  • Kontrollbänder für Events , Veranstaltungen und zur Personalkennzeichnung

    Lifestyle – Kontrollbänder in vielen Ausführungen vom Fachhandel. Sichere Kennzeichnungen von Personen bei Veranstaltungen und Festen

    BildKontrollbänder aus Stoff, Tyvek (papierähnlichem Material ) und Vinyl vom deutschen Spezial – Fachhandel. Qualitätsprodukte auf hochwertigem Niveau. Langlebig und zu attraktivem Preis-Leistungsverhältnis. RB ROLAND BAYER ist seit über 28 Jahren , der deutsche Spezialist für die Ausstattung von Lifestyle Events , Veranstaltungen und Personenkennzeichnungen . Die Kontrollbänder können in vielen Farben, Ausführungen und Varianten produziert werden. Diese können zusätzlich mit Symbolen mit Hilfe der Entwertungszangen/ Kontrollzangen versehen werden. Symbole sind zum Beispiel: Dreieck, Rundloch, Quadrat, Stern und Achteck. Die Kontrollzange mit Auffangbehälter ist ein umweltfreundlicher Artikel, ausgestanzte Teile werden im Auffangbehälter gesammelt und können anschließend entsorgt werden. Die Stoffarmbänder sind mit Nummerierung und Sicherheitsmerkmalen produzierbar . Zum Beispiel können Gruppeneinteilungen vorgenommen werden , wie : Backstage, Artist, Worker, Crew, Helfer, Caterer, Staff, Belieferer, Verkauf, Cleaner, VIP . Organisation, Mitarbeiter . Feuerwehr, Polizei, San , Security und so weiter , es gibt viele Möglichkeiten . RB ROLAND BAYER kann im Rahmen einer Projektbetreuung Erfassung und Ausstattung mit vielen weiteren Kontrollartikeln Veranstaltungen und besondere Ereignisse komplett mit einer „Gesamterfassung “ ausstatten. Schnelle Lieferzeiten – individuell bedruckte Kontrollbänder ab einem Werktag – ermöglichen sehr schnelle Lieferzeiten. Der Fachhändler RB ROLAND BAYER ist ein Versandhandel und betreibt kein Ladengeschäft , daher können Produktionen und Verkauf rund um die Uhr getätigt werden 24/7. RB ROLAND BAYER berät und erteilt Infos / Hilfen bei der Erstellung einer Druckvorlage gerne am Telefon oder online.https://www.r–b.eu

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    Herr Roland Bayer
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    email : info@rbeventservices.com

    RB ROLAND BAYER ist der deutsche Fachhandel und Spezialist für Kontrollbänder, Wertchips, Entwertungszangen und Zubehör. Schnelle Lieferzeiten ab einem Werktag. Service rund um die Uhr 24/7. Seit über 28 Jahren Ausstatter von Events, Veranstaltungen und besonderen Ereignissen. Referenzen: Weltmeisterschaften, Europameisterschaften , Ligaveranstaltungen, Bundesliga, Europatourneen, Weltevents, Landesfeste, Sicherheitsausstattungen, Sportbetriebe, Volksfeste

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