  • Sommerfest mit Fotospiegel – Event Glam begeistert mit innovativen Entertainment-Konzepten

    Sommerfeste stärken Teamgeist und Austausch. Der Fotospiegel von Event Glam macht Firmenfeiern interaktiv, schafft Erinnerungen und sorgt für einen dezenten Markenauftritt.

    BildNeuss, 16. Juni 2026. Sommerfeste sind für Unternehmen weit mehr als ein geselliger Termin im Kalender. Sie stärken den Teamgeist, schaffen Raum für Austausch und bieten Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftspartnern eine entspannte Atmosphäre abseits des Arbeitsalltags. Mit dem Fotospiegel von Event Glam erhalten Firmenfeiern ein interaktives Highlight, das Unterhaltung, Erinnerungen und Markenpräsenz miteinander verbindet.

    Event Glam – Fotoautomaten auf Veranstaltungen

    Event Glam basiert in Neuss und hat sich auf den Einsatz von Fotoautomaten auf Veranstaltungen spezialisiert. „Mit unserem Fotospiegel machen wir jede Veranstaltung zu einem Highlight und schaffen Momente, die Gäste begeistern,“ erläutert das Team von Event Glam. Auf Sommerfesten, die in unternehmenseigenen Räumen oder in angemieteten Event Locations stattfinden, wird der Fotospiegel zum zentralen Anziehungspunkt.

    Der Fotospiegel – Unterhaltung mit bleibender Markenwirkung

    Sommerfeste bieten Unternehmen die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre zu präsentieren und gleichzeitig den Zusammenhalt im Team zu stärken. Der Fotospiegel von Event Glam stellt hierbei ein elegantes Marketing-Tool dar. „Gebrandete Rahmen oder digitale Logos auf den Fotos garantieren, dass die Marke in Erinnerung bleibt,“ betont Event Glam. Zusätzlich zu Musik und Tanz, bieten interaktive Programmpunkte eine willkommene Abwechslung. „Der Fotospiegel sorgt für Unterhaltung, macht jede Aufnahme zu einem besonderen Erlebnis und bringt Teams auf lockere Weise zusammen,“ erklärt Event Glam. Gäste können lustige Requisiten verwenden und personalisierte Rahmen auswählen. Sofortausdrucke ermöglichen es den Besuchern, die Fotos direkt mitzunehmen oder digital zu teilen. Sommerfeste sind ideale Gelegenheiten für Networking und zur Stärkung des Teamspirits. Der Einsatz des Fotospiegels fördert die entspannte Atmosphäre und das Miteinander. Unternehmen investieren in diese Art von Veranstaltungen, weil sie den Mehrwert erkennen, den diese Events bieten. Event Glam hat sich darauf spezialisiert, solche Events noch attraktiver und unvergesslicher zu machen. Das Unternehmen verwendet den neuesten Fotospiegeltechnologie und setzt innovative Konzepte ein, um ein einzigartiges Erlebnis zu gewährleisten. Mit der Ankunft der warmen, sonnigen Tage des Sommers, ist die Vorfreude auf solche Events besonders hoch. Unternehmen freuen sich auf eine erfolgreiche Zeit mit Mitarbeiterbindung und Teambuilding. Dies wird erreicht durch eine Kombination aus Networking, gutem Essen, Musik, Tanz und natürlich den innovativen Fotospiegel-Ansatz von Event Glam.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Event Glam
    Roman Schulz
    Bickenbachstr. 9
    41462 Neuss
    Deutschland

    fon ..: 015562 83 85 87
    web ..: https://www.eventglam.de/
    email : info@eventglam.de

    Event Glam ist ein Spezialist für innovative Fototechnik auf Veranstaltungen. Mit dem Einsatz von Fotospiegeln schafft das Unternehmen einzigartige Momente, die begeistern und in Erinnerung bleiben. Mit Sitz in Neuss ist Event Glam im gesamten Rheinland für Ihr Event im Einsatz. Perfektion, Professionalität und individuelle Betreuung sind die Markenzeichen dieses dynamischen Unternehmens.

    Pressekontakt:

    Event Glam
    Roman Schulz
    Bickenbachstr. 9
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