Sommernächte in High Heels ohne Schmerzen

Zum „Red-Carpet-Look“ der weiblichen Hollywood-Stars gehören High Heels einfach dazu. Und auch auf Partys macht man in hohen Stöckelschuhen eine gute Figur. Das Geheimnis kennt Dr. Christian Wolf.

Schuhe mit hohen Absätzen, High Heels sehen auf dem roten Teppich und auf Parties einfach toll aus und machen ein schlankes Bein. Doch sie sind oft unkomfortabel oder verursachen Schmerzen. Dr. Christian Wolf, Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, hat die Lösung: Botulinumtoxin.

Schmerzfrei dank High-Heels-Therapie

Christian Wolf, bekannt für seine schonenden, schmerzarmen sowie wissenschaftlich etablierten Methoden – erklärt den Ablauf: „Das Botulinumtoxin wird mit drei bis vier Injektionen in die Vorfußballen injiziert. Schon nach kurzer Zeit entfaltet sich die entspannende und schmerzlindernde Wirkung, die drei bis sechs Monate anhält.“ Durchtanzten Partynächten und großen Aufritten auf dem roten Teppich in schicken Stöckelschuhen steht somit nichts mehr im Weg. Preis: ab EUR 300,-



Dr. med. univ. Christian Wolf, Executive MBA

Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Praxis München: Airport Business Center, Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos

Tel: +49 1520 346 0727

Mail: info@muenchen-plastischerchirurg.de

Wesbite: www.muenchen-plastischerchirurg.de

Praxis Mallorca: Clinica Luz, Carrer Camilo José Cela, 20 07014 Palma

Tel: +34 653 544 600

Mail: info@plastischechirurgie-mallorca.com

Website: www.plastischechirurgie-mallorca.com



Dr. Christian Wolf – Expertise

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums der Humanmedizin in Innsbruck war der gebürtige Bayer Christian Wolf in unterschiedlichen Kliniken tätig. In den Abteilungen für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie sammelte er vielfältige Erfahrungen. Dass darauf die entsprechende Facharztausbildung folgte, stand für den Mediziner immer schon fest: „Schon in jungen Jahren wollte ich diesen Beruf ergreifen. Auf diesem Gebiet kann ich Menschen helfen. Manchmal sind es nur kleinere Eingriffe, die Großes bewirken, nämlich mehr Lebensqualität für den Betroffenen.“ Weitere wertvolle Erfahrungen sammelte er im Rahmen von Hospitationen bei namhaften Experten in Österreich und Deutschland. Mit seinen zahlreichen Mentoren verbindet ihn nicht nur gemeinsame Zusammenarbeit, sondern auch Freundschaft.

Christian Wolfs Patienten schätzen seine Expertise und auch das Gefühl der Sicherheit. Dafür sorgen die ausführlichen Beratungsgespräche und Erklärungen, für die sich der Arzt viel Zeit nimmt. „Ich stelle stets sicher, dass meine Patienten und Patientinnen über alle Aspekte der Behandlung aufgeklärt sind und ihre Vorstellungen gut umgesetzt werden. Angefangen vom Erstgespräch mit einer eingehenden Beratung bis hin zu den Voruntersuchungen und zur individuellen Operationsplanung, dem Eingriff an sich und auch der fürsorglichen Nachbehandlung.“ Dr. Christian Wolf und seine kompetenten Mitarbeiter sind jederzeit als zuverlässige Ansprechpartner präsent.

