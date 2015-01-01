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Kontrollbänder für Events , Veranstaltungen und zur Personalkennzeichnung
Lifestyle – Kontrollbänder in vielen Ausführungen vom Fachhandel. Sichere Kennzeichnungen von Personen bei Veranstaltungen und Festen
Kontrollbänder aus Stoff, Tyvek (papierähnlichem Material ) und Vinyl vom deutschen Spezial – Fachhandel. Qualitätsprodukte auf hochwertigem Niveau. Langlebig und zu attraktivem Preis-Leistungsverhältnis. RB ROLAND BAYER ist seit über 28 Jahren , der deutsche Spezialist für die Ausstattung von Lifestyle Events , Veranstaltungen und Personenkennzeichnungen . Die Kontrollbänder können in vielen Farben, Ausführungen und Varianten produziert werden. Diese können zusätzlich mit Symbolen mit Hilfe der Entwertungszangen/ Kontrollzangen versehen werden. Symbole sind zum Beispiel: Dreieck, Rundloch, Quadrat, Stern und Achteck. Die Kontrollzange mit Auffangbehälter ist ein umweltfreundlicher Artikel, ausgestanzte Teile werden im Auffangbehälter gesammelt und können anschließend entsorgt werden. Die Stoffarmbänder sind mit Nummerierung und Sicherheitsmerkmalen produzierbar . Zum Beispiel können Gruppeneinteilungen vorgenommen werden , wie : Backstage, Artist, Worker, Crew, Helfer, Caterer, Staff, Belieferer, Verkauf, Cleaner, VIP . Organisation, Mitarbeiter . Feuerwehr, Polizei, San , Security und so weiter , es gibt viele Möglichkeiten . RB ROLAND BAYER kann im Rahmen einer Projektbetreuung Erfassung und Ausstattung mit vielen weiteren Kontrollartikeln Veranstaltungen und besondere Ereignisse komplett mit einer „Gesamterfassung “ ausstatten. Schnelle Lieferzeiten – individuell bedruckte Kontrollbänder ab einem Werktag – ermöglichen sehr schnelle Lieferzeiten. Der Fachhändler RB ROLAND BAYER ist ein Versandhandel und betreibt kein Ladengeschäft , daher können Produktionen und Verkauf rund um die Uhr getätigt werden 24/7. RB ROLAND BAYER berät und erteilt Infos / Hilfen bei der Erstellung einer Druckvorlage gerne am Telefon oder online.https://www.r–b.eu
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RB ROLAND BAYER
Herr Roland Bayer
Rhönstr. 58
63477 Maintal
Deutschland
fon ..: 0610962608
web ..: https://www.r–b.eu
email : info@rbeventservices.com
RB ROLAND BAYER ist der deutsche Fachhandel und Spezialist für Kontrollbänder, Wertchips, Entwertungszangen und Zubehör. Schnelle Lieferzeiten ab einem Werktag. Service rund um die Uhr 24/7. Seit über 28 Jahren Ausstatter von Events, Veranstaltungen und besonderen Ereignissen. Referenzen: Weltmeisterschaften, Europameisterschaften , Ligaveranstaltungen, Bundesliga, Europatourneen, Weltevents, Landesfeste, Sicherheitsausstattungen, Sportbetriebe, Volksfeste
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email : info@rbeventservices.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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