil....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.