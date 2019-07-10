  • Eventartikel aus/für Deutschland

    Armkontrollbänder und Eventprodukte von RB ROLAND BAYER

    BildVeranstaltungsartikel in vielfältiger Auswahl. Viele Standardartikel können ab einem Werktag geliefert werden. Eventprodukte von A – Z. Direkter Hersteller – und Produktionsverkauf vom deutschen Spezialversandhändler. Seit über 28 Jahren werden Artikel von RB ROLAND BAYER bei Veranstaltungen und Events aller Art eingesetzt. Hierzu zählen zum Beispiel : Galen, Jubiläen, Sporthighlights , Kongresse,Messen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Kulturveranstaltungen, Tourneen, Public Viewings, Rockfestivals, Konzerte, Bundesligen, Feste, Oktoberfeste, Ausstellungen, VIP Bereiche, Kreuzfahrten , Geburtstage, Hochzeiten, Gastro , Motorsportveranstaltungen, maritime Sportwettbewerbe, Organisationen, Concerts, Wettkämpfe, Seefeste, Volksfeste, Marathons, Triathlone, Gewerbepräsentationen, Zuschauerevents und vieles mehr. Besonders spezialisiert ist RB ROLAND BAYER im Bereich Armkontrollbänder ( alle gängigen Möglichkeiten verfügbar aus Tyvek, Vinyl, Stoff/Textil und Silikon) , Wertchips / Bezahlchips , Entwertungszangen und Zubehör . Sonderartikel können auf Anfrage in einem schnellen Zeitfenster produziert werden. Für individuelle Anfertigungen ( Bedruckung, Webung )gilt in der Regel eine Lieferzeit von ca. 8 – 13 Werktage. Individuelle Stückzahlen sind schon in kleinen Mengen möglich. Die Armkontrollbänder sind wasserfest , Hitze und Kälte beständig. Alle Armkontrollbänder sind in vielen Farbvarianten verfügbar. RB ROLAND BAYER ist Partner von Vereinen, Verbänden, Behörden, öffentlichen Einrichtungen, Industrie und Handel. Projektbetreuung kann gestellt werden bei Sonderveranstaltungen und Events. Für den Bereich Eintrittsregelung sind Kontrollbänder (größeneinstellbar, nicht übertragbar – wiederverwendbar) , Kontrollmarken, Ausweissysteme, Kennzeichnungsplaketten, Gravurchips, produzierbar. Die Armkontrollbänder sind mit fortlaufender oder individuell einstellbarer Nummerierung produzierbar .Mit Hilfe der Entwertungszangen können diese Produkte mit verschiedenen Symbolen ( Quadrat, Sechseck, Keil, Bogen, Stern, Dreieck ) bearbeitet und besonders gekennzeichnet werden. Bei der Erstellung von Ausweisen mit Lichtbild ist die Fotostanzzange ein wertvoller “ Helfer „. Fotostanzzangen sind mit verschiedenen Maßen erhältlich.

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    RB ROLAND BAYER
    Roland Bayer
    Rhönstr. 58
    63477 Maintal
    Deutschland

    fon ..: 0610962608
    web ..: https://www.r–b.eu
    email : info@rbeventservices.com

    Event-und Veranstaltungsartikel sind seit über 28 Jahren von RB ROLAND BAYER produzierbar und direkt zu beziehen. Besonders spezialisiert ist das Unternehmen im Bereich Eintrittsregelungen mit individuellen Sicherheitsmerkmalen. RB ROLAND BAYER führte bisher von Großveranstaltungen bis Kleinstveranstaltungen zahlreiche Events und Veranstaltungen durch. Herstellung-Produktion – Vertrieb für eine vielfältige Produktauswahl.

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