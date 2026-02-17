  • Individuelle Rollenleisten bis 4.500 mm: Fertigung und Zuschnitte für passgenaue Fördertechnik

    Maßgeschneiderte Lösungen für Rollenleisten , Röllchenleisten und Fördertechnik

    BildMaintal, 17. Februar 2026. RB-INDUSTRIESERVICE bietet Rollenleisten im individuellen Zuschnitt in Längen bis zu 4.500 mm an. Das Angebot richtet sich an Anwender, die Fördertechnik-Komponenten präzise an vorhandene Strecken, Rahmenbedingungen und Einbausituationen anpassen möchten – im industriellen ebenso wie im privaten Umfeld. Zum Sortiment gehören unter anderem Rollenleisten mit Spurkranz sowie Rollenleisten mit zylindrischen Röllchen, ESD Ausführung und doppelreihig – überlappende Version. Ergänzend unterstützt das Unternehmen mit Beratung und Zubehör wie Montagewinkeln und Endkappen.

    Viele Förderstrecken entstehen nicht „von der Stange“: vorhandene Anlagenlängen, bauliche Gegebenheiten oder spezifische Transportgüter erfordern häufig Anpassungen bis ins Detail. Genau hier setzt der Zuschnittservice von RB – INDUSTRIESERVICE an. Kunden erhalten Rollenleisten in der benötigten Länge – bis zu 4.500 mm – und können dadurch ihre Förderlösungen passgenau planen und umsetzen. Das reduziert nachträgliche Anpassungen auf der Baustelle oder in der Werkstatt und erleichtert die Integration in bestehende Konstruktionen.

    „Wir schneiden Rollenleisten nach Kundenwunsch zu – damit Förderstrecken genau dort passen, wo sie eingesetzt werden sollen“, sagt Roland Bayer ( Inhaber RB- INDUSTRIESERVICE). „Im Mittelpunkt stehen praxistaugliche Maße, klare Abstimmung und eine Lösung, die sich sauber montieren lässt.“

    Individueller Zuschnitt als Basis für passgenaue Förderstrecken

    Der Zuschnitt nach Maß ist insbesondere dann relevant, wenn Förderstrecken exakt in Gestelle, Regale, Arbeitsplätze oder Materialflussbereiche integriert werden sollen. Die Möglichkeit, Längen bis 4.500 mm zu realisieren, eröffnet zusätzlichen Spielraum bei der Planung – etwa bei längeren Transportabschnitten oder wenn durchgehende Rollenleisten ohne zusätzliche Trennstellen gefragt sind.

    RB -INDUSTRIESERVICE unterstützt Kunden dabei, die passende Ausführung für ihre Anwendung auszuwählen. Dabei geht es nicht nur um die Länge, sondern auch um die Bauart, die zum Fördergut und zum Einsatzbereich passt. Das Ziel bleibt eine Rollenleiste, die in der Praxis zuverlässig in das jeweilige Gesamtkonzept eingebunden werden kann.

    „Kunden wollen keine Kompromissmaße, wenn eine Förderstrecke in vorhandene Strukturen eingebaut wird“, sagt Roland Bayer. „Ein definierter Zuschnitt erleichtert die Planung und sorgt für klare Abläufe bei Montage und Inbetriebnahme.“

    Ausführungen und Zubehör: Spurkranz, zylindrische Röllchen, Montagewinkel und Endkappen

    Zum Angebot zählen Rollenleisten mit Spurkranz sowie Rollenleisten mit zylindrischen Röllchen. Damit stehen unterschiedliche Varianten zur Verfügung, die je nach Förderaufgabe und mechanischer Führung sinnvoll sein können. Der Fokus liegt auf einer Auswahl, die typische Anwendungen im industriellen Umfeld ebenso abdeckt wie Projekte im privaten Bereich.

    Produktdetails mit Maßen und Produktbesonderheiten können zur Verfügung gestellt werden.

    Für eine vollständige Umsetzung umfasst das Sortiment außerdem Zubehör wie Montagewinkel und Endkappen. Montagewinkel unterstützen eine stabile und nachvollziehbare Befestigung der Rollenleisten an der jeweiligen Konstruktion. Endkappen dienen als funktionale Ergänzung für den Abschluss der Rollenleiste. Zusammen mit der Beratung durch RB – INDUSTRIESERVICE erhalten Kunden damit nicht nur eine zugeschnittene Komponente, sondern auch Bausteine, die die Montage und den sauberen Abschluss der Förderstrecke unterstützen. RB – INDUSTRIESERVICE ist ein Versandhandel

    RB -INDUSTRIESERVICE ist ein Anbieter von Komponenten und Unterstützung rund um Fördertechnik-Anwendungen. Das Unternehmen berät Kunden bei der Auswahl passender Lösungen und stellt ergänzendes Zubehör für die Montage bereit. Firmensitz ist Maintal in Deutschland – RB -INDUSTRIESERVICE ist nur ein Versandhandel.

